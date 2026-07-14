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ഐഒഎസ് 27ന്റെ പബ്ലിക് ബീറ്റ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കി: ഏതൊക്കെ ഐഫോണുകളിൽ ലഭ്യമാവും? എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം?
രണ്ടാം തലമുറ ഐഫോൺ SE മുതൽ ഐഫോൺ 17 സീരിസ് വരെയുള്ള എല്ലാ മോഡലുകളെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ് ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ iOS 27 അപ്ഡേറ്റ്.
Published : July 14, 2026 at 5:35 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ഐഫോൺ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ iOS 27 പബ്ലിക് ബീറ്റ അപ്ഡേറ്റ് പുറത്തിറക്കി. ഒരു മാസം നീണ്ടുനിന്ന പരീക്ഷണത്തിന് ശേഷമാണ് iOS 27, macOS ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ്, iPad OS 27 ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെ ആദ്യ പബ്ലിക് ബീറ്റ പതിപ്പുകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി പുറത്തിറക്കിയത്. യോഗ്യമായ ഉപകരണങ്ങളിലുടനീളം ലഭ്യമാകും.
കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന വേൾഡ്വൈഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സ് കോൺഫറൻസിലാണ് (WWDC 2026) ആപ്പിൾ പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഡെവലപ്പർമാർക്ക് പരീക്ഷണത്തിനായി ആദ്യം ലഭ്യമായിരുന്നെങ്കിലും പൊതുജനങ്ങൾക്കായി ബീറ്റ പതിപ്പ് ലഭ്യമാക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാണ്. അതേസമയം സ്ഥിരതയുള്ള അപ്ഡേറ്റ് വരുന്ന സെപ്റ്റംബറിൽ ഐഫോൺ 18 സീരിസിന്റെ ലോഞ്ചിനൊപ്പം പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
കാലിഫോർണിയയിലെ കുപെർട്ടിനോയിലുള്ള ആപ്പിൾ പാർക്കിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസും നവീകരിച്ച സിരിയും പുതിയ ലിക്വിഡ് ഗ്ലാസ് ഇന്റർഫേസും ഏറ്റവും പുതിയ ലിക്വിഡ് ഗ്ലാസ് ഇന്റർഫേസും ഉൾപ്പെടെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. iOS 27, macOS ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഉപകരണങ്ങളിലുടനീളം ആപ്പിൾ തങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പുതിയ പതിപ്പുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രധാനമായും എഐ അധിഷ്ഠിത സിരിയിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. അധിക പാരന്റൽ നിയന്ത്രണങ്ങളോടുകൂടിയ പുതിയ ചൈൽഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ഫീച്ചറും ഇതിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്നു. ലിക്വിഡ് ഡിസൈൻ ഇന്റർഫേസിലും പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ചില മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നു. ആപ്പിൾ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായും ധാരാളം അപ്ഗ്രേഡുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഉപയോക്തൃ ഫീഡ്ബാക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി macOS ഗോൾഡൻ ഗേറ്റ് ഇന്റർഫേസും പരിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ദൈനംദിന ഉപയോഗം എളുപ്പമാക്കുന്ന അപ്ഗ്രേഡുകളും iOS 27ൽ ലഭിക്കുന്നു. അനുയോജ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ കൈവശമുള്ളവർക്ക് ലളിതമായ രജിസ്ട്രേഷനിലൂടെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ഇത് എങ്ങനെ ലഭ്യമാകുമെന്ന് ചുവടെ നൽകുന്നു.
iOS 27 പബ്ലിക് ബീറ്റ പതിപ്പ് എങ്ങനെ ലഭ്യമാകും?
- https://beta.apple.com/ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ആപ്പിൾ ബീറ്റ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാം വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക.
- ആപ്പിൾ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യുക.
- നിങ്ങളുടെ ഐഫോണിൽ Settings > General > Software Update എന്ന ഓപ്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
- 'Beta Updates' ടാപ്പ് ചെയ്യുക.
- ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് iOS പബ്ലിക് ബീറ്റ തിരഞ്ഞെടുത്ത് തിരികെ പോകുക
- സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് സ്ക്രീനിൽ ലഭ്യമായ അപ്ഡേറ്റ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കുക.
- തുടർന്ന് ഡൗൺലോഡ്/ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക
ആപ്പിളിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്
iOS 27ന്റെ ബീറ്റ പതിപ്പ് സ്ഥിരതയുള്ള അപ്ഡേറ്റിനുള്ള ഒരു പരീക്ഷണം ആണ്. അതിനാൽ ബഗുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ആപ്പിൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. സോഫ്റ്റ്വെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഫീഡ്ബാക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് ആപ്പ് വഴി ഫീഡ്ബാക്കുകൾ അയയ്ക്കാനും അവസരമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഏതെങ്കിലും ബീറ്റ പതിപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് iOS ഉപകരണത്തിന് ബാക്കപ്പ് സവിശേഷത ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അതുവഴി ഒരു പ്രത്യേക ആപ്ലിക്കേഷനോ സേവനമോ പുതിയ പതിപ്പിൽ പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ നഷ്ടപ്പെടാതെ സംരക്ഷിക്കാം. ഐഫോൺ 18 പ്രോ മോഡലുകളുടെ ലോഞ്ചിനൊപ്പം iOS 27ന്റെ സ്ഥിരതയുള്ള അപ്ഡേറ്റ് വരുന്ന സെപ്റ്റംബറിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
iOS 27-ന് അനുയോജ്യമായ ഐഫോണുകൾ
ഐഫോൺ 17 സീരീസ് മുതൽ ഐഫോൺ 11, ഐഫോൺ SE രണ്ടാം തലമുറ മോഡൽ വരെയുള്ള ഐഫോണുകളിൽ iOS 27 ലഭ്യമാവും. നിലവിലുള്ള iOS 26-നെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന എല്ലാ ഫോണിനും iOS 27 പിന്തുണ ലഭിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ഹാർഡ്വെയർ പരിമിതികൾ കാരണം iOS 27ന്റെ നിരവധി സവിശേഷതകൾ പഴയ ഉപകരണങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് ഐഫോൺ 14 സീരിസ്, ഐഫോൺ 15, ഐഫോൺ 15 പ്ലസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മോഡലുകളിൽ ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് ലഭ്യമാകില്ല. iOS 27 ലഭിക്കുന്ന ഐഫോണുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ചുവടെ നൽകുന്നു.
- ഐഫോൺ 17 ഇ
- ഐഫോൺ 17
- ഐഫോൺ 17 പ്രോ & പ്രോ മാക്സ്
- ഐഫോൺ എയർ
- ഐഫോൺ 16 ഇ
- ഐഫോൺ 16
- ഐഫോൺ 16 പ്ലസ്
- ഐഫോൺ 16 പ്രോ
- ഐഫോൺ 16 പ്രോ മാക്സ്
- ഐഫോൺ 15
- ഐഫോൺ 15 പ്ലസ്
- ഐഫോൺ 15 പ്രോ
- ഐഫോൺ 15 പ്രോ മാക്സ്
- ഐഫോൺ 14
- ഐഫോൺ 14 പ്ലസ്
- ഐഫോൺ 14 പ്രോ
- ഐഫോൺ 14 പ്രോ മാക്സ്
- ഐഫോൺ 13
- ഐഫോൺ 13 മിനി
- ഐഫോൺ 13 പ്രോ
- ഐഫോൺ 13 പ്രോ മാക്സ്
- ഐഫോൺ 12
- ഐഫോൺ 12 മിനി
- ഐഫോൺ 12 പ്രോ
- ഐഫോൺ 12 പ്രോ മാക്സ്
- ഐഫോൺ 11 പ്രോ
- ഐഫോൺ 11 പ്രോ മാക്സ്
- ഐഫോൺ 11
- ഐഫോൺ എസ്ഇ (രണ്ടാം തലമുറയും അതിനുശേഷമുള്ള മോഡലുകളും)
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