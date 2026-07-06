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ഐഫോൺ 18, 18e മോഡലുകൾക്ക് കൂടുതൽ റാം ലഭിക്കും; റിപ്പോർട്ടുകൾ
ഐഫോൺ 18 പ്രോ, ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്സ്, ഐഫോൺ അൾട്ര എന്നിവ സെപ്റ്റംബറിൽ പുറത്തിറക്കിയതിന് ശേഷം അടുത്ത വർഷമായിരിക്കും ഐഫോൺ 18, 18e മോഡലുകൾ പുറത്തിറക്കുക.
Published : July 6, 2026 at 10:28 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആപ്പിളിന്റെ ഐഫോൺ 18 സീരീസ് ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ പുറത്തിറങ്ങുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഐഫോൺ 18 പ്രോ, ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്സ്, ഐഫോൺ അൾട്ര എന്നിവയായിരിക്കും ആദ്യം പുറത്തിറക്കുക എന്നാണ് ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ സൂചന നൽകുന്നത്. അതേസമയം, ബേസിക് മോഡലായ ഐഫോൺ 18 അടുത്ത വർഷം പുറത്തിറങ്ങും.
സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിന് നിലവിലെ ഐഫോൺ 17 നെ അപേക്ഷിച്ച് ചെറിയ തോതിൽ റാം അപ്ഗ്രേഡ് ലഭിക്കുമെന്ന് ഒരു ടെക് വിശകലന വിദഗ്ധൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് സവിശേഷതകളെ മികച്ചതാക്കുന്നതിനാണ് സ്റ്റോറേജ് അപ്ഗ്രേഡ്. ഐഫോൺ 18e യിലും കൂടുതൽ റാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ഐഫോൺ 18: റാം അപ്ഗ്രേഡുകൾ
ടിഎഫ് ഇന്റർനാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് അനലിസ്റ്റ് മിങ്-ചി കുവോ എക്സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ ആപ്പിളിന്റെ ലോവർ-എൻഡ് ഐഫോൺ 18, ഐഫോൺ 18e മോഡലുകൾ 9 ജിബി റാമുമായി എത്തുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ നിലവിലെ ഐഫോൺ 17, ഐഫോൺ 17e മോഡലുകളിൽ ലഭ്യമായ 8 ജിബി മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വർധനവ് ആയിരിക്കും.
ഐഒഎസ് 27ന് ശേഷമുള്ള അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസിന് സിസ്റ്റം-ലെവൽ സംയോജനത്തിനായി അധിക മെമ്മറി ആവശ്യം വരും. ഇത് സുഗമമായ പ്രകടനം നൽകാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് വിശകലന വിദഗ്ധൻ പറയുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ സപ്ലൈ ചെയിൻ പരിശോധനകളെ ഉദ്ധരിച്ച്, ആപ്പിളിന്റെ A20 ചിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് ഫോണുകളും ഉപകരണത്തിലെ എഐ വർക്ക്ലോഡുകൾ മികച്ച രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി 9GB DRAM കോൺഫിഗറേഷൻ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കുവോ പറഞ്ഞു.
iOS 27 will bring tighter system-level integration with Apple Intelligence. My latest industry checks suggest Apple's lower-end 1H27 iPhones, powered by the A20 chip, will move to 9GB DRAM (1.5GB × 6 dies), up from 8GB (2GB × 4 dies) in the current A19 models, to keep the system…— 郭明錤｜Ming-Chi Kuo (@mingchikuo) June 26, 2026
ഐഫോൺ 18 പ്രോ, ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്സ്, ഐഫോൺ അൾട്രാ ഫോൾഡബിൾ എന്നിവയിൽ 12GB റാം തുടർന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും ഇത് ഐഫോൺ 17 പ്രോ മോഡലുകളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മെമ്മറി കോൺഫിഗറേഷനുമായി പൊരുത്തപ്പെടുമെന്നും വിശകലന വിദഗ്ധൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രണ്ടാം തലമുറ ഐഫോൺ എയറും 12GB റാം നിലനിർത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
റാം അപ്ഗ്രേഡ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നെങ്കിലും, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐഫോൺ 18, ഐഫോൺ 18e എന്നിവയിൽ WWDC-യിൽ iOS 27 പ്രിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ആപ്പിൾ പ്രഖ്യാപിച്ച രണ്ട് നൂതന ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് സവിശേഷതകൾ ലഭ്യമാകില്ലെന്നാണ് സൂചന. സിരിയുടെ ശബ്ദ പ്രകടനശേഷിയും സംസാര വേഗതയും കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും കൂടുതൽ കൃത്യമായ സ്പീച്ച്-ടു-ടെക്സ്റ്റ് ഡിക്റ്റേഷൻ സിസ്റ്റവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. രണ്ട് സവിശേഷതകൾക്കും കുറഞ്ഞത് 12 ജിബി റാം ആവശ്യമാണെന്ന് ആപ്പിൾ വ്യക്തമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമായ റാമിന്റെ കുറവാണ് ഫീച്ചർ ലഭ്യമാകാത്തതിന് കാരണം.
അതിനാൽ തന്നെ ഈ ഫീച്ചറുകൾ ഐഫോൺ 18 പ്രോ, ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്സ്, ഐഫോൺ 18 അൾട്ര എന്നിവയ്ക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്താനാണ് സാധ്യത. ഐഫോൺ എയറിന്റെ പിൻഗാമിക്ക് 12 ജിബി റാം ലഭിക്കുമെന്നും ഇത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് സവിശേഷതകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുമെന്നും കിംവദന്തികൾ ഉണ്ട്.
എഐ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ആപ്പിൾ എൻട്രി ലെവൽ ഐഫോൺ 18 മോഡലുകളിൽ റാം വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് അതേ വിശകലന വിദഗ്ധന്റെ മുൻ റിപ്പോർട്ടിനെ ഏറ്റവും പുതിയ അവകാശവാദവും ശരിവയ്ക്കുന്നു. സെപ്റ്റംബറിൽ ആപ്പിൾ പ്രോ മോഡലുകളും ഫോൾഡബിൾ ഐഫോണുകളും അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതേസമയം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐഫോൺ 18, ഐഫോൺ 18 ഇ, രണ്ടാം തലമുറ ഐഫോൺ എയർ എന്നിവ 2027 മാർച്ചിൽ പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
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