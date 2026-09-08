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ഐഫോൺ 18 സീരിസിൽ പ്രോ, പ്രോ മാക്‌സ് മോഡലുകളുമായി ആപ്പിളിന്‍റെ ലോഞ്ച് ഇവന്‍റ് നാളെ: ഫോൾഡബിൾ പുറത്തിറക്കുമോ?

ഫോൾഡബിളിനൊപ്പം ഐഫോൺ 18 സീരിസിലെ പ്രോ മോഡലുകൾ മാത്രമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ പുറത്തിറക്കുകയെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐഫോൺ 18ന്‍റെ ലോഞ്ച് അടുത്ത വർഷത്തെ വസന്തകാല ലോഞ്ച് വിൻഡോയിലേക്ക് മാറ്റിയതായും കരുതപ്പെടുന്നു.

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The Apple Event 2026 will be hosted at the Steve Jobs Theatre in Apple Park, Cupertino, California. (Image Credit: Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 8, 2026 at 3:52 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ആപ്പിളിന്‍റെ ഈ വർഷത്തെ പ്രധാന ഇവന്‍റിന് ഇനി ഒരു ദിവസം മാത്രം. ഇത്തവണത്തെ വാർഷിക ഇവന്‍റ് നാളെ (സെപ്റ്റംബർ 9ന്) നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഫോൾഡബിൾ ഉൾപ്പെടെ ഐഫോൺ 18 സീരിസിലെ ഫോണുകൾക്കായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഐഫോൺ ആരാധകർ. അടുത്ത തലമുറ ഐഫോണുകൾക്ക് പുറമെ വെയറബിളുകൾ, എയർപോഡുകൾ എന്നിവയും അനാച്ഛാദനം ചെയ്‌തേക്കും.

സെപ്റ്റംബർ 9ന് ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 10:30ന് ആപ്പിൾ പാർക്കിലെ സ്റ്റീവ് ജോബ്‌സ് തിയേറ്ററിൽ വെച്ചാണ് പരിപാടി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പരിപാടി ലൈവായി കാണാനുള്ള സൗകര്യവും ആപ്പിൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പരിപാടിയിൽ എന്തൊക്കെ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഐഫോണിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഐഫോൺ ലൈനപ്പ് അവതരിപ്പിക്കുമെന്നും ആദ്യത്തെ മടക്കാവുന്ന ഐഫോൺ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ടിം കുക്ക് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പുതിയ സിഇഒ ജോൺ ടെർനസിന്‍റെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഐഫോൺ ലോഞ്ച് ഇവന്‍റാണ് വരാനിരിക്കുന്നതെന്ന പ്രത്യേകതയും ഇത്തവണയുണ്ട്. ദീർഘകാലമായി ഹാർഡ്‌വെയർ മേധാവിയായി സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചതിന് ശേഷം സിഇഒയിലേക്കുള്ള ടെർനസിൻ്റെ മാറ്റം കമ്പനിയുടെ തന്ത്രപരമായ നീക്കമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ആപ്പിളിനെക്കുറിച്ചുള്ള തന്‍റെ കാഴ്ചപ്പാട് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ജോൺ ടെർണസിന്‍റെ ആദ്യ അവസരം കൂടിയാണിത്.

ആപ്പിളിന്‍റെ ലോഞ്ച് ഇവന്‍റ് ലൈവായി എങ്ങനെ, എവിടെ നിന്ന് കാണാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

ആപ്പിൾ ഇവന്‍റ് 2026: എങ്ങനെ, എവിടെ നിന്ന് കാണാം?

കാലിഫോർണിയയിലെ കുപെർട്ടിനോയിലുള്ള ആപ്പിൾ പാർക്കിലെ സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് തിയേറ്ററിൽ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം (IST) രാത്രി 10:30 ന് ആണ് പരിപാടി ആരംഭിക്കുക. ഇത് എല്ലാ വർഷത്തെയും പോലെ ആപ്പിളിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ്, യൂട്യൂബ് ചാനൽ, ആപ്പിൾ ടിവി ആപ്പ് എന്നിവയിലൂടെ തത്സമയ സ്ട്രീമിങിലൂടെ കാണാൻ കഴിയും. ഇവന്‍റ് തത്സമയം കാണാനുള്ള ലിങ്ക് ചുവടെ നൽകുന്നു.

ആപ്പിൾ ഇവന്‍റ് 2026: പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ത്?

