ETV Bharat / automobile-and-gadgets

വണ്ണവും ഭാരവുമൊക്കെ കുറവ് തന്നെ, പക്ഷേ വിൽപ്പനയില്ല: ഐഫോൺ എയറിന്‍റെ ഉത്‌പാദനം കുറയ്‌ക്കും

ഐഫോൺ എയറിന്‍റെ ഓർഡറുകൾ കുറഞ്ഞതാണ് ഉത്‌പാദനം കുറയ്‌ക്കാൻ കാരണം. അതേസമയം ഐഫോൺ 17 സീരീസിലെ മറ്റ് മോഡലുകളുടെ വിൽപ്പന തകൃതിയായി നടക്കുന്നുണ്ട്.

IPHONE AIR SALES IPHONE 17 PRO IPHONE 17 ഐഫോൺ എയർ
The iPhone Air was initially projected to account for 10 to 15 per cent of total iPhone 17 production. (Image Credit: Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 23, 2025 at 3:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: കഴിഞ്ഞ സെപ്‌റ്റംബർ 9നാണ് നിരവധി അപ്‌ഗ്രേഡുകൾക്കൊപ്പം പുതിയ എയർ മോഡലുമായി ആപ്പിളിന്‍റെ ഐഫോൺ 17 സീരിസ് ലോഞ്ച് ചെയ്‌തത്. പ്ലസ് മോഡലിന് പകരക്കാരനായാണ് പുതിയ സീരിസിൽ വണ്ണം കുറഞ്ഞതും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമായ മോഡലായ ഐഫോൺ 17 എത്തിയത്. ലോഞ്ചിന് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഐഫോൺ എയർ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു.

ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഐഫോണെന്ന് മാത്രമല്ല, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വണ്ണം കുറഞ്ഞ സ്ലാബ്-സ്റ്റൈൽ ഫോണെന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു. ഇത്രയൊക്കെ വിശേഷണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും വിൽപ്പനയുടെ കാര്യത്തിൽ ആപ്പിളിന് പ്രതീക്ഷ കൈവിട്ട മട്ടിലാണ്. ഐഫോൺ എയറിന്‍റെ ഓർഡറുകൾ ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞതോടെ 2026ന്‍റെ ആദ്യപാദത്തോടെ 80 ശതമാനത്തിലധികം ഉത്പാദനവും കുറയ്ക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് ആപ്പിളെന്നാണ് വിവരം.

IPHONE AIR SALES IPHONE 17 PRO IPHONE 17 ഐഫോൺ എയർ
iPhone Air (Image Credit: Apple)

നിക്കി ഏഷ്യയുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, മിക്ക വിപണികളിലും ഐഫോൺ എയറിനുള്ള ഡിമാൻഡ് ദുർബലമായതിനാലാണ് ഉത്പാദനം കുറയ്‌ക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്. ആപ്പിളിന്‍റെ വിതരണ ശൃംഖലകൾ ഐഫോൺ എയറിന്‍റെ കയറ്റുമതിയും ഉൽ‌പാദന ഓർഡറുകളും കുറയ്ക്കുകയാണെന്ന് ആപ്പിൾ അനലിസ്റ്റ് മിങ്-ചി കുവോയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ മൊത്തം ഐഫോൺ 17 ഉൽ‌പാദനത്തിന്‍റെ 10 മുതൽ 15 ശതമാനം വരെ എയർ മോഡലായിരിക്കുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ എയറിന്‍റെ വിൽപ്പന ആപ്പിൾ പ്രതീക്ഷിച്ച അത്ര വിജയിച്ചില്ല.

