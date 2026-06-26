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ആപ്പിളിന്‍റെ ഭാവി പദ്ധതികൾ ചോർന്നു: ഐഫോൺ ഫോൾഡബിളിന്‍റെ രണ്ടാം തലമുറ മോഡലും പ്ലാനിൽ, റിപ്പോർട്ട്

ഐഫോൺ ഫോൾഡബിളിന്‍റെ രണ്ടാം തലമുറ മോഡലിനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആപ്പിൾ ആരംഭിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. എയർ 3 മോഡൽ പുറത്തിറക്കിയേക്കില്ലെന്നും വിവരം. പ്രശസ്‌ത ചൈനീസ് ടിപ്‌സ്റ്റർ ആണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

APPLE FOLDABLE IPHONE ഫോൾഡബിൾ ഐഫോൺ IPHONE ULTRA 2 APPLE UPCOMING DEVICE
In picture - iPhone Air (Image Credit: Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 26, 2026 at 4:50 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഫോൾഡബിൾ ഐഫോൺ ഉൾപ്പെടെ ഇരുപതിലധികം ഉപകരണങ്ങൾ ആപ്പിൾ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്നതായി അടുത്തിടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. പിന്നാലെ രണ്ടാം തലമുറ ഫോൾഡബിൾ ഫോണായ ഐഫോൺ അൾട്ര 2ന് ആപ്പിൾ അനുമതി നൽകിയതായി അടുത്ത റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവരുന്നു. ആദ്യ മോഡലായ ഐഫോൺ അൾട്രയുടെ ഔദ്യോഗിക ലോഞ്ചിന് മുമ്പാണ് അടുത്ത മടക്കാവുന്ന ഫോണിനായി ആപ്പിൾ ശ്രമം തുടങ്ങിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നത്.

അതേസമയം, വണ്ണം കുറഞ്ഞ അടുത്ത തലമുറ ഐഫോൺ എയറിന്‍റെ ഭാവി അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണെന്ന് പ്രമുഖ ചൈനീസ് ടിപ്‌സ്റ്റർ പറയുന്നു. ടിപ്‌സ്റ്റർ ഡിജിറ്റൽ ചാറ്റ് സ്റ്റേഷൻ ചൈനീസ് സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്കിങ് വെബ്‌സൈറ്റായ വെയ്‌ബോയിൽ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റ് അനുസരിച്ച്, വിശാലമായ ഫോൾഡിങ് സ്‌ക്രീനുള്ള രണ്ടാം തലമുറ ഐഫോൺ അൾട്രാ 2 ആപ്പിൾ കൊണ്ടുവരും. എന്നിരുന്നാലും ഇതിന്‍റെ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമല്ല.

ഐഫോൺ 18 പ്രോ, പ്രോ മാക്‌സ് എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം സെപ്റ്റംബറിൽ ഐഫോൺ അൾട്ര പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിന്‍റെ ലോഞ്ചിന് മുൻപ് തന്നെ ഐഫോൺ അൾട്രയുടെ പിൻഗാമിക്കായി ആപ്പിൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്നാണ് വെയ്‌ബോ പോസ്റ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഐഫോൺ അൾട്രാ 2 അതിന്‍റെ മുൻഗാമിയുടെ അതേ വൈഡ് ഫോൾഡിങ് സ്‌ക്രീൻ ഡിസൈൻ നിലനിർത്തുമെന്നും, ഒന്നാം തലമുറ മോഡലിന്‍റെ അതേ ഡിസ്‌പ്ലേ പാനൽ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുമെന്നും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

മടക്കാവുന്ന ഐഫോൺ നിരയുടെ ദീർഘകാല ഭാവിക്കായി ആപ്പിൾ ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നെന്നും, വരും വർഷങ്ങളിലെ പ്രധാന ആകർഷണം പുതുതലമുറ ഫോൾഡബിൾ ഫോണുകൾ ആയിരിക്കുമെന്നും പോസ്റ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

APPLE FOLDABLE IPHONE ഫോൾഡബിൾ ഐഫോൺ IPHONE ULTRA 2 APPLE UPCOMING DEVICE
Screenshot of Digital Chat Sation's post on Weibo (Image Credit: Apple)

ഐഫോൺ എയർ 3 പുറത്തിറക്കുമോ?
ഫോൾഡബിൾ ഫോണുകളിൽ ആപ്പിൾ ഭാവി കാണുന്നെങ്കിലും ഐഫോൺ എയർ സീരീസിന്‍റെ കാര്യത്തിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയുള്ളതായി തോന്നുന്നില്ല. ഐഫോൺ എയർ 3-യുടെ പണി ഇതുവരെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, വരാനിരിക്കുന്ന ഐഫോൺ എയർ 2 വിപണിയിൽ എത്രത്തോളം മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവെയ്‌ക്കുമെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അതിന്‍റെ ഭാവിയെന്നും പോസ്റ്റ് അവകാശപ്പെടുന്നു.

വരാനിരിക്കുന്ന ഐഫോൺ എയർ 2 നന്നായി വിറ്റഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഐഫോൺ എയർ 3-യുടെ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടാകാം. ആപ്പിൾ എയർ ലൈനപ്പ് പൂർണ്ണമായും നിർത്തലാക്കുന്നതിനും സാധ്യതയുള്ളതായി പോസ്റ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലോഞ്ച് ടൈംലൈൻ
2027ന്‍റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐഫോൺ 18, ഐഫോൺ 18e എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം ഐഫോൺ എയർ 2 ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതേസമയം ഐഫോൺ 18 പ്രോ, പ്രോ മാക്‌സ് എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ ഐഫോൺ അൾട്രയും അനാച്ഛാദനം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പോസ്റ്റിലെ അവകാശവാദങ്ങൾ ശരിയാണെങ്കിൽ, വരും വർഷങ്ങളിലെ ആപ്പിളിന‍റെ ഹാർഡ്‌വെയർ തന്ത്രം മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കാം.

ലോഞ്ച് കാത്തിരിക്കുന്നത് 20 ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങൾ
ബ്ലൂം ബർഗിന്‍റെ മാർക്ക് ഗുർമാൻ പവർ ഓൺ ന്യൂസ് ലെറ്ററിൽ വരാനിരിക്കുന്ന പുതിയ ആപ്പിൾ ഉപകരണങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്‌സ്, ഫോൾഡബിൾ ഐഫോൺ, ഐപാഡ് മിനി, വാച്ച് അൾട്രാ 4, മാക്ബുക്ക് അൾട്രാ, ഹോംപോഡ് മിനി ഉൾപ്പെടെ 20ഓളം ഉപകരണങ്ങൾ 2026-27 വർഷങ്ങളിലായി പുറത്തിറക്കും.

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TAGGED:

APPLE FOLDABLE IPHONE
ഫോൾഡബിൾ ഐഫോൺ
IPHONE ULTRA 2
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