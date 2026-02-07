ETV Bharat / automobile-and-gadgets

മാഗ്സേഫ് ചാർജിങും C1X ചിപ്പുമായി ഐഫോൺ 17e: ലോഞ്ച് തീയതി ചോർന്നു; വിശദാംശങ്ങൾ

ഐഫോൺ 17e ഫെബ്രുവരിയിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. മുൻഗാമിയായ ഐഫോൺ 16eയുടെ അതേ ഡിസൈനിൽ ആയിരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ...

The iPhone 16e was announced on February 19, 2025. (Image Credit: Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 7, 2026 at 4:56 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ആപ്പിളിന്‍റെ പുതുതലമുറ ഐഫോൺ സീരിസിലെ താങ്ങാനാവുന്ന വിലയുള്ള മോഡലായി ഐഫോൺ 17e ഈ വർഷം പുറത്തിറക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യം കമ്പനി ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, അതിന്‍റെ ലോഞ്ച് തീയതി ഇപ്പോൾ ചോർന്നു. റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഐഫോൺ 17e ഫെബ്രുവരിയിൽ പുറത്തിറക്കും.

ഐഫോൺ 16e മോഡലിന്‍റെ പിൻഗാമിയായിരിക്കും ഐഫോൺ 17e. ഇതിന് മുൻഗാമിയുടെ അതേ രൂപകൽപ്പന ആയിരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഇതിലെ ഡൈനാമിക് ഐലൻഡ് ഒഴിവാക്കിയ നോച്ചിന് പകരം വയ്ക്കുമെന്നും അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്.

ഐഫോൺ 17e ലോഞ്ച് തീയതി
പേര് വെളിപ്പെടുത്താത്ത ഉറവിടങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ജർമ്മൻ പ്രസിദ്ധീകരണമായ മാക്‌വെൽറ്റ് വരാനിരിക്കുന്ന ഐഫോൺ 17e ഫോണിന്‍റെ ലോഞ്ച് തീയതിയെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഐഫോൺ 16e അവതരിപ്പിച്ച് കൃത്യം ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം ഫെബ്രുവരി 19ന് ഐഫോൺ 17e പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ആപ്പിൾ പദ്ധതിയിടുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

ഐഫോൺ 17e ഫോണിനെ കുറിച്ചുള്ള മുൻ ചോർച്ചകൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതാണ് ചോർന്ന ലോഞ്ച് തീയതി. 2026 ലെ ആദ്യ പാദത്തിൽ (Q1) ഇത് പുറത്തുവരുമെന്ന് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേക ലോഞ്ച് ഇവന്‍റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനു പകരം ആപ്പിൾ ഒരു സാധാരണ പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെ ഇത് പുറത്തിറക്കാനാണ് സാധ്യത.

ഐഫോൺ 17e-ൽ കോസ്‌മെറ്റിക് അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ വളരെ കുറവാണെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. സെൽഫി ക്യാമറയും ഫേസ് ഐഡി സെൻസറും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മുൻവശത്തെ നോച്ച് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഘടകങ്ങളുമായി വരാനിരിക്കുന്ന മോഡൽ ഐഫോൺ 16e-യുടെ ഡിസൈൻ നിലനിർത്തുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

അടുത്ത തലമുറ മോഡലിനൊപ്പം ഡൈനാമിക് ഐലൻഡിനെ അതിന്‍റെ ഫ്ലാഗ്‌ഷിപ്പ് ഐഫോണിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആപ്പിളിന് കഴിയുമെന്ന് മുമ്പ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐഫോൺ 17e-യിലും ഇതേ സിംഗിൾ റിയർ ക്യാമറയുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഡിസൈൻ സമാനമായേക്കാമെങ്കിലും ചാർജിങിൽ അപ്‌ഗ്രേഡ് അവതരിപ്പിച്ചേക്കാം. റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ആപ്പിൾ പുതിയ ഐഫോണിൽ മാഗ്‌സേഫ് ചാർജിങ് കൊണ്ടുവരും. വേഗതയേറിയ വയർലെസ് ചാർജിങിനുള്ള പിന്തുണ ഇത് നൽകും.

വയർലെസ് ചാർജിങിനെ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നതാണ് ഐഫോൺ 16e. ഏകദേശം 7.5W ആയിരുന്ന Qi സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്രമേ പിന്തുണച്ചിരുന്നുള്ളൂ. MagSafe അവതരിപ്പിച്ചതിനാൽ ഐഫോൺ 17e 25W വരെ ചാർജിങ് പവർ പിന്തുണച്ചേക്കാം. ഇതിനുപുറമെ, ‘e’ മോഡലിലേക്ക് C1X മോഡം കൊണ്ടുവരാൻ കമ്പനി പദ്ധതിയിടുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. 2025 സെപ്റ്റംബറിൽ ഐഫോൺ എയറിനൊപ്പമാണ് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചത്.

ഐഫോൺ 16e ഫോണിലെ C1 മോഡമിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇരട്ടി വേഗതയുള്ള നെറ്റ്‌വർക്ക് നൽകാനും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമതയോടെ പ്രവർത്തിക്കാനും ഇതിന് കഴിയുമെന്ന് ആപ്പിൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഫെബ്രുവരി 19ന് പുറത്തിറക്കുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ശരിയാണെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഫോണിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

