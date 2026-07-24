ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ഐഫോൺ 17 സീരിസിലെ ഫോണുകൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വില വർധിക്കും! പുതിയ നിരക്ക് ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ, റിപ്പോർട്ടുകൾ

ഐഫോൺ 17 ലൈനപ്പിന്‍റെ വില പരിഷ്‌ക്കരിക്കുമെന്ന് ആപ്പിൾ ഐപ്ലാനറ്റ് ഡീലർമാരെ അറിയിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഐഫോൺ 17ന്‍റെ അടിസ്ഥാന വേരിയന്‍റിന് 12,000 രൂപയിലുമധികം വില വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

IPHONE 17 SERIES PRICE HIKE APPLE IPHONE 17 PRO MAX IPHONE 17 INDIA PRICE ഐഫോൺ 17
Tipster Abhishek Yadav claims the price of the base iPhone 17 could increase by Rs 12,000 starting the first week of August. (Image Credit: Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 24, 2026 at 8:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: മാക്ബുക്, ഐപാഡുകൾ, ഹോംപോഡുകൾ, ആപ്പിൾ ടിവികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഹാർഡ്‌വെയർ ഉത്‌പന്നങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള വിപണികളിൽ ആപ്പിൾ കഴിഞ്ഞ മാസം വില വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഐഫോണുകൾക്ക് ഇതുവരെ വില വർധിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഉടൻ വർധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ടിപ്‌സ്റ്റർ അഭിഷേക് യാദവ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ എക്‌സിൽ പങ്കിട്ട പോസ്റ്റ് അനുസരിച്ച്, ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഐഫോൺ 17 സീരിസിലുടനീളം വില വർധിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ഐഫോൺ 17 ലൈനപ്പിന്‍റെ വില പരിഷ്‌ക്കരിക്കുമെന്ന് ആപ്പിൾ ഐപ്ലാനറ്റ് ഡീലർമാരെ അറിയിച്ചതായാണ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ എക്‌സ് പോസ്റ്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 2026 ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യ വാരത്തോടെ പുതുക്കിയ വിലയിൽ പുതിയ സ്റ്റോക്ക് ഡീലർമാരിൽ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ലോഞ്ച് സമയത്ത് ഐഫോൺ 17ന്‍റെ 256GB സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 82,900 രൂപയും 512GB മോഡലിന് 1,02,900 രൂപയും ആയിരുന്നു വില.

ഐഫോൺ 17ന്‍റെ 256GB സ്റ്റോറേജുള്ള അടിസ്ഥാന വേരിയന്‍റിന് 12,000 രൂപയിലുമധികം വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ വില 94,990 രൂപയായി ഉയരും. എങ്കിലും വില വർധനവിന്‍റെ കാര്യം ആപ്പിൾ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ഐഫോൺ 17 ലൈനപ്പിൽ പ്രോ, പ്രോ മാക്‌സ് മോഡലുകൾക്കും സമാനമായ വില വർധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഈ മോഡലുകളുടെ പുതുക്കിയ വില എത്ര ആയിരിക്കുമെന്ന് പങ്കുവെച്ചിട്ടില്ല. നിലവിൽ ഇവയുടെ വില യഥാക്രമം 1,34,900 രൂപയും 1,49,900 രൂപയുമാണ്. ഐഫോൺ എയറിന്‍റെ വിലയിലും മാറ്റമുണ്ടാകുമോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല.

ഐഫോൺ 17ന്‍റെ റീട്ടെയിൽ യൂണിറ്റുകളെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ വിതരണ പ്രതിസന്ധി നിലനിൽക്കുന്നതായും അഭിഷേക് യാദവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നിലവിൽ ലഭ്യത കുറവാണെങ്കിലും അടുത്ത വാരാന്ത്യത്തോടെ ഡീലർമാരിൽ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വില വർധിക്കുമെന്ന സൂചന വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഐഫോൺ 17 സീരിസിലെ ഫോണുകൾ വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിട്ട പലരും പെട്ടന്ന് വാങ്ങാൻ തുടങ്ങി. മാത്രമല്ല, പുതുക്കിയ വിലയിൽ മാത്രം ലഭ്യമാക്കാനായി നിലവിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് തടഞ്ഞുവെയ്‌ക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. വിതരണ പ്രതിസന്ധിക്ക് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാവാം.