മുൻ ആപ്പിൾ ഇവന്‍റുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഈ വർഷം താരതമ്യേന വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഇത്തവണ ഐഫോൺ ലോഞ്ചിനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആപ്പിൾ ഇവന്‍റ് 2026 അല്ലെങ്കിൽ വാർഷിക ഫാൾ ഇവന്‍റ് എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന വരാനിരിക്കുന്ന ഇവന്‍റ് ഐഫോണിന്‍റെ പ്രോ മോഡലുകൾ, പുതിയ ഫോൾഡബിൾ പോലുള്ള ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾക്കായി നീക്കിവച്ചേക്കാം. അതേസമയം മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വരുന്ന അടുത്ത ഇവന്‍റിലായിരിക്കും ബേസിക് ഐഫോൺ 18, ഐഫോൺ 18ഇ മോഡലുകൾ പുറത്തിറക്കുക. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോൾഡബിളിനെ ഐഫോൺ അൾട്ര എന്ന് വിളിച്ചേക്കുമെന്നും നിരവധി റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

നിലവിലുള്ള ഐഫോൺ 17 പ്രോ, ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്‌സ് എന്നിവയേക്കാൾ പ്രോ മോഡലുകളിൽ ക്രമേണ അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇവന്‍റിലെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ് ഐഫോൺ അൾട്ര ആയിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൂടാതെ ക്രീസ്-ഫ്രീ ഇന്‍റേണൽ ഡിസ്‌പ്ലേ ഈ ഫോൾഡബിൾ ഫോണിൽ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഹിഞ്ചിൽ ലിക്വിഡ് മെറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചും, ഇൻ-സെൽ ടച്ച് പാനൽ സംയോജിപ്പിച്ചും, മെറ്റൽ പ്ലേറ്റിൽ പ്രഷർ നൽകിയും ക്രീസ്-ഫ്രീ ഇന്‍റേണൽ ഡിസ്‌പ്ലേ നേടാനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഐഫോൺ അൾട്രയ്‌ക്ക് 2nm A20 പ്രോസസർ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. ആപ്പിളിന്‍റെ ഇൻ-ഹൗസ് C2 മോഡവുമായി ജോടിയാക്കാം. ഇത് ഐഫോൺ 18 പ്രോ മോഡലുകളിലും അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകൾക്ക് പുറമേ, ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരീസ് 12, ആപ്പിൾ വാച്ച് അൾട്രാ 4 എന്നിവയടങ്ങുന്ന പുതുക്കിയ ആപ്പിൾ വാച്ച് സീരിസും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പുതിയ ആരോഗ്യ സവിശേഷതകളും ആപ്പിൾ വാച്ചിന്‍റെ സെറാമിക് പതിപ്പും ഈ പരിപാടിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഹൃദയമിടിപ്പ് ട്രാക്കിങ് സവിശേഷതയോടെ എയർപോഡ്‌സ് 5 ഉം അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 7 ഇഞ്ച് ഡിസ്‌പ്ലേയുള്ള പുതിയ ഹോം ഹബ്ബും ആപ്പിൾ ടിവി 4K, ഹോംപോഡ് മിനി എന്നിവയുൾപ്പെടെ മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പുതുക്കിയ പതിപ്പുകളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഫോൾഡബിളിലെ വളരെക്കാലമായുള്ള പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് ആപ്പിൾ പരിഹാരം കാണുമോ?

നിലവിലെ ഐഫോൺ 17 പ്രോ, ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്സ് എന്നിവയേക്കാൾ പുതിയ പ്രോ മോഡലുകൾ വലിയ അപ്‌ഗ്രേഡ് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഹിഞ്ചിൽ ലിക്വിഡ് മെറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻ-സെൽ ടച്ച് പാനൽ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ഫോൾഡബിളിൽ സാധാരണ മടക്കാവുന്ന ഫോണുകളിലെ പോലെ നടുവിൽ വര വീഴുന്ന പ്രവണത ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് ലഭിച്ചാൽ മടക്കാവുന്ന ഫോണുകളിൽ വിപ്ലവം തീർക്കാൻ ആപ്പിളിന് കഴിയും. കാരണം പല കമ്പനികളുടെയും മടക്കാവുന്ന ഫോണുകളിലെ പ്രധാന പ്രശ്‌നം അതിലെ ക്രീസാണ്.

ടെർനസിന്‍റെ ആദ്യ ഇവന്‍റ്

സെപ്റ്റംബർ 1ന് പുതിയ ആപ്പിൾ സിഇഒ ആയി ജോൺ ടെർനസ് സ്ഥാനമേൽക്കും. സിഇഒ ജോൺ ടെർനസിന്‍റെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ലോഞ്ച് ഇവന്‍റാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം നിലവിൽ സിഇഒ ആയ ടിം കുക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറും. ഈ വർഷത്തെ മുഖ്യപ്രഭാഷണം പുതിയ ഗാഡ്‌ജെറ്റുകളെക്കുറിച്ചായിരിക്കില്ല. ആപ്പിളിനെക്കുറിച്ചുള്ള തന്‍റെ കാഴ്ചപ്പാട് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ജോൺ ടെർണസിന്‍റെ ആദ്യ അവസരം കൂടിയാണിത്.

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