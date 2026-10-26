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ലഭിച്ചതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ അപ്ഡേറ്റ്: OLED ഡിസ്പ്ലേയിൽ പുതിയ 'ഐപാഡ് മിനി'
കൂടുതൽ നേർത്തതും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമായ രൂപകൽപ്പന, അതിമനോഹരമായ OLED ഡിസ്പ്ലേ, മികച്ച പ്രകടനക്ഷമത, വേഗമേറിയ വയർലെസ് കണക്റ്റിവിറ്റി, വെള്ളത്തെയും പൊടിപടലങ്ങളെയും പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശേഷി എന്നിങ്ങനെ നിരവധി സവിശേഷതകളോടെയാണ് ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ടാബ്ലെറ്റ് വിപണിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
Published : October 26, 2026 at 8:17 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള വിപണികളിൽ ആപ്പിളിന്റെ അടുത്ത തലമുറ ഐപാഡ് മിനി അവതരിപ്പിച്ചു. ഏറ്റവും പുതിയ ഐപാഡ് മിനിയിൽ പുതിയ 8.5 ഇഞ്ച് OLED സ്ക്രീനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ശ്രേണിയിൽ OLED സ്ക്രീൻ ലഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ മോഡലെന്ന പ്രത്യേകതയും പുതിയ ടാബ്ലെറ്റിനുണ്ട്.
ഒക്ടോബർ 28 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ കമ്പനിയുടെ 'പ്രോ ആൻഡ് ടെൽ' ഇവന്റ് നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന് തൊട്ടുമുൻപായാണ് പുതിയ ടാബ്ലെറ്റ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇവന്റിൽ ടച്ച്സ്ക്രീൻ സൗകര്യമുള്ള ആദ്യത്തെ മാക്ബുക്ക് പ്രോയും ആപ്പിൾ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുകയാണ്.
A20 പ്രോ ചിപ്സെറ്റാണ് പുതിയ ഐപാഡ് മിനിക്ക് കരുത്തേകുക. ഇതിൽ തിരശ്ചീനമായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും കാണാം. iPadOS 27 സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ടാബ്ലെറ്റിൽ സിരി എഐയ്ക്കൊപ്പം ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് ഫീച്ചറുകളും ലഭ്യമാണ്. ഇതിന് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
2026 ഐപാഡ് മിനി: ഇന്ത്യയിലെ വിലയും ലഭ്യതയും
ഏറ്റവും പുതിയ ഐപാഡ് മിനിയുടെ 128GB സ്റ്റോറേജുള്ള വൈഫൈ മോഡലിന് 82,900 രൂപ മുതലാണ് വില ആരംഭിക്കുന്നത്. അതേസമയം വൈഫൈ + സെല്ലുലാർ 1,00,900 രൂപ മുതലാണ് വില വരുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പുതിയ ടാബ്ലെറ്റ് വാങ്ങുന്നവർക്കായി പ്രത്യേക ഇളവുകൾ കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 76,900 രൂപ നിരക്കിൽ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 128GB, 256GB, 512GB എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനുകളിൽ ഈ ടാബ്ലെറ്റ് ലഭ്യമാണ്. മിഡ്നൈറ്റ്, സ്റ്റാർലൈറ്റ് എന്നീ നിറങ്ങളിലാണ് ലഭ്യമാവുക.
