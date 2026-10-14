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പാട്ടിനൊപ്പം ലൈറ്റ് ഇഫക്റ്റും: മികച്ച ഓഡിയോ അനുഭവം നൽകുന്ന സ്മാർട്ട് സ്പീക്കറുമായി ആപ്പിൾ
ശക്തമായ S10 ചിപ്പ്, പാട്ടിനൊപ്പം പ്രകാശിക്കുന്ന സൗണ്ട് ഗ്ലോ, പുതിയ സിരി എഐ പിന്തുണ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി സവിശേഷതകൾ ഇതിലുണ്ട്. കൂടാതെ ശബ്ദ നിലവാരവും മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
Published : October 14, 2026 at 1:11 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ സ്മാർട്ട് സ്പീക്കറായ 'ഹോംപോഡ് മിനി 2' വിപണിയിൽ. ഇന്നലെ (2026 ഒക്ടോബർ 13) നടന്ന വെൽക്കം ഹോം ഇവന്റിലാണ് ഇത് പുറത്തിറക്കിയത്. ഒപ്പം നാലാം തലമുറ ആപ്പിൾ ടിവി 4K, ടച്ച്സ്ക്രീൻ സ്മാർട്ട് ഹോം ഡിസ്പ്ലേ ആയ ആപ്പിൾ ഹോംവ്യൂ ഉൾപ്പെടെ നാല് ഉത്പ്പന്നങ്ങളും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഹോംപോഡ് മിനി 2 ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും ലഭ്യമാണ്. ഇതിന്റെ പ്രീ-ഓർഡറും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശക്തമായ S10 ചിപ്പ്, പാട്ടിനൊപ്പം പ്രകാശിക്കുന്ന 'സൗണ്ട് ഗ്ലോ', പുതിയ സിരി എഐ പിന്തുണ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി സവിശേഷതകൾ ഇതിലുണ്ട്. കൂടാതെ ശബ്ദ നിലവാരവും മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
എങ്കിലും വിപണിയിലെത്തുന്ന ആദ്യ ദിവസം തന്നെ സിരി എഐ പിന്തുണ ലഭ്യമാകില്ലെന്ന് കമ്പനി പത്രക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റിലൂടെയായിരിക്കും ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുക. ഈ അപ്ഡേറ്റ് തികച്ചും സൗജന്യമായിരിക്കും.
ആകെ അഞ്ച് നിറങ്ങളിലാണ് ഹോംപോഡ് മിനി 2 പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിന് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
ഇന്ത്യയിലെ വില
പിങ്ക്, ഗ്രീൻ, ബ്ലൂ, വൈറ്റ്, മിഡ്നൈറ്റ് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ഹോംപോഡ് മിനി 2 ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാവും. രാജ്യത്ത് ഇതിന് 18,900 രൂപയാണ് വില. പ്രതിമാസം 1,715 രൂപ ഇഎംഐ നൽകിയും ഇത് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ഇതിനായുള്ള പ്രീ-ഓർഡർ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പുതിയ സിരി എഐ കൊണ്ടുവരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ?
ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ തലമുറ 'ഫൗണ്ടേഷൻ മോഡലുകളെ' അടിസ്ഥാനമാക്കി നിർമ്മിച്ച തികച്ചും പുതിയൊരു ഘടനയിലാണ് സിരി എഐ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മുമ്പത്തേതിനേക്കാൾ മികച്ച ബുദ്ധിശക്തിയും സ്വാഭാവികമായി സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള കഴിവും ഇതിനുണ്ടെന്ന് ആപ്പിൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. 'ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ്' പിന്തുണയുള്ള ഐഫോണോ ഐപാഡോ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ, ഹോംപോഡ് മിനിക്കും നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും.
ഇതിന് ഒന്നിലധികം ഉപയോക്താക്കളുടെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിയും. ഒരു വീട്ടിലെ ആറ് അംഗങ്ങളുടെ വരെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിയാൻ ഇതിന് സാധിക്കും. വീട്ടിലെ ആറ് അംഗങ്ങളെയും ഉപകരണങ്ങളുമായി സുരക്ഷിതമായി പെയർ ചെയ്യാനും, മെസ്സേജുകൾ, ടൈമറുകൾ തുടങ്ങിയ ആപ്പുകൾക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാനും, ഓരോ അംഗത്തിന്റെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അവർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട സംഗീതം പ്ലേ ചെയ്യാനും ഇതിന് കഴിയും. കൂടാതെ, ഐഫോൺ, ഐപാഡ് ആപ്പുകളിലെ വിവിധ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തിഗതമായ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും സിരി എഐ വഴി സാധിക്കും.
