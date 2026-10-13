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മേശപ്പുറത്ത് വെയ്ക്കാം, ചുമരിൽ ഘടിപ്പിക്കാം: പുതിയ ടച്ച്സ്ക്രീൻ സ്മാർട്ട് ഹോം ഡിസ്പ്ലേയുമായി ആപ്പിൾ
സ്മാർട്ട് ഹോം ഉപകരണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും വിനോദത്തിനും ആശയവിനിമയത്തിനുമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഉപകരണമാണിത്.
Published : October 13, 2026 at 8:55 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പുതിയ ടച്ച്സ്ക്രീൻ സ്മാർട്ട് ഹോം ഡിസ്പ്ലേയുമായി ആപ്പിൾ. ഇന്ന് (2026 ഒക്ടോബർ 13) നടന്ന വെൽക്കം ഹോം ഇവന്റിലാണ് 'ആപ്പിൾ ഹോംവ്യൂ' എന്ന പേരിൽ പുതിയ ഉപകരണം പുറത്തിറക്കിയത്. സ്മാർട്ട് ഹോം ഉപകരണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും വിനോദത്തിനും ആശയവിനിമയത്തിനുമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഉപകരണമാണിത്. ആമസോണിന്റെ എക്കോ ഷോ, ഗൂഗിളിന്റെ നെസ്റ്റ് ഹബ് പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങളുടെ എതിരാളിയായാണ് ഇത് വിപണിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഉള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് ഇത്. വോയ്സ്-നിയന്ത്രിത കഴിവുകളും ഹോം ഓട്ടോമേഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഒരു വിഷ്വൽ ഇന്റർഫേസും സംയോജിപ്പിക്കുന്നു. വീട്ടിലെ ഓരോ അംഗത്തെയും കണക്കിലെടുത്താണ് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പാട്ടുകൾ കേൾക്കാനും, ഫേസ്ടൈം കോളുകൾ ചെയ്യാനും, ഹോം ക്യാമറകളിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാനും, വോയ്സ് അധിഷ്ഠിത നിർദ്ദേശങ്ങളിലൂടെ മറ്റ് സ്മാർട്ട് ഹോം ഉപകരണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും ഈ ഉപകരണം സഹായിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഡിസൈനും മറ്റ് സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.
ഡിസൈനും നിറവും
അലുമിനിയം കൊണ്ടാണ് ആപ്പിളിന്റെ ഹോംവ്യൂ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ മുകൾഭാഗത്ത് ഒരു സ്ക്രീനും താഴെയായി സ്പീക്കർ ബേസും ഉണ്ട്. ഇവയ്ക്കിടയിലായാണ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഹിഞ്ച് സ്ക്രീൻ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ചരിക്കാം. സിൽവർ, സ്റ്റാർലൈറ്റ്, റോസ് പിങ്ക്, സ്പേസ് ഗ്രേ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ പുതിയ സ്മാർട്ട് ഹോം ഡിസ്പ്ലേ ലഭ്യമാണ്. ഓരോ നിറത്തിനും അനുയോജ്യമായ കേബിളും ഇതിനൊപ്പം ലഭിക്കും.
500 നിറ്റ്സ് മുതൽ 0.3 നിറ്റ്സ് വരെ സ്വയം ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്ന ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഉള്ള സ്ക്രീനും ഇതിലുണ്ട്. അതിനാൽ, സൂര്യപ്രകാശം അധികമായാൽ പോലും കാണാനാകും. ഭിത്തിയിൽ ഘടിപ്പിക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന. പ്രത്യേക മോഡൽ സ്പേസ് ഗ്രേ, സിൽവർ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇതിനായി ഷ്നൈഡർ ഹോമിൽ നിന്ന് മൂന്ന് തരം മൗണ്ടുകൾ ലഭ്യമാണ്.
സിരി എഐയും സവിശേഷമായ ഉപയോക്തൃ അനുഭവവും
ഇത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒന്നിലധികം പേർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാവും. ഫേസ് റെക്കഗ്നിഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ആറ് പേരെ വരെ തിരിച്ചറിയാൻ ഹോംവ്യൂവിന് സാധിക്കും. അതിനാൽ ഇത് സ്വകാര്യതയെ ബാധിക്കില്ല. ഓരോ അംഗത്തിനും അവരവരുടെ ആപ്പുകളും വിജറ്റുകളും അടങ്ങിയ പ്രത്യേക ഹോം സ്ക്രീൻ ലഭിക്കുന്നു. വ്യക്തിഗത സന്ദേശങ്ങളും കലണ്ടർ വിവരങ്ങളും ആ വ്യക്തിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലും അവരുടെ ഐഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഐപാഡ് സമീപത്തുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയൂ.
