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ആപ്പിളിന്റെ ഇവന്റിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം, തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു: ടെർനസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആദ്യ ഇവന്റിൽ എന്തൊക്കെ പുറത്തിറക്കും?
ഫോൾഡബിളിനൊപ്പം ഐഫോൺ 18 സീരിസിലെ പ്രോ മോഡലുകൾ മാത്രമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പുറത്തിറക്കുകയെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐഫോൺ 18 അടുത്ത വർഷം വസന്തകാല ലോഞ്ച് വിൻഡോയിലേക്ക് മാറ്റിയതായും കരുതപ്പെടുന്നു.
Published : August 27, 2026 at 10:43 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആപ്പിളിന്റെ ഈ വർഷത്തെ പ്രധാന ഇവന്റിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം. ഇത്തവണത്തെ വാർഷിക ഇവന്റ് സെപ്റ്റംബർ 9ന് നടക്കുമെന്ന് ആപ്പിൾ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ടിം കുക്ക് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പുതിയ സിഇഒ ജോൺ ടെർനസിന്റെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഐഫോൺ ലോഞ്ച് ഇവന്റാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. ഐഫോൺ 18 സീരിസിലെ ഫോണുകൾക്കായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഐഫോൺ ആരാധകർ.
സെപ്റ്റംബർ 9ന് ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 10:30ന് ആപ്പിൾ പാർക്കിലെ സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് തിയേറ്ററിൽ വെച്ചാണ് പരിപാടി നടക്കുക. പരിപാടിയിൽ എന്തൊക്കെ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഐഫോണിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഐഫോൺ ലൈനപ്പ് അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും ആദ്യത്തെ മടക്കാവുന്ന ഐഫോൺ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാം. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ എവിടെയിരുന്നും പരിപാടി ലൈവായി കാണാനുള്ള സൗകര്യവും ആപ്പിൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ഇവന്റിൽ എന്തൊക്കെ പുറത്തിറക്കും?
പരിപാടിയുടെ ഇത്തവണത്തെ ക്ഷണക്കത്തിൽ "Surprise and shine" എന്ന ടാഗ്ലൈനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഐഫോണിന്റെ പുതിയ ഫോം ഫാക്ടറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായി കരുതപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ പരിപാടിയിൽ എന്തൊക്കെ ഉപകരണങ്ങൾ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് ആപ്പിൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. കമ്പനി അതിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഐഫോൺ മോഡലുകൾ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതേസമയം റിപ്പോർട്ടുകൾ വളരെക്കാലമായി കിംവദന്തികളുള്ള മടക്കാവുന്ന ഐഫോണിലേക്കും വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു.
Counting down with everyone! https://t.co/FhRumftT4S— Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2026
ആപ്പിളിന്റെ ഈ വർഷത്തെ ഇവന്റ് മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഇത്തവണ രണ്ട് തവണകളിലായി നടക്കുന്ന ഇവന്റിൽ ആപ്പിൾ തങ്ങളുടെ ഉപകരണങ്ങൾ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഫോൾഡബിളിനൊപ്പം ഐഫോൺ 18 സീരിസിലെ പ്രോ മോഡലുകൾ മാത്രമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പുറത്തിറക്കുകയെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.
സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐഫോൺ 18 അടുത്ത വർഷം വസന്തകാല ലോഞ്ച് വിൻഡോയിലേക്ക് മാറ്റിയതായി കരുതപ്പെടുന്നു. രണ്ടാം തലമുറ ഐഫോൺ എയറിനും എൻട്രി ലെവൽ ഐഫോൺ 18e യ്ക്കും ഒപ്പം ഈ മോഡൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഐഫോൺ 18 പ്രോ, ഐഫോൺ 18 പ്രോ മാക്സ്, ഐഫോൺ ഫോൾഡ് എന്നിവ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഫോൾഡബിളിനെ ഐഫോൺ അൾട്രാ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്.
