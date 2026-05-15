ഐഫോൺ 18 സീരിസിലെ പ്രോ മോഡലുകൾ സെപ്‌റ്റംബറിൽ പുറത്തിറക്കിയേക്കും: വില ഐഫോൺ 17 പ്രോ മോഡലുകൾക്ക് സമാനം; റിപ്പോർട്ട്

റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഐഫോൺ 18 പ്രോ, പ്രോ മാക്‌സ് മോഡലുകളുടെ പ്രാരംഭ വില മുൻഗാമികളായ ഐഫോൺ 17 പ്രോ, പ്രോ മാക്‌സ് എന്നിവയ്ക്ക് സമാനമായി തുടരാനാണ് സാധ്യത.

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 15, 2026 at 7:46 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: എല്ലാ വർഷവും സെപ്‌റ്റംബർ മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന ആപ്പിളിന്‍റെ വാർഷിക ഇവന്‍റിലാണ് ഐഫോണുകൾ അടക്കമുള്ള ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങൾ പുറത്തിറക്കുന്നത്. ലൈനപ്പിലെ എല്ലാ ഫോണുകളും ഒന്നിച്ച് പുറത്തിറക്കുന്നതാണ് പതിവെങ്കിലും, ഇത്തവണ റിലീസ് സൈക്കിളിൽ ആപ്പിൾ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നത്. ബ്ലൂംബെർഗിന്‍റെ മാർക്ക് ഗുർമാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഐഫോൺ 18, ഐഫോൺ 18 പ്രോ, ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്‌സ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഐഫോൺ 18 സീരിസിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഫോണുകളുടെ ലോഞ്ച് വ്യത്യസ്‌ത സമയങ്ങളിൽ രണ്ട് ഇവന്‍റുകളായി ആയിരിക്കുമെന്ന് സൂചനയുണ്ട്.

ലോഞ്ച് എപ്പോൾ?
2026 സെപ്റ്റംബറിൽ ഐഫോൺ 18 പ്രോയും ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്‌സും, കൂടാതെ ആപ്പിൾ ആരാധകർ വളരെക്കാലമായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഫോൾഡബിൾ ഡിവൈസായ ഐഫോൺ ഫോൾഡും പുറത്തിറക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതേസമയം പ്രോ മോഡലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് താരതമ്യേന വിലക്കുറവുള്ള ഐഫോൺ 18, ഐഫോൺ എയർ 2, ഐഫോൺ 18e എന്നിവ 2027ലെ വസന്തകാലത്ത് (മാർച്ച് മുതൽ മെയ് വരെയുള്ള കാലയളവിനിടയിൽ) പുറത്തിറക്കിയേക്കാം.

പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില
പ്രീമിയം ഐഫോൺ 18 പ്രോ, പ്രോ മാക്‌സ് മോഡലുകളുടെ പ്രാരംഭ വില മുൻഗാമികളായ ഐഫോൺ 17 പ്രോ, പ്രോ മാക്‌സ് എന്നിവയ്ക്ക് സമാനമായി തുടരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ജിഎഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അനലിസ്റ്റ് ജെഫ് പുവിനെ ഉദ്ധരിച്ച് ഫോർബ്‌സ് പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഐഫോൺ 18 പ്രോയുടെ വില $1,099 (ഏകദേശം 1,05,200 രൂപ) മുതൽ ആരംഭിക്കും. അതേസമയം ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്‌സിന്‍റെ വില $1,199 (ഏകദേശം 1,14,971 രൂപ) മുതൽ ആയിരിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിലയിലും മാറ്റമുണ്ടാകും.

ഇതേ തന്ത്രം തന്നെയാണ് സാംസങ് പുതിയ ഗാലക്‌സി എസ് 26 സീരിസിലും ഉപയോഗിച്ചത്. ഗാലക്‌സി എസ് 26 അൾട്രയുടെ വില മുൻഗാമിയായ ഗാലക്‌സി എസ് 25 അൾട്രയുടെ അതേ രീതിയിൽ നിലനിർത്തിയിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, കമ്പനി അടിസ്ഥാന ഗാലക്‌സി എസ് 26, ഗാലക്‌സി എസ് 26 പ്ലസ് എന്നിവയുടെ വില ഉയർത്തിയിരുന്നു.

ഗാലക്‌സി എസ് 26 അൾട്രയെ വിൽപ്പന നഷ്ട്ടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചത് സാംസങിന്‍റെ ഈ സമീപനമാണ്. ആപ്പിളിന്‍റെ ലൈനപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് ഐഫോൺ പ്രോ മോഡലുകൾ. സാംസങിന്‍റെ അതേ തന്ത്രം തന്നെ പയറ്റാനാണ് ആപ്പിളും ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് സൂചന.

എന്നാൽ ഫോൺ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളുടെ വില വർധനവ് വരും മാസങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവുമെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും വില നിർണ്ണയം. വൻകിട എഐ മ്പനികൾക്കായി ഡൈനാമിക് റാൻഡം ആക്‌സസ് മെമ്മറി (DRAM), NOT-AND (NAND) സ്റ്റോറേജ് എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നതിലേക്ക് മെമ്മറി നിർമ്മാതാക്കൾ മാറിയതോടെ ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് മേഖല കടുത്ത ക്ഷാമം നേരിടുകയാണ്. ഇത് മെമ്മറിയുടെ വിലവർധനവിന് ഇടയാക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്വരാനിരിക്കും ആപ്പിൾ ഫോണുകളെയും ബാധിച്ചേക്കാം.

മെമ്മറി ഘടകങ്ങളുടെ ക്ഷാമം പല പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെയും ഫോണുകൾക്ക് വലിയ തോതിൽ വില വർധിക്കുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. റാം പ്രതിസന്ധിക്കിടയിൽ ഐഫോൺ 18 പ്രോയും പ്രോ മാക്‌സും വിലയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ പുറത്തിറക്കുമെങ്കിൽ ഇത് വിൽപ്പന വർധിപ്പിച്ചേക്കും.

