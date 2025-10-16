ETV Bharat / automobile-and-gadgets
OLED സ്ക്രീനും M5 ചിപ്പും! തകര്പ്പന് എന്ട്രിയുമായി ആപ്പിള് ഐപാഡ് പ്രോ
പുതിയ ഐപാഡ് പുറത്തിറക്കി ആപ്പിള്. M4നേക്കാളും 5.6 മടങ്ങ് വേഗതയേറിയതെന്ന് കമ്പനി. ഫീച്ചറുകളെ കുറിച്ച് വിശദമായി അറിയാം...
പുതിയ M5 ഐപാഡ് പുറത്തിറക്കി ആപ്പിള്. ഏറ്റവും നൂതനമായ M5 ചിപ്സെറ്റ് ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന മാക്ബുക് പ്രോ M5നൊപ്പമാണ് കമ്പനി ഇത് പുറത്തിറക്കിയത്. എഐ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ആപ്പുകള് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നവര്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പുതിയ ഐപാഡ് രൂപകല്പ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയ ഐപാഡ് പ്രോ M4ന്റെ പിന്ഗാമിയാണിത്.
M4നേക്കാള് മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ച വയ്ക്കാന് M5ന് സാധിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. M4നേക്കാളും M1നേക്കാളും 5.6 മടങ്ങ് വേഗതയേറിയ പ്രകടനമായിരിക്കും M5 കാഴ്ച വയ്ക്കുക. മെച്ചപ്പെട്ട സെല്ലുല്ലാര് കണക്റ്റിവിറ്റിക്കായി C1X മോഡം ഉപയോഗിച്ച് Wi_Fi 7 പ്രാപ്തമാക്കുന്ന N1 വയര്ലെസ് നെറ്റ് വര്ക്കിങ് ചിപ്പും പുതിയ ടാബിലുണ്ട്. 11, 13 ഇഞ്ച് മോഡലുകളില് ഇത് ലഭ്യമാണ്. ഈ രണ്ട് മോഡലുകളിലും അള്ട്ര റെറ്റിന XDR ഡിസ്പ്ലേകളാണുള്ളത്.
M5 ചിപ്പുള്ള ഐപാഡ് പ്രോയുടെ പ്രത്യേകതകള്: കനം കുറഞ്ഞതും അതോടൊപ്പം ഭാരം കുറഞ്ഞതുമാണ് കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയ M5 ഐപാഡ് പ്രോ. 13 ഇഞ്ചുള്ള ഐപാടിന് 5.1 മില്ലിമീറ്റര് തിക്നസ് മാത്രമാണുള്ളത്. ആപ്പിള് പുറത്തിറക്കിയതില് ഏറ്റവും കനം കുറഞ്ഞ ഐപാഡാണ് ഇത്.
ടാൻഡം OLED സാങ്കേതികവിദ്യ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അൾട്രാ റെറ്റിന XDR സ്ക്രീനാണ് ഇതിലുള്ളത്. മാത്രമല്ല വീഡിയോ എഡിറ്റര്മാര്ക്കും ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനര്മാര്ക്കും പ്രയോജനകരമാകുന്ന 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും അഡാപ്റ്റീവ് സിങ്കും ഇതിലുണ്ട്. M4 പാഡിനേക്കാള് 3.5 മടങ്ങ് വേഗതയുണ്ട് M5ന്. C1X സെല്ലുലാര് മോഡം ആണ് ഇതിലുള്ളത്. കൂടാതെ ആപ്പിള് N1 ചിപ്പുമുണ്ട്. ഇത് Wi-Fi 7, Blutooth 6, Thread എന്നിവയെ ഇനേബിള് ആക്കാന് സഹായകമാകും.
ഇനി ക്യാമറയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കില് ഐപാഡിന്റെ പിന്ഭാഗത്തേത് 12MP പ്രൈമറി ക്യാമറയാണ്. 5x ഡിജിറ്റല് സൂമും 60 fps വരെ 4K വീഡിയോ റെക്കോഡിങ്ങും സാധ്യമാണ്. ഇതിന് മുന്വശത്താകട്ടെ 12MP സെന്റര് സ്റ്റേജ് സെല്ഫി ക്യാമറയും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയ്ക്ക് 60 fps വരെ 1080p വീഡിയോ റെക്കോഡിങ് കപ്പാസിറ്റിയുമുണ്ട്.
ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റിയും മികച്ചത് തന്നെ: ടാബിന്റെ ബേസിക് മോഡലില് 31.29 Wh ബാറ്ററിയുണ്. ഇത് 10 മണിക്കൂര് വരെ നീണ്ട വെബ് സര്ഫിങ്ങിനും അല്ലെങ്കില് വീഡിയോ പ്ലൈബാക്കും അനുവദിക്കുന്നു. 70W USB-C പവര് അഡാപ്റ്റര് ഉപയോഗിച്ച് ഏകദേശം 30 മിനിറ്റിനുള്ളില് 60 ശതമാനം വരെ ഫാസ്റ്റ് ചാര്ജിങ്ങും ലഭിക്കും.
എഐ ഫീച്ചറുകള്: ഐപാഡിനുള്ള ഡ്രോ തിങ്സില് 2 മടങ്ങ് വരെ വേഗതയുള്ള എഐ ഇമേജ് ജനറേഷനുണ്ട്. ഐപാഡിനായുള്ള ഡാവിഞ്ചി റിസോള്വില് 2.3 മടങ്ങ് വരെ വേഗതയുള്ള എഐ വീഡിയോ അപ്സ്കേലിങ്ങും നല്കിയിരിക്കുന്നു.
സ്റ്റോറേജും പെര്ഫോമന്സും കിടിലന്: പുതിയ ഐപാഡ് പ്രോയില് 16 കോര് ന്യൂറല് എഞ്ചിന് ഉള്ള M5 ചിപ്പാണ് നല്കിയിട്ടുള്ളത്. 256 ജിബി മുതല് 2 ടിബി വരെ കോണ്ഫിഗറേഷനുണ്ട്. സ്റ്റേറേജ് അനുസരിച്ച് ചിപ്പ് കോണ്ഫിഗറേഷനിലും വ്യത്യാസം വരും. 256 ജിബി, 512 ജിബി വേരിയന്റുകളില് 9 കോര് CPU സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതില് 1ടിബി, 2ടിബി ടോപ് മോഡലുകളില് 10 കോര് CPU ഉണ്ട്. ഇതില് നാല് പെര്ഫോമന്സ് കോറുകളാണ് നല്കിയിരിക്കുന്നത്.
പ്രത്യേകതകള് ഒറ്റനോട്ടത്തില്:
|പ്രത്യേകതകള്
|വിവരങ്ങള്
|ഡിസ്പ്ലേ
|11 ഇഞ്ച് & 13 ഇഞ്ച് സൂപ്പര് റെറ്റിന XDR OLED
|പ്രോസസര്
|ആപ്പിള് M5 ചിപ്പ്
|സോഫ്റ്റ്വെയര്
|iPadOS 26
|സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷന്
|256 GB, 512GB, 1TB, 2TB
|കണക്ടിവിറ്റി
|Wi-Fi ആന്ഡ് Wi-Fi+ സെല്ലുലാര് വാരിയന്റ്സ്
|കളര് ഓപ്ഷന്
|സില്വര് ആന്ഡ് സ്പേസ് ബ്ലാക്ക്
|എഐ പെര്ഫോമന്സ്
|M1 is 5.6 Times Faster Than iPad Pro
|ക്യാമറ
|12 MP (Primary)+ 12 MP (Selfie)
|ഓഡിയോ
|Same as Previous Model
ഐപാഡ് പ്രോ എം5 വിലയും ലഭ്യതയും:
11 ഇഞ്ച് ഐപാഡ് പ്രോ വൈ-ഫൈ മോഡലിന് 99,900 രൂപയും വൈ-ഫൈ + സെല്ലുലാർ വേരിയന്റിന് 1,19,900 രൂപയുമാണ് വില. ഇനി 13 ഇഞ്ചിനാണെങ്കില് 1,29,900 രൂപയും 13 ഇഞ്ച് വൈ-ഫൈ + സെല്ലുലാര് വേരിയന്റിനാണെങ്കില് 1,49,900 രൂപയുമാണ് വില.
