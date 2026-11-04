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'ഐഫോൺ 18' എപ്പോൾ പുറത്തിറക്കും? ക്യാമറ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ചോർന്നു!
2027ന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഐഫോൺ 18, ഐഫോൺ 18 പ്ലസ് എന്നിവ പുറത്തിറക്കിയേക്കാമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
Published : November 4, 2026 at 1:27 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇക്കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലാണ് ആപ്പിൾ 'ഐഫോൺ 18 പ്രോ' സീരിസ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഐഫോൺ 18 പ്രോ, ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്സ്, ആദ്യത്തെ ഫോൾഡബിൾ ഫോണായ 'ഐഫോൺ ഡുവോ എന്നിവയാണ് കമ്പനി ഈ സീരിസിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. ഐഫോൺ 18, ഐഫോൺ 18 പ്ലസ് എന്നിവ ഈ സീരിസിൽ ഇനിയും പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്ന മോഡലുകളാണ്.
ഇതിന്റെ ലോഞ്ചിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ഉപയോക്താക്കൾ. 2027ന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഈ മോഡലുകൾ പുറത്തിറക്കിയേക്കാമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. എങ്കിലും ആപ്പിൾ ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. വരാനിരിക്കുന്ന മോഡലുകളുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ ഒരു ടിപ്സ്റ്റർ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
ലോഞ്ച് 2027ന്റെ ആദ്യപകുതിയിൽ
'ഡിജിറ്റൽ ചാറ്റ് സ്റ്റേഷൻ' എന്ന ടിപ്സ്റ്റർ ചൈനീസ് മൈക്രോബ്ലോഗിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ വെയ്ബോയിലൂടെ അറിയിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം, 2027ന്റെ ആദ്യപകുതിയിൽ ഐഫോൺ 18, ഐഫോൺ 18e, ഐഫോൺ എയർ 2 എന്നിവ പുറത്തിറങ്ങിയേക്കാം.
ഇതിനായുള്ള ഉൽപ്പാദന നടപടികൾ വരുന്ന നവംബറിൽ ആപ്പിൾ ആരംഭിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്. 'പ്രോ' മോഡലുകൾ ആദ്യം പുറത്തിറക്കുകയും, അതിനുശേഷം അടിസ്ഥാന മോഡലുകൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തന്ത്രമാണ് ആപ്പിൾ ഇത്തവണ സ്വീകരിക്കുന്നത്.
ചോർന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ
ഡിജിറ്റൽ ചാറ്റ് സ്റ്റേഷൻ നൽകുന്ന സൂചനകൾ അനുസരിച്ച്, ഐഫോൺ 18ൽ 6.3 ഇഞ്ച് OLED ഡിസ്പ്ലേ, 1.5K റെസല്യൂഷൻ, 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഡൈനാമിക് ഐലൻഡ് ഡിസൈൻ അതേപടി തുടരാനാണ് സാധ്യത. 2nm പ്രോസസ്സിൽ നിർമ്മിച്ച പുതിയ തലമുറ A20 ചിപ്സെറ്റായിരിക്കും ഇതിന് കരുത്തേകുക.
കൂടാതെ, 48MP ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമുണ്ടാകാം. മുൻ മോഡലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിൽ വലിയ ബാറ്ററിയും ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കാം. കൂടാതെ, 'ഫേസ് ഐഡി' സൗകര്യവും ഇതിലുണ്ടാകും. വില വർധനവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, എത്ര രൂപയ്ക്കായിരിക്കും ഫോൺ വിപണിയിലെത്തുക എന്നത് വ്യക്തമല്ല.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യയിൽ ഐഫോൺ 17ന്റെ 256GB അടിസ്ഥാന മോഡലിന് 82,900 രൂപയായിരുന്നു വില. മെമ്മറി ഘടകങ്ങളുടെ വില വർധിച്ചതിനാൽ നിലവിൽ ഇതിന് 99,900 രൂപയാണ് വില. ഇതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വരാനിരിക്കുന്ന മോഡലുകൾക്ക് വില കൂടാനാണ് സാധ്യത.
എഐ പിന്തുണയും റാം നവീകരണവും
നേരത്തെ വന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രകാരം, ഐഫോൺ 18, ഐഫോൺ 18e മോഡലുകളിൽ മെമ്മറി നവീകരണം ഉണ്ടായേക്കാം. TF ഇന്റർനാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റീസിലെ അനലിസ്റ്റായ മിംഗ്-ചി കുവോയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഈ രണ്ട് മോഡലുകളിലും 9GB RAM ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഐഫോൺ 17, ഐഫോൺ 17e എന്നിവയിൽ 8GB RAM ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അധികമായി ലഭിക്കുന്ന ഈ റാം, ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് ഫീച്ചറുകൾ കൂടുതൽ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സഹായിക്കും. iOS 27-ൽ കമ്പനിയുടെ AI പ്ലാറ്റ്ഫോമുമായുള്ള കൂടുതൽ ആഴത്തിലുള്ള സംയോജനം ഉൾപ്പെടുത്തും.
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