|സ്റ്റോറേജ്
|ഗ്ലാസ്
|കണക്റ്റിവിറ്റി
|വില
|128GB
|സ്റ്റാൻഡേർഡ്
|വൈ-ഫൈ
|Rs 82,900
|128GB
|സ്റ്റാൻഡേർഡ്
|വൈ-ഫൈ+സെല്ലുലാർ
|Rs 1,00,900
|256GB
|സ്റ്റാൻഡേർഡ്
|വൈ-ഫൈ
|Rs 94,900
|256GB
|സ്റ്റാൻഡേർഡ്
|വൈ-ഫൈ+സെല്ലുലാർ
|Rs 1,12,900
|256GB
|നാനോ-ടെക്സ്ചേർഡ്
|വൈ-ഫൈ
|Rs 1,06,900
|256GB
|നാനോ-ടെക്സ്ചേർഡ്
|വൈ-ഫൈ+സെല്ലുലാർ
|Rs 1,24,900
|512GB
|സ്റ്റാൻഡേർഡ്
|വൈ-ഫൈ
|Rs 1,18,900
|512GB
|സ്റ്റാൻഡേർഡ്
|വൈ-ഫൈ+സെല്ലുലാർ
|Rs 1,36,900
|512GB
|നാനോ-ടെക്സ്ചേർഡ്
|വൈ-ഫൈ
|Rs 1,30,900
|512GB
|നാനോ-ടെക്സ്ചേർഡ്
|വൈ-ഫൈ+സെല്ലുലാർ
|Rs 1,48,900
ആപ്പിൾ ഇന്ത്യ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും ആപ്പിൾ സ്റ്റോർ ആപ്പ് വഴിയും ഒക്ടോബർ 28 മുതൽ പുതിയ ഐപാഡ് മിനി പ്രീ-ഓർഡർ ചെയ്യാം. നവംബർ 6 മുതൽ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ആപ്പിൾ സ്റ്റോറുകളിലും അംഗീകൃത റീസെല്ലർമാരുടെ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലും ഈ ടാബ്ലെറ്റ് ലഭ്യമാകും. ഇതിനായി പുതിയ 'സ്മാർട്ട് ഫോളിയോ' കവറും ആപ്പിൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നേവി ബ്ലൂ, ടോപ്പ് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇതിന് 8,500 രൂപയാണ് വില. കൂടാതെ 11,900 രൂപ വിലയുള്ള സ്റ്റൈലസ് പേനയായ ആപ്പിൾ പെൻസിൽ പ്രോ, 7900 രൂപ വിലയുള്ള ആപ്പിൾ പെൻസിൽ (USB-C) എന്നിവയും ഐപാഡ് മിനിക്കൊപ്പം വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
2026 ഐപാഡ് മിനി: സവിശേഷതകൾ
പുതിയ ഐപാഡ് മിനിയിൽ 2316 x 1512 പിക്സലുള്ള 8.5 ഇഞ്ച് സൂപ്പർ റെറ്റിന XDR OLED സ്ക്രീൻ ആണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ OLED സ്ക്രീനാണ് ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ ടാബ്ലെറ്റിന് ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റലും വലിയ അപ്ഡേറ്റ്. P3 വൈഡ് കളർ ഗാമറ്റ് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഈ ഡിസ്പ്ലേയ്ക്ക് 1,200 നിറ്റ്സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഉണ്ട്. വെളിച്ചം കൂടുതലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്ക്രീനിലെ പ്രതിഫലനം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി 'നാനോ-ടെക്സ്ചർ' ഡിസ്പ്ലേ ഓപ്ഷനും കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2nm പ്രോസസ്സ് സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ആപ്പിളിന്റെ A20 Pro ചിപ്പാണ് ഈ ടാബ്ലെറ്റിന് കരുത്തേകുന്നത്. ഇത് മികച്ച പ്രകടനക്ഷമത നൽകുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. ഇതിൽ 7-കോർ GPU-യും, ഓരോ GPU കോറിലും ന്യൂറൽ ആക്സിലറേറ്ററുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 128GB, 256GB മോഡലുകളിൽ 5-കോർ സിപിയുവും 512GB മോഡലിൽ 6-കോർ സിപിയുവും ആണ് ഉള്ളത്. മുൻ തലമുറയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 4.5 മടങ്ങ് എഐ പ്രവർത്തനക്ഷമത നൽകാനും, 2.7 മടങ്ങ് ഗ്രാഫിക്സ് പ്രകടനം നൽകാനും, 60 ശതമാനം വരെ കൂടുതൽ മൾട്ടി-ത്രെഡഡ് CPU പ്രവർത്തനക്ഷമത നൽകാനും പുതിയ ടാബ്ലെറ്റിന് സാധിക്കുമെന്ന് ആപ്പിൾ അവകാശപ്പെടുന്നു.