ഐഫോൺ ലോഞ്ചിനൊപ്പം, ആപ്പിൾ മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റുകളും തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 22 ന് ഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പുതിയ മാക് മിനി, മാക് സ്റ്റുഡിയോ മോഡലുകൾ കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചു. സന്ദേശമയയ്ക്കൽ, കലണ്ടറുകൾ പോലുള്ള ആപ്പുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ജോലികൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് വലിയ ഭാഷാ മോഡൽ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന വോയ്സ് അസിസ്റ്റന്റിന്റെ പുതിയ പതിപ്പായ സിരി എഐയും ആപ്പിൾ വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
ഫോൾഡബിളിലെ വളരെക്കാലമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ആപ്പിൾ പരിഹാരം കാണുമോ?
നിലവിലെ ഐഫോൺ 17 പ്രോ, ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്സ് എന്നിവയേക്കാൾ പുതിയ പ്രോ മോഡലുകൾ വലിയ അപ്ഗ്രേഡ് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഹിഞ്ചിൽ ലിക്വിഡ് മെറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻ-സെൽ ടച്ച് പാനൽ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ഫോൾഡബിളിൽ സാധാരണ മടക്കാവുന്ന ഫോണുകളിലെ പോലെ നടുവിൽ വര വീഴുന്ന പ്രവണത ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് ലഭിച്ചാൽ മടക്കാവുന്ന ഫോണുകളിൽ വിപ്ലവം തീർക്കാൻ ആപ്പിളിന് കഴിയും. കാരണം പല കമ്പനികളുടെയും മടക്കാവുന്ന ഫോണുകളിലെ പ്രധാന പ്രശ്നം അതിലെ ക്രീസാണ്. ഇൻ-ഹൗസ് C2 മോഡവുമായി ജോടിയാക്കിയ 2nm A20 പ്രോ പ്രോസസറാണ് ഇതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ടെർനസിന്റെ ആദ്യ ഇവന്റ്
സെപ്റ്റംബർ 1ന് പുതിയ ആപ്പിൾ സിഇഒ ആയി ജോൺ ടെർനസ് സ്ഥാനമേൽക്കും. സിഇഒ ജോൺ ടെർനസിന്റെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ലോഞ്ച് ഇവന്റാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം നിലവിൽ സിഇഒ ആയ ടിം കുക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറും. ഈ വർഷത്തെ മുഖ്യപ്രഭാഷണം പുതിയ ഗാഡ്ജെറ്റുകളെക്കുറിച്ചായിരിക്കില്ല. ആപ്പിളിനെക്കുറിച്ചുള്ള തന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ജോൺ ടെർണസിന്റെ ആദ്യ അവസരം കൂടിയാണിത്.
ഫോൾഡബിൾ ഐഫോൺ പുറത്തിറക്കുമോ?
ആപ്പിൾ ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു മടക്കാവുന്ന ഐഫോൺ കൂടെ കമ്പനി ലോഞ്ച് ഇവന്റിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട്. ആപ്പിളിന്റെ വരുമാനത്തിന്റെ ഏകദേശം പകുതിയും ഐഫോണിൽ നിന്നാണ്. അതിനാൽ തന്നെ കമ്പനിക്ക് ലോഞ്ച് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്കായി കൂടുതൽ പണം നൽകാൻ തയ്യാറുള്ള ഉപഭോക്താക്കളെ ലക്ഷ്യം വച്ചാണ് ഇത് പുറത്തിറക്കുക.
ലൈവായി കാണാം
എല്ലാ വർഷത്തെയും പോലെ, ആപ്പിൾ അതിന്റെ വെബ്സൈറ്റ്, ആപ്പിൾ ടിവി ആപ്പ്, ഔദ്യോഗിക യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്നിവയിലൂടെ ലോഞ്ചിന്റെ തത്സമയ സംപ്രേഷണം നടത്തും. ഇന്ത്യയിലുള്ളവർക്ക് സെപ്റ്റംബർ 9ന് രാത്രി 10:30ന് ആരംഭിക്കുന്ന ലൈവ് സ്ട്രീമിങിലൂടെ ലോഞ്ച് പരിപാടി ലൈവായി കാണാം. ഇതിനുള്ള ലിങ്ക് ചുവടെ നൽകുന്നു.
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