ഐഫോൺ 17ഇ vs ഐഫോൺ 16ഇ: ഏത് വാങ്ങണം? രണ്ട് ഫോണുകളും താരതമ്യം ചെയ്യാം

പെർഫോമൻസ്, സ്റ്റോറേജ്, വയർലെസ് ചാർജിങ് എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ മികച്ച ഓപ്‌ഷനായിരിക്കും ഐഫോൺ 17ഇ. ഐഫോൺ 16ഇ, 17ഇ മോഡലുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പരിശോധിക്കാം.

On the left - iPhone 17e and on the right - iPhone 16e. (Image Credit: Apple)
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള വിപണികളിൽ താങ്ങാനാവുന്ന വിലയുള്ള മോഡലായ ഐഫോൺ 17ഇ പുറത്തിറക്കിക്കൊണ്ട് ആപ്പിൾ നിലവിലുള്ള ഐഫോൺ 17 സീരിസ് വിപുലീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഐഫോൺ 17 പരമ്പരയിലെ കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിലുള്ള സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണാണ് ഇത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം പുറത്തിറക്കിയ ഐഫോൺ 16eയുടെ പിൻഗാമിയായ ഐഫോൺ 17e മുൻ മോഡലുകളേക്കാൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളോടെയാണ് വിപണിയിലെത്തിയത്.

ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ, ഐഫോൺ 17 ഇയും ഐഫോൺ 16 ഇയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കുറവാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും, പുതിയ ഫോണിൽ ശ്രദ്ധേയമായ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് പെർഫോമൻസ്, സ്റ്റോറേജ്, വയർലെസ് ചാർജിങ് എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലാണ് ഇത് ദൃശ്യമാകുന്നത്. ഐഫോൺ 17 ഇ, ഐഫോൺ 16 ഇ ഫോണുകളുടെ വിലയും ഫീച്ചറുകളും താരതമ്യം ചെയ്‌തുനോക്കാം.

ഐഫോൺ 17e vs ഐഫോൺ 16e: താരതമ്യം
ഐഫോൺ 17ഇ ഫോണിൽ 8 ജിബി റാമും 256 ജിബി, 512 ജിബി എന്നിങ്ങനെ സ്റ്റോറേജ് ഓപ്‌ഷനുകളുമുണ്ട്. 256GB ബേസ് മോഡലിന്‍റെ വില 64,900 രൂപയാണ്. അതേസമയം ഐഫോൺ 16e ഫോണിൽ 128 GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റ് കൂടെ ലഭ്യമാണ്. 128 GB മോഡലിന് 59,900 രൂപയാണ് വില. ഐഫോൺ 17eയുടെ 256GB വേരിയന്‍റിന് ഐഫോൺ 16e യേക്കാൾ വില കുറവാണ്. രണ്ട് ഉപകരണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വില വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്ന പട്ടിക ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റ്ഐഫോൺ 16ഇ വില
(Rs)		ഐഫോൺ 17e വില
(Rs)
128 GB59,900
256 GB69,90064,900
512 GB89,90084,900

ഡിസൈൻ: ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ രണ്ട് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളുടെയും ലുക്ക് സമാനമാണ്. 146.7mm x 71.5mm x 7.8mm അളവുകളാണ് ഇത് പങ്കിടുന്നത്. ഐഫോൺ 17eയുടെ ഭാരം 169 ഗ്രാം ആണ്. ഇത് 16 ഇ-യേക്കാൾ 2 ഗ്രാം ഭാരമുള്ളതാണ്. ഐഫോൺ 16e യിലെ നിലവിലുള്ള വെള്ള, കറുപ്പ് ഫിനിഷുകൾക്കൊപ്പം സോഫ്റ്റ് പിങ്ക് എന്ന പുതിയ നിറമാണ് ഐഫോൺ 17e യിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഡിസ്പ്ലേ: രണ്ട് ഫോണുകളും 60Hz പുതുക്കൽ നിരക്കും 1,200 നിറ്റ് പീക്ക് തെളിച്ചവും ഉള്ള ഒരേ 6.1-ഇഞ്ച് സൂപ്പർ റെറ്റിന XDR OLED ഡിസ്പ്ലേയിലാണ് വരുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, iPhone 16e-യിൽ ഉപയോഗിച്ച മുൻ തലമുറ സെറാമിക് ഷീൽഡുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഐഫോൺ 17e ഡിസ്പ്ലേയിൽ സെറാമിക് ഷീൽഡ് 2 സംരക്ഷണമാണ് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നത്. മൂന്നിരട്ടി മികച്ച സ്‌ക്രാച്ച് പ്രതിരോധം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നതായി ആപ്പിൾ പറയുന്നു.

പ്രോസസറും സ്റ്റോറേജും: ഐഫോൺ 17ഇ-യിലെ ഏറ്റവും വലിയ അപ്‌ഗ്രേഡ് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസിലാണ്. ഐഫോൺ 16ഇ-യിലെ A18 പ്രോസസറുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും പുതിയ A19 ചിപ്‌സെറ്റാണ് ഇത് നൽകുന്നത്. 6-കോർ സിപിയു, 16-കോർ ന്യൂറൽ എഞ്ചിൻ, ഹാർഡ്‌വെയർ ത്വരിതപ്പെടുത്തിയ റേ ട്രെയ്‌സിങ് എന്നിവയാണ് പുതിയ ഫോണിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ. സ്റ്റോറേജിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ, ഐഫോൺ 17ഇ സ്റ്റാൻഡേർഡായി 256GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയൻ്റുമായി വരുന്നു. അതേസമയം ഐഫോൺ 16ഇ 128GBയിൽ ആരംഭിക്കുന്നു.