2026ന്‍റെ ആദ്യ പാദത്തോടെ മിക്ക വിതരണക്കാരും ഐഫോൺ എയറിന്‍റെ സ്റ്റോക്ക് 80 ശതമാനത്തിലധികം കുറയ്ക്കുമെന്ന് കുവോ ഒരു എക്‌സ്‌ പോസ്റ്റിൽ പങ്കിട്ടിരുന്നു. 2025 നവംബർ മുതൽ ആപ്പിളിന്‍റെ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജർമാർ ഐഫോൺ എയറിന്‍റെ ഉത്പാദനം കുറയ്ക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി റിപ്പോർട്ടുകളുമുണ്ട്. ഒന്നിലധികം സ്രോതസ്സുകൾ പ്രകാരം, നവംബർ മുതൽ ഓർഡറുകൾ സെപ്റ്റംബറിലേതിനേക്കാൾ 10 ശതമാനത്തിൽ താഴെയായി കുറയുമെന്ന് ഒരു സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

അതേസമയം ഐഫോൺ 17 സീരീസിന്‍റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്, പ്രോ മോഡലുകൾ ഇതിനകം തന്നെ വിൽപ്പനയിൽ മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്‌ചവെയ്‌ക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷേ ഇത് ഐഫോൺ എയറിനുള്ള ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാമെന്നും കുവോയുടെ എക്സ് പോസ്റ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

IPHONE AIR SALES IPHONE 17 PRO IPHONE 17 ഐഫോൺ എയർ
iPhone Air (Image Credit: Apple)

ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മോഡലുകൾ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ആപ്പിളിന്‍റെ ശ്രമങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നുവെന്നാണ്. മിനി, പ്ലസ് മോഡലുകളും, ഇപ്പോൾ എയർ മോഡലും ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം ആപ്പിൾ ഉപയോക്താക്കൾക്കിടയിൽ സ്ഥിരതയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മോഡലുകളിൽ കൂടുതൽ അപ്‌ഗ്രേഡുകൾ നൽകാൻ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്ന് ഇത് സൂചന നൽകുന്നു.

ഈ ആഴ്‌ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ, ആപ്പിൾ 4 ട്രില്യൺ ഡോളറിനടുത്ത് വിപണി മൂലധനം കൈവരിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ കമ്പനിയായി മാറി. ഐഫോൺ 17 സീരിസിലെ ഫോണുകൾക്ക് ഡിമാൻഡേറിയതാണ് ഇതിലേക്ക് നയിച്ചത്. അമേരിക്കയിലെയും ചൈനയിലെയും വിപണിയിൽ ഐഫോൺ 17 സീരിസിന് ആവശ്യക്കാരേറിയതാണ് വിപണിമൂല്യത്തിലെ കുതിപ്പിന് കാരണം.

Also Read:

  1. ഐഫോൺ 17 സീരിസിന് വൻ ഡിമാൻഡ്: വിജയക്കുതിപ്പിൽ ആപ്പിൾ; വിപണിമൂല്യം 4 ട്രില്യൺ ഡോളറിലേക്ക്
  2. ആപ്പിൾ വിഷൻ പ്രോയ്‌ക്ക് എതിരാളിയോ? സാംസങിന്‍റെ ഗാലക്‌സി എക്‌സ്‌ആർ ഹെഡ്‌സെറ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു; വിലയറിയാം
  3. അമിതമായി ചാർജ് ചെയ്യല്ലേ.... പവർബാങ്ക് പൊട്ടിത്തെറിക്കും!! ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടനടി മാറ്റുക, അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
  4. ആധാർ കാർഡ് കയ്യിലെടുത്തില്ലേ? വിഷമിക്കേണ്ട, മിനിറ്റുകൾക്കകം കിട്ടും! അതും വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് വഴി, ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം
  5. ക്രോമിനും സഫാരിക്കും തലവേദനയാകും, പുതിയ വെബ്‌ ബ്രൗസറുമായി ഓപ്പൺഎഐ; പണിയെല്ലാം 'ചാറ്റ്‌ജിപിടി അറ്റ്‌ലസ്' ചെയ്‌തോളും

TAGGED:

IPHONE AIR SALES
IPHONE 17 PRO
IPHONE 17
ഐഫോൺ എയർ
APPLE CUTS IPHONE AIR PRODUCTION

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമഷ്‌ഠിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.