അതേസമയം, ഷെയർ ചെയ്ത ഫോട്ടോ ആൽബങ്ങളും പാട്ടുകളും വീട്ടിലുള്ളവർക്കും അതിഥികൾക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാനാകും. ഇത്തരത്തിൽ സജ്ജീകരിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ഐഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഐപാഡ് ആവശ്യമാണ്.
Introducing Apple HomeView! It recognizes up to six people, connects seamlessly across your Apple devices, and makes managing your home easy with Siri AI. All in a stunning, elegant design with privacy built right in. https://t.co/S83Rzt4H6A— Greg Joswiak (@gregjoz) October 13, 2026
സിരിയുടെ പുതിയ പതിപ്പായ 'സിരി എഐ' ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലളിതമായ സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനും പാട്ടുകൾ കണ്ടെത്താനും കേൾക്കാനും ആപ്പിൾ ഹോംവ്യൂവിൽ കഴിയും. ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് ഉള്ള ഐഫോണോ ഐപാഡോ ഇതിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സന്ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും കലണ്ടറിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് മറുപടി നൽകാനും ഇതിന് സാധിക്കും. നിലവിൽ ഇത് ബീറ്റ ഘട്ടത്തിലാണെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്.
മികച്ച ഓഡിയോ അനുഭവം
മികച്ച ശബ്ദാനുഭവത്തിനായി രണ്ട് ഡ്രൈവറുകൾ, ഒരു വൂഫർ, രണ്ട് പാസീവ് റേഡിയേറ്ററുകൾ എന്നിവ ഈ ഉപകരണത്തിൽ ആപ്പിൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവ 'സ്പേഷ്യൽ ഓഡിയോ' സൗകര്യം നൽകുന്നു. ആപ്പിൾ മ്യൂസിക്കിൽ പാട്ടുകളുടെ വരികളും ആനിമേറ്റഡ് ആൽബം ആർട്ടും കാണാൻ സാധിക്കും. ആപ്പിൾ പോഡ്കാസ്റ്റുകളിലും ആപ്പിൾ ടിവിയിലും ഇതിൽ ഉള്ളടക്കം ആസ്വദിക്കാനാകും. ഒന്നിലധികം ഹോംവ്യൂ, ഹോംപോഡ് ഉപകരണങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ വീടിനുള്ളിലുടനീളം സംഗീതം കേൾപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും.
ഫേസ്ടൈം കോളുകൾക്കിടയിൽ, ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലൂടെ നടക്കുന്നവരെയും ഫ്രെയിമിൽ തന്നെ നിലനിർത്താൻ ഇതിന് കഴിയുന്നു. ഇൻ്റർകോം സംവിധാനം വഴി വീടിനുള്ളിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കാനും സാധിക്കും. കൂടാതെ, പാചകവേളയിൽ പാചകക്കുറിപ്പുകൾ ഘട്ടംഘട്ടമായി വിവരിച്ചുതരുന്നതിനും ടൈമർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ ആപ്പിൾ ഉപകരണം സഹായിക്കുന്നു.
സ്മാർട്ട് ഹോം ക്യാമറകളിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാനും, ലൈറ്റുകളും തെർമോസ്റ്റാറ്റുകളും നിയന്ത്രിക്കാനും, വാതിലുകൾ ലോക്ക് ചെയ്യാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. 'ഹോം ക്യാമറ ഫേസ്' സംവിധാനം വഴി ഒരേസമയം ഒമ്പത് വീഡിയോ ഫീഡുകൾ വരെ കാണാൻ കഴിയും. ഐക്ലൗഡ്+ ഉപയോഗിച്ച് ആളുകളെയും വളർത്തുമൃഗങ്ങളെയും പാക്കേജുകളെയും തിരിച്ചറിയാൻ ഇതിന് സാധിക്കുന്നു. സ്മോക്ക് അലാറം (പുക തിരിച്ചറിയുന്ന അലാറം) മുഴങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഫോണിലേക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് സന്ദേശം അയയ്ക്കാനും ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ ഉപകരണത്തിന് കഴിയും.
സ്വകാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി, ക്യാമറയിൽ നിന്നും മൈക്രോഫോണിൽ നിന്നുമുള്ള വിവരങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായ ഇടത്താണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ ആപ്പിളിന് പോലും ഈ വിവരങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
വിലയും ലഭ്യതയും
അമേരിക്കയിൽ രണ്ട് മോഡലുകൾക്കും 299 ഡോളറാണ് വില. ഇന്ത്യ, ഓസ്ട്രേലിയ, കാനഡ, ന്യൂസിലാൻഡ്, യുകെ, യുഎസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആപ്പിൾ ഹോംവ്യൂവിന്റെ പ്രീ-ഓർഡറുകൾ ഇതിനകം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ വില എത്രയാണെന്ന് ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. സിംഗപ്പൂരിൽ ഒക്ടോബർ 15-ന് പ്രീ-ഓർഡറുകളും നവംബർ 13ന് വിൽപ്പനയും ആരംഭിക്കും.
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