ക്യാമറ: ഐഫോൺ 17ഇ, ഐഫോൺ 16ഇ മോഡലുകളുടെ ക്യാമറ അതേപടി തുടരുന്നു. 2-ഇൻ-1 ക്യാമറ സംവിധാനമുള്ള സിംഗിൾ 48MP ഫ്യൂഷൻ റിയർ ക്യാമറ സിസ്റ്റം, 2x വരെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂം ഓപ്‌ഷനുകൾ, 60 fps-ൽ 4K വരെ വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ഉള്ള ഡോൾബി വിഷൻ സപ്പോർട്ട് എന്നിവയാണ് രണ്ട് ഫോണുകളിലെയും ക്യാമറ ഫീച്ചറുകൾ. ഐഫോൺ 17ഇയിലെ പ്രധാന വ്യത്യാസം അതിലെ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ മെച്ചപ്പെടുത്തലാണ്.

നായ്ക്കളെയും പൂച്ചകളെയും പോലുള്ള വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന മെച്ചപ്പെടുത്തിയ പോർട്രെയിറ്റ് മോഡ് ഐഫോൺ 17ഇ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ഡെപ്‌തായ വിവരങ്ങൾ പോലും സ്വയമേവ ക്യാപ്‌ചർ ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ സാധാരണ ഫോട്ടോകൾ ക്യാപ്‌ചർ ചെയ്‌ത ശേഷം പോർട്രെയ്‌റ്റുകളാക്കി മാറ്റാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഇത് ഐഫോൺ 16e-യിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. രണ്ട് ഫോണുകൾക്കും മുൻവശത്ത് 12എംപി ട്രൂഡെപ്‌ത് ക്യാമറയാണ് ഉള്ളത്.

ബാറ്ററിയും ചാർജിങ് കപ്പാസിറ്റിയും: ഐഫോൺ 17ന് ബാറ്ററി ശേഷി എത്ര ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഐഫോൺ 16eയ്‌ക്ക് 4,005 mAh ബാറ്ററിയാണ് ഉള്ളത്. രണ്ട് ഉപകരണങ്ങൾക്കും ഒറ്റ ചാർജിൽ 26 മണിക്കൂർ വരെ വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക് ലഭിക്കും. ഐഫോൺ 17 ഇയ്‌ക്ക് ചാർജിങിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ ലഭിക്കും. 20W അഡാപ്റ്ററോ അതിലും ഉയർന്നതോ ആയ 15W MagSafe വയർലെസ് ചാർജിംഗ് സപ്പോർട്ട് ഇതിലുണ്ട്, അതേസമയം ഐഫോൺ 16 ഇ 7.5W വരെ Qi വയർലെസ് ചാർജിംഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

IP റേറ്റിങ്: രണ്ട് ഹാൻഡ്‌സെറ്റുകൾക്കും പൊടി, ജല പ്രതിരോധത്തിനായി IP68 റേറ്റിങ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം: രണ്ട് ഫോണുകളും iOS26 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ഫീച്ചറുകളും ഇതിലുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഐഫോൺ 16 ഇയെ അപേക്ഷിച്ച് ഐഫോൺ 17e ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സുഗമമായ അനുഭവം നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

വിഭാഗംഐഫോൺ 17ഇഐഫോൺ 16ഇ
പ്രാരംഭവിലRs 64,900Rs 59,900
അളവുകൾ146.7mm x 71.5mm x 7.8mm
ഭാരം169 ഗ്രാം167 ഗ്രാം
കളർ ഓപ്‌ഷനുകൾസോഫ്‌റ്റ് പിങ്ക്-
വൈറ്റ്വൈറ്റ്
വൈറ്റ്വൈറ്റ്
ഡിസ്‌പ്ലേ60Hz | 6.1 ഇഞ്ച് Super Retina XDR OLED
പ്രോസസർA19A18
റാം + സ്റ്റോറേജ്-8GB + 128GB
8GB + 256GB8GB + 256GB
8GB + 512GB8GB + 512GB
ബാറ്ററിഒറ്റ ചാർജിൽ 26 മണിക്കൂർ വരെ വീഡിയോപ്ലേ
ചാർജിങ് കപ്പാസിറ്റി20W (വയേർഡ്)
15W MagSafe (വയർലെസ്)		20W (വയേർഡ്)
Q1 7.5W വരെ വയർലെസ് ചാർജിങ്
ഐപി റേറ്റിങ്IP68
ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റംiOS26

ഐഫോൺ 17e-ൽ മുൻ മോഡലിനേക്കാൾ വേഗതയേറിയ പ്രോസസർ, ഇരട്ട ബേസിക് സ്റ്റോറേജ്, മെച്ചപ്പെട്ട പോർട്രെയിറ്റ് കഴിവുകൾ, മാഗ്‌സേഫ് വയർലെസ് ചാർജിങ് പിന്തുണ എന്നിവയെല്ലാം ഒരേ വിലയിൽ ലഭ്യമാകും. ഈ അപ്‌ഗ്രേഡുകളെല്ലാം ഐഫോൺ 17e-യെ ഐഫോൺ 16e-യെക്കാൾ പ്രായോഗികമാക്കുന്നു. അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക്, ഐഫോൺ 16e-ൽ നിന്ന് ഐഫോൺ 17e-ലേക്ക് മാറുന്നതിൽ വലിയ കാര്യമില്ല. അതേസമയം, പഴയ ഫോണുകളിൽ നിന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് iPhone SE (2nd Gen), iPhone 11, iPhone 12, iPhone SE (3rd Gen) എന്നിവയിൽ നിന്ന് അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മികച്ച ഓപ്‌ഷനായിരിക്കും.

