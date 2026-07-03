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ഫോൾഡബിൾ ഐഫോണിന്റെ ഉത്പ്പാദനം 10 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റായി വർധിപ്പിച്ച് ആപ്പിൾ: ലോഞ്ച് സെപ്റ്റംബറിലെന്ന് സൂചന
2026ൽ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്ന ഫോൾഡബിൾ ഐഫോണിന്റെ ഉത്പ്പാദനം 10 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റായി ആപ്പിൾ വർധിപ്പിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഐഫോൺ അൾട്ര സെപ്റ്റംബറിൽ പുറത്തിറങ്ങുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
Published : July 3, 2026 at 12:54 PM IST
ഹൈരദാബാദ്: കുപെർട്ടിനോ ആസ്ഥാനമായുള്ള ടെക് ഭീമൻ ആപ്പിൾ ഐഫോൺ 18 സീരിസ് വൈകാതെ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ആപ്പിളിന്റെ ആദ്യത്തെ ഫോൾഡബിൾ മോഡലായ ഐഫോൺ അൾട്രയും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. 2026ൽ ഏകദേശം 10 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുമെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം.
ഇതിന്റെ പ്രാരംഭ ഉത്പാദനം 7-8 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റുകളായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഉത്പാദനം വർധിപ്പിക്കാനായി വിതരണക്കാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായാണ് നിക്കി ഏഷ്യ റിപ്പോർട്ട് അവകാശപ്പെടുന്നത്. വരാനിരിക്കുന്ന മടക്കാവുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയുള്ള ഫോൾഡബിൾ ഐഫോണിൽ ആപ്പിളിന് നല്ല ആത്മവിശ്വാസമുണ്ടെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
വൈകിയ എൻട്രി
ഐഫോൺ 18 പ്രോ മോഡലുകൾക്കൊപ്പം ഐഫോൺ അൾട്ര സെപ്റ്റംബറിൽ പുറത്തിറക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സാംസങ്, ഗൂഗിൾ, മോട്ടറോള, വിവോ, ഓപ്പോ തുടങ്ങിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കൾ വർഷങ്ങളായി മടക്കാവുന്ന ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർ ഫോൾഡബിൾ ഫോണുകളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യ മെച്ചപ്പെടുത്താനും, ഭാരം കുറയ്ക്കാനും, കവർ ഡിസ്പ്ലേയ്ക്കുള്ള വലിയ സ്ക്രീൻ കൊണ്ടുവരാനും വരെ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ആപ്പിൾ ആദ്യമായി ഫോൾഡബിൾ കൊണ്ടുവരാനൊരുങ്ങുന്നത്. മറ്റു കമ്പനികളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ വൈകിയാണ് മടക്കാവുന്ന ഫോണിലേക്ക് ആപ്പിൾ പ്രവേശിക്കുന്നത്.
പൊടിയെയും വെള്ളത്തെയും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് IP68 റേറ്റിങുള്ള ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ നിർമ്മിക്കാൻ വരെ ഗൂഗിളിന് കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും ഇന്നർ ഡിസ്പ്ലേയിലെ ഫോൾഡ്-ക്രീസ് പ്രശ്നത്തിന് പൂർണമായും പരിഹാരം കാണാൻ ഈ കമ്പനികൾക്കൊന്നും സാധിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും ആദ്യം പുറത്തിറക്കിയ മോഡലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഫോൾഡ്-ക്രീസ് പ്രശ്നത്തിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.
അതായത് ഫോൺ മടക്കുമ്പോഴും തുറക്കുമ്പോഴും ഡിസ്പ്ലേയിൽ സ്ക്രീൻ വളയുന്ന മധ്യഭാഗത്ത് ഒരു വര പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. കാലക്രമേണയുള്ള ഉപയോഗത്തിന് ശേഷമാണ് വര വീഴുന്നത്. ഒരുപക്ഷേ, ഇതായിരിക്കാം ആപ്പിളിന്റെ പിടിവള്ളി.
ക്രീസ് പ്രശ്നം ഇല്ലാതാക്കുമോ?
ക്രീസ് പ്രശ്നം ഇല്ലാതാക്കാൻ ആപ്പിൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാനായാൽ ആപ്പിളിന്റെ ഫോൾഡബിൾ ഫോണിന്റെ എൻട്രി ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ വിഭാഗത്തിൽ വലിയ ഓളം സൃഷ്ട്ടിച്ചേക്കാം. മുൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ഹിഞ്ചിൽ ലിക്വിഡ് മെറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മികച്ച ഫോൾഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേ നിർമ്മിക്കാനാകും. ഇൻ-സെൽ ടച്ച് പാനലിന്റെ സംയോജനത്തിലൂടെ, മെറ്റൽ പ്ലേറ്റിന്റെ മർദ്ദം-വിതരണം വഴിയാണ് ഇത് സാധ്യമാവുക.
പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചിപ്സെറ്റ്
ആപ്പിളിന്റെ ഇൻ-ഹൗസ് C2 മോഡവുമായി ജോടിയാക്കിയ 2nm A20 പ്രോ പ്രോസസർ ഫോൾഡബിളിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ആപ്പിൾ ഒരു ക്ലാംഷെൽ-സ്റ്റൈൽ 'ഐഫോൺ ഫ്ലിപ്പ്' നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതിന് ഇതുവരെ റിലീസ് ടൈംലൈൻ ആയിട്ടില്ല.
ഉൽപാദനത്തിൽ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടം
ഐഫോൺ അൾട്രായുടെ പ്രാരംഭ ഉൽപാദനത്തിലെ കുതിച്ചുചാട്ടം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആപ്പിൾ ഇതിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷ വച്ചുപുലർത്തുന്നതായാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഐഫോണുകളുടെ പ്രോ ലൈനപ്പുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഉത്പാദന യൂണിറ്റുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്. ഫോൺ 18 പ്രോയുടെയും ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്സിന്റെയും 70 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ആപ്പിൾ വിതരണക്കാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. 2026 ലെ ആപ്പിളിന്റെ മൊത്തം സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഉത്പാദനം 220 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് കവിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
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