മിക്ക വിവരങ്ങളും ഇതിൽ ലഭ്യമായതിനാൽ തന്നെ വെബിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ ഹോംപോഡ് മിനി 2 ഉപയോഗിച്ച് തിരയാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനോട് തുടർച്ചയായി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് സവിശേഷത പിന്തുണയക്കുന്ന ഐഫോണോ ഐപാഡോ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭ്യമാകും. സിരി എഐ പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകും. കൂടാതെ ചാറ്റ് ചെയ്യാനും മ്യൂസിക് കണ്ടെത്താനും സാധിക്കും.
മികച്ച ഓഡിയോ അനുഭവം
വലിപ്പം കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഉപകരണമാണെങ്കിലും, ഹോംപോഡ് മിനി 360-ഡിഗ്രി സറൗണ്ട് സൗണ്ട് അനുഭവം നൽകുന്നു. ഇത് ഒറ്റയ്ക്കോ, സ്റ്റീരിയോ ജോഡിയായോ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി-റൂം സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായോ ഉപയോഗിക്കാം. ആപ്പിൾ S10 ചിപ്പും അത്യാധുനിക കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ഓഡിയോ സാങ്കേതികവിദ്യയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പാട്ടിനനുസരിച്ച് ഡൈനാമിക് റേഞ്ച്, വേഗത, ശബ്ദ നിലവാരം എന്നിവ തത്സമയം ക്രമീകരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത.
ആപ്പിൾ ആദ്യമായാണ് സ്പീക്കറുകളിൽ ഫോർ-സ്പീക്കർ സറൗണ്ട് സൗണ്ട് സംവിധാനം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇത് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഉപയോക്താക്കളുടെ പക്കൽ ആപ്പിളിന്റെ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളായ നാലാം തലമുറ ആപ്പിൾ ടിവി 4K, ഹോംപോഡ് മിനി 2 എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇവയെല്ലാം ചേർന്ന് മുറിയിലെ ഓരോ സ്പീക്കറിന്റെയും സ്ഥാനം തിരിച്ചറിയുകയും, ശബ്ദത്തിന്റെ സമയവും അളവും സ്വയം ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനായി നാല് ഹോംപോഡ് മിനി 2 അല്ലെങ്കിൽ ഹോംപോഡ് (രണ്ടാം തലമുറ) സ്പീക്കറുകൾ ആവശ്യമാണ്.
മാക് സ്പീക്കറായും ഹോംപോഡ് മിനി 2 ഉപയോഗിക്കാം. അതായത്, സിനിമകൾ, ഗെയിമുകൾ, ഫേസ്ടൈം (FaceTime), വീഡിയോ കോളുകൾ എന്നിവ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാക് ഡിവൈസുകളുടെ ശബ്ദം വർധിപ്പിക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. വൈ-ഫൈ 6E (Wi-Fi 6E) അല്ലെങ്കിൽ അതിലും പുതിയ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റിയുള്ള മാക് കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ മാത്രമേ ഈ സവിശേഷത പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ.
ലൈറ്റ് എഫക്റ്റിനായി സൗണ്ട് ഗ്ലോ
പുതിയ സ്പീക്കറിൽ സൗണ്ട് ഗ്ലോ എന്ന പുതിയ സവിശേഷതയും ആപ്പിൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ, സ്പീക്കറിന്റെ മുകളിൽ തിളങ്ങുന്ന ലൈറ്റ് ഇഫക്റ്റ് നൽകുന്ന സവിശേഷതയാണിത്. ഇത് ഉപകരണത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന മ്യൂസിക്കുമായി സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു. ബാസിലെ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മികച്ച പ്രതികരണം നൽകാൻ ഇതിന് സാധിക്കും.
പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഓഡിയോ ട്രാക്കിന്റെ ബാസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ലൈറ്റിങ് എഫക്റ്റിലും മാറ്റം വരും. ഓരോ ഗാനത്തിനും അനുസരിച്ചുള്ള ലൈറ്റിങ് എഫക്റ്റ് നൽകാൻ സൗണ്ട് ഗ്ലോ ഫീച്ചർ സഹായിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, മഴ പോലുള്ള ഒരു സൗണ്ട്സ്കേപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക ആനിമേഷൻ പ്ലേ ചെയ്യും. വോയ്സ് കമാൻഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സൗണ്ട് ഗ്ലോ നിയന്ത്രിക്കാൻ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആപ്പിൾ ഇന്റലിജൻസ് സജ്ജീകരിച്ച ഒരു ഐഫോൺ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
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