അക്കോസ്റ്റിക് ഡിസ്പ്ലേ
ഡിസ്പ്ലേയിലെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത 'അക്കോസ്റ്റിക് ഡിസ്പ്ലേ' സംവിധാനമാണ്. പരമ്പരാഗത സ്പീക്കർ സുഷിരങ്ങൾക്ക് പകരമായി ഡിസ്പ്ലേ പാനലിലൂടെ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇത്. കുറച്ചുകൂടെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, ടാബ്ലെറ്റിന്റെ സ്ക്രീൻ തന്നെ സ്പീക്കറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പുതിയ ഓഡിയോ സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഇത്. ഇതിനായി ടാബ്ലെറ്റിലെ വൂഫറുകൾ ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീനുമായി നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സ്ക്രീനിലൂടെ ശബ്ദം പുറത്തുവിടാൻ സഹായിക്കുകയും കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റ ബാസ്, ഉയർന്ന വോളിയം എന്നിവ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഡിസ്പ്ലേ ഗ്ലാസിനും അലുമിനിയം ഫ്രെയിമിനും ഇടയിലുള്ള വശങ്ങളിലായി ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസി ശബ്ദങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ട്വീറ്ററുകൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൂടെയാണ് ഈ ഓഡിയോ സാങ്കേതികവിദ്യ സാധ്യമാകുന്നത്.
സ്മാർട്ട് HDR 4 പിന്തുണയുള്ള ക്യാമറ
ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഓറിയന്റേഷനിലാണ് ഇതിലെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് 12 എംപിയുടെ സെന്റർ സ്റ്റേജ് ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയാണ്. പിൻഭാഗത്ത് 12 മെഗാപിക്സൽ വൈഡ് സെൻസറും നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഇത് സ്മാർട്ട് HDR 4 പിന്തുണയ്ക്കുകയും, 4K വീഡിയോകൾ 60fps വരെ വേഗതയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
കണക്റ്റിവിറ്റിക്കായി ആപ്പിളിന്റെ N1 വയർലെസ് നെറ്റ്വർക്കിങ് ചിപ്പ്, Wi-Fi 7, ബ്ലൂടൂത്ത് 6.0 എന്നിവയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സെല്ലുലാർ മോഡലുകളിൽ C2 മോഡം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുൻ തലമുറയെ അപേക്ഷിച്ച് 50 ശതമാനം വരെ വേഗത്തിലുള്ള സെല്ലുലാർ ഡാറ്റാ വേഗതയും, eSIM പിന്തുണയും ഇത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
iPadOS 27-ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പുതിയ ടാബ്ലെറ്റ് സിരി എഐ, ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എഐ സവിശേഷതകളെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഈ ടാബ്ലെറ്റിന് 195.3 x 132.6 x 5.4 മിമി അളവുകളാണുള്ളത്. വൈ-ഫൈ മോഡലിന് 255 ഗ്രാമും, സെല്ലുലാർ മോഡലിന് 263 ഗ്രാമുമാണ് ഭാരം.
ആപ്പിളിന്റെ ഉൽപ്പന്ന നിരയിൽ വെള്ളത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് കഴിവുള്ള ആദ്യത്തെ ഐപാഡ് കൂടിയാണിത്. ഇതിന് IP67 ഇൻഗ്രെസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ റേറ്റിങ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 18.9Wh ലിഥിയം-പോളിമർ ബാറ്ററിയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒറ്റത്തവണ ചാർജ് ചെയ്താൽ 10 മണിക്കൂർ വരെ വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് ആപ്പിൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, 35W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗും ഇതിൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
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