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ആപ്പിളിന്റെ ആദ്യ ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ ഇന്ന് പുറത്തിറക്കും: 'ഐഫോൺ അൾട്ര' സാംസങിന് വെല്ലുവിളിയോ? പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വിലയും സവിശേഷതകളും
ഫോൾഡബിളിലെ വളരെക്കാലമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ ആപ്പിളിന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന ഐഫോൺ അൾട്രയ്ക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എങ്കിലും ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കമ്പനി ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.
Published : September 9, 2026 at 5:31 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആപ്പിൾ തങ്ങളുടെ ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വാർഷിക പരിപാടിക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തവണത്തെ വാർഷിക ഇവന്റ് ഇന്ന് (സെപ്റ്റംബർ 9ന്) ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 10:30ന് ആപ്പിൾ പാർക്കിലെ സ്റ്റീവ് ജോബ്സ് തിയേറ്ററിൽ വെച്ച് നടക്കും. "സർപ്രൈസ് ആൻഡ് ഷൈൻ" എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഇത്തവണത്തെ ഇവന്റിന് പുതിയ സിഇഒ ജോൺ ടെർനസിന്റെ കീഴിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഐഫോൺ ലോഞ്ച് ഇവന്റ് എന്ന പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട്.
മടക്കാവുന്ന ഐഫോൺ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഈ പരിപാടിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പരിപാടി ലൈവായി കാണാനുള്ള സൗകര്യവും ആപ്പിൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആപ്പിളിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്, യൂട്യൂബ് ചാനൽ, ആപ്പിൾ ടിവി ആപ്പ് എന്നിവയിലൂടെ തത്സമയ സ്ട്രീമിങിലൂടെ കാണാൻ കഴിയും. ഇവന്റ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് റിമൈൻഡർ സജ്ജമാക്കാം. ഇവന്റ് തത്സമയം കാണാനുള്ള ലിങ്ക് ചുവടെ നൽകുന്നു.
ഐഫോൺ അൾട്ര പുറത്തിറക്കുമോ?
ആപ്പിൾ ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു മടക്കാവുന്ന ഐഫോൺ കൂടെ കമ്പനി ലോഞ്ച് ഇവന്റിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ട്. പുറത്തുവന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇത്തവണത്തെ ഇവന്റിലെ പ്രധാന ആകർഷണം ആപ്പിളിന്റെ ആദ്യത്തെ ഫോൾഡബിൾ ഫോണായ ഐഫോൺ അൾട്ര തന്നെയായിരിക്കും. ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്കായി കൂടുതൽ പണം നൽകാൻ തയ്യാറുള്ള ഉപഭോക്താക്കളെ ലക്ഷ്യം വച്ചാണ് ഇത് പുറത്തിറക്കുക.
Surprise and shine! It’s almost time for the #AppleEvent, on Wednesday, September 9! pic.twitter.com/SLkIcNmLwP— Greg Joswiak (@gregjoz) August 26, 2026
ഡിസൈനും സ്ക്രീൻ വലിപ്പവും
റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, മടക്കാവുന്ന ഐഫോണിനായി ആപ്പിൾ ബുക്ക്-സ്റ്റൈൽ ഡിസൈൻ ആണ് നൽകുന്നത്. മിക്ക ഫോൾഡബിൾ ഫോണുകളിൽ നിന്നും ഇത് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഫോൺ മടക്കിവെയ്ക്കുമ്പോൾ സ്ക്രീൻ വലുപ്പം ഏകദേശം 5.5 ഇഞ്ച് ആയിരിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. കവർ ഡിസ്പ്ലേയ്ക്ക് 5.49 ഇഞ്ച് വലുപ്പവും 2,088 x 1,422 റെസല്യൂഷനും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
തുറക്കുമ്പോൾ, സ്ക്രീൻ വലുപ്പം 7.8 ഇഞ്ച് ആയിരിക്കും. ഇന്നർ ഡിസ്പ്ലേ 7.76 ഇഞ്ച് ആയിരിക്കുമെന്നാണ് ചില ലീക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 2,713 x 1,920 റെസല്യൂഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ വലുപ്പം ഏകദേശം ആപ്പിളിന്റെ ഐപാഡ് മിനിക്ക് തുല്യമാണ്. ഇതിന്റെ സ്ക്രീൻ വീക്ഷണാനുപാതം 4:3 ആയിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
Dongguan EonTec is poised to benefit significantly from the widespread adoption of liquid metal in the hinges of the upcoming foldable iPhone. According to recent industry research, Apple is focused on improving durability, enhancing screen flatness, and minimizing crease marks… https://t.co/KsGu49JXkP— 郭明錤｜Ming-Chi Kuo (@mingchikuo) March 21, 2025
വണ്ണം കുറവ്
ചോർന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, മടക്കാവുന്ന ഐഫോണിന് നിവർത്തി വെയ്ക്കുമ്പോൾ 4.5mm മാത്രമേ വണ്ണമുണ്ടാകൂ. ഇത് ആപ്പിളിന്റെ ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും കനം കുറഞ്ഞ ഐഫോണായി ഫോൾബഡിളിനെ മാറ്റുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അടയ്ക്കുമ്പോൾ, ഇതിന് 9mm അല്ലെങ്കിൽ 9.5mm വണ്ണമുണ്ടാകാം.