വില കൂടുന്നതിന് പിന്നിൽ

എഐ ഡാറ്റാ സെന്‍ററുകൾക്ക് DRAM മെമ്മറി ചിപ്പുകളുടെ വലിയ തോതിലുള്ള ആവശ്യകതയുണ്ട്. ഈ ആവശ്യകത നിറവേറ്റാനായി ഡാറ്റ സെന്‍ററുകൾ വലിയ തോതിൽ മെമ്മറി ഘടകങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമ്മിക്കുന്നതിലേക്ക് ആവശ്യമായ മെമ്മറി ഘടകങ്ങളുടെ പരിമിതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. വൻകിട എഐ കമ്പനികൾക്കായി ഡൈനാമിക് റാൻഡം ആക്‌സസ് മെമ്മറി (DRAM), NOT-AND (NAND) സ്റ്റോറേജ് എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നതിലേക്ക് മെമ്മറി നിർമ്മാതാക്കൾ മാറിയതോടെ ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് മേഖല കടുത്ത ക്ഷാമം നേരിടുകയാണ്. ഇത് മെമ്മറിയുടെ വിലവർധനവിന് ഇടയാക്കുന്നുണ്ട്.

പ്രതിസന്ധി കാരണം മിക്ക സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമാതാക്കളും ശരാശരി 15 ശതമാനത്തോളം വില ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. വൈകിയാണെങ്കിലും വില വർധനവ് ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങളെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മാസം മാക്‌ബുക്, ഐപാഡുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് വില വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഐഫോണുകൾ, ആപ്പിൾ വാച്ച് മോഡലുകൾ, എയർപോഡുകൾ എന്നിവയെ വില വർധനവ് ബാധിച്ചിരുന്നില്ല.

ഐഫോണിന്‍റെ വില ജപ്പാനിൽ വർധിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഐഫോൺ 17 ലൈനപ്പിന് വില വർധിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നു. മെമ്മറി ക്ഷാമം ഐഫോണിനെയും ബാധിച്ചതായാണ് ഇത് സൂചന നൽകുന്നത്. ഹാർഡ്‌വെയർ ചെലവ് വർധിക്കുന്നതിനാൽ വില വർധനവ് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ സാധിക്കാത്തതാണെന്നും ആപ്പിൾ സിഇഒ ടിം കുക്ക് മുമ്പ് സമ്മതിച്ചിരുന്നു.

Also read:

  1. ഫോൺ കേടായോ? വീട്ടിലെത്തി സൗജന്യമായി സർവീസ് ചെയ്‌ത് തരും: ബജറ്റ് ഫോണുകൾ തെരയുന്നവർക്കായി ലാവയുടെ പുത്തൻ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ
  2. വില 20,000 രൂപയിൽ താഴെ: 6,500mAh ബാറ്ററിയും 50 എംപി ക്യാമറയുമായി 'iQOO Z11 ലൈറ്റ്' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ
  3. ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ വിപണിയിൽ സാംസങിനെ കടത്തിവെട്ടാൻ ആപ്പിൾ: ആദ്യത്തെ മടക്കാവുന്ന ഫോൺ സെപ്റ്റംബറിൽ പുറത്തിറക്കിയേക്കും
  4. ഫോൾഡബിൾ ഫോണുകളിൽ അത്ഭുതം തീർത്ത് സാംസങ്: ഫ്ലെക്‌സ് ടൈറ്റാനിയം സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ മൂന്ന് പ്രീമിയം മോഡലുകളുമായി പുതിയ ഗാലക്‌സി Z സീരിസ്

TAGGED:

IPHONE 17 SERIES PRICE HIKE
APPLE IPHONE 17 PRO MAX
IPHONE 17 INDIA PRICE
ഐഫോൺ 17
IPHONE 17 PRICE HIKE IN INDIA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.