ടൈറ്റാനിയത്തിന്റെയും അലുമിനിയത്തിന്റെയും സംയോജനമാണ് ഇതിന്റെ ഫ്രെയിം. മധ്യഭാഗത്ത് വരുന്ന ക്രീസ് ഏതാണ്ട് അദൃശ്യമായിരിക്കും. മാക്റൂമേഴ്സിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ആപ്പിൾ വളരെ നേർത്ത ഗ്ലാസും ഒരു പുതിയ ഹിഞ്ചും രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹിഞ്ചിൽ ദ്രാവക ലോഹം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കാം. ഇത് കൂടുതൽ ഈടുനിൽക്കുന്നതായിരിക്കും. കൂടാതെ മാഗ്സേഫ് ചാർജിംഗ് പിന്തുണയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
ക്യാമറയും മറ്റ് സവിശേഷതകളും
ഫോൾഡബിളിന് പിറകിൽ രണ്ട് ക്യാമറകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസും ഒരു അൾട്രാ വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസും ആണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇത്രയും വിലയേറിയ ഐഫോണിൽ ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറയുടെ അഭാവം ഉപയോക്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാര്യമായ നഷ്ട്ടമാവും. ഫേസ് ഐഡി ഉണ്ടാകില്ലെന്നും പകരം പവർ ബട്ടണിൽ ടച്ച് ഐഡി സ്ഥാപിക്കുമെന്നും കിംവദന്തിയുണ്ട്. ഇത് ഐപാഡിന് സമാനമായി പ്രവർത്തിക്കും.
Apple landed on the iPhone Duo name for the foldable iPhone and a $2,000 starting price, eating the additional memory costs. Storage capacities will reach 2 terabytes and roughly $3,000. It’ll ship in October, has support for the Apple Pencil and come in dark blue + white. https://t.co/58VLtVNka6— Mark Gurman (@markgurman) September 9, 2026
ട്രൂഡെപ്ത് ക്യാമറ സിസ്റ്റം ഇതിൽ ഉണ്ടാകില്ല. അതിനാൽ ഫേസ് റെക്കഗ്നിഷനും അൺലോക്കിങും സാധ്യമാകില്ല. 2nm പ്രക്രിയയിൽ നിർമ്മിച്ച A20 പ്രോ ചിപ്പ് ആയിരിക്കും ഇതിന് ലഭിക്കുകയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് മുൻ ചിപ്പുകളേക്കാൾ ഏകദേശം 15% വേഗതയുള്ളതും 30% കൂടുതൽ ഊർജ്ജക്ഷമതയുള്ളതുമായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
വില
ആപ്പിളിന്റെ ആദ്യത്തെ ഫോൾഡബിൾ ഫോണിന് $2,000 (ഏകദേശം 1.90 ലക്ഷം രൂപ) മുതൽ ആരംഭിക്കാം. ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാന മോഡലിന് $2,400 മുതൽ $2,500 വരെയും ഉയർന്ന മോഡലിന് $3,000 (ഏകദേശം 2.80 ലക്ഷം രൂപ) വരെയും വിലവരും എന്നാണ്. ഇത് ആപ്പിളിന്റെ ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വിലയേറിയ ഫോണായിരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
സോഫ്റ്റ്വെയറും ലഭ്യതയും
റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ആപ്പിളിന്റെ ആദ്യത്തെ ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ iOS 27-ൽ പ്രവർത്തിക്കും. മടക്കാവുന്ന ഉപകരണങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക ഒപ്റ്റിമൈസേഷനുകൾ ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരേസമയം രണ്ട് ആപ്പുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും ഡിസ്പ്ലേയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി സ്ക്രീൻ ആംഗിൾ മാറ്റാനും കഴിയും. തുറക്കുമ്പോൾ, ഫോൺ ഒരു ഐപാഡ് പോലുള്ള അനുഭവം ഇത് നൽകും. സൈഡ്-ബൈ-സൈഡ് മൾട്ടിടാസ്കിംഗ്, ഫ്ലെക്സ് മോഡ് തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളും ഇതിൽ ലഭിച്ചേക്കാം.
ആപ്പിൾ വളരെക്കാലമായി ഒരു മടക്കാവുന്ന ഫോണിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫോൾഡബിളിലെ വളരെക്കാലമായുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ ആപ്പിളിന് സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ ഫോൾഡബിളിൽ സാധാരണ മടക്കാവുന്ന ഫോണുകളിലെ പോലെ നടുവിൽ വര വീഴുന്ന പ്രവണത ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിനായി ഹിഞ്ചിൽ ലിക്വിഡ് മെറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻ-സെൽ ടച്ച് പാനൽ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ഫോൾഡബിൾ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ക്രീസ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സമയമെടുത്തതിനാലാണ് ടെക് ഭീമൻ ആപ്പിളിൽ നിന്നുള്ള ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ പുറത്തിറക്കാൻ വൈകിയതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. എങ്കിലും ഫോൾഡബിൾ പുറത്തിറക്കുമോയെന്നും, അതിൽ സാംസങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എതിരാളികളുടെ ഫോൾഡബിളുകളെ വെല്ലുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉണ്ടോയെന്നും അറിയാൻ ലോഞ്ച് കഴിയുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കണം.
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