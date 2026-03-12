ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ 220 ദശലക്ഷത്തിനും 230 ദശലക്ഷത്തിനും ഇടയിൽ ഐഫോണുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇത് കമ്പനിയുടെ ആഗോള ഐഫോൺ ഉൽപ്പാദനത്തിന്‍റെ നാലിലൊന്ന് വരും.

Representational Image (Photo: Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 12, 2026 at 9:01 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണി കീഴടക്കാനുള്ള അശ്രാന്ത പരിശ്രമത്തിലാണ് ടെക്‌ ഭീമനായ ആപ്പിൾ. 2025ൽ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ഏകദേശം 55 ദശലക്ഷം ഐഫോണുകളാണ് ആപ്പിൾ നിർമ്മിച്ചത്. മുൻ വർഷത്തെ 36 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഏകദേശം 53 ശതമാനത്തിന്‍റെ വർധനവാണ് കാണാനാവുന്നത്.

ബ്ലൂംബെർഗിന്‍റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ പ്രതിവർഷം 220 ദശലക്ഷത്തിനും 230 ദശലക്ഷത്തിനും ഇടയിൽ ഐഫോണുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു. ഇത് ആപ്പിളിന്‍റെ മൊത്തം ആഗോള ഐഫോൺ ഉൽപ്പാദനത്തിന്‍റെ ഏകദേശം 25 ശതമാനം (നാലിലൊന്ന്) വരും. അതായത് മൊത്തം ഐഫോൺ ഉത്‌പാദനത്തിന്‍റെ വലിയൊരു പങ്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുമുണ്ട്.

യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ (യുഎസ്) നിന്നുള്ള ഐഫോൺ ഡിമാൻഡിന്‍റെ ഭൂരിഭാഗവും ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്നാണെന്ന് ആപ്പിൾ സിഇഒ ടിം കുക്ക് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ചൈനീസ് ഇറക്കുമതിയിൽ ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഏർപ്പെടുത്തിയ ആഗോള നിയന്ത്രണങ്ങളും താരിഫ് സമ്മർദ്ദങ്ങളുമാണ് ഐഫോൺ നിർമ്മാണത്തിൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിയെ ഉയർത്തിയത്.

2025 സെപ്റ്റംബറിൽ മുഴുവൻ ഐഫോൺ 17 സീരിസും ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായി തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിർമാണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ആപ്പിൾ മുഴുവൻ ഐഫോൺ 17 സീരിസും ഇന്ത്യയിൽ അസംബിൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഐഫോൺ 17 സീരിസിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐഫോൺ 17, ഐഫോൺ എയർ, ഐഫോൺ 17 പ്രോ, ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്‌സ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ചൈനയ്ക്ക് പുറത്ത് ആപ്പിൾ തങ്ങളുടെ പ്രോ ലൈനപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായല്ല.

മുമ്പ്, ഇന്ത്യയിൽ ഐഫോൺ 16 പ്രോ, പ്രോ മാക്‌സ് മോഡലുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ഫോക്‌സ്‌കോൺ പോലുള്ള പങ്കാളികളാണ് ഉൽപ്പാദനം നടത്തിയത്. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പ്രോ മോഡലുകൾ നിർമ്മിച്ചത് അന്നായിരുന്നു. നേരത്തെ, ഇന്ത്യയിൽ ഐഫോൺ 15, ഐഫോൺ 15 പ്ലസ് പോലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐഫോൺ മോഡലുകൾ മാത്രമേ ആപ്പിൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അതേസമയം ഐഫോൺ 15 പ്രോ, ഐഫോൺ 15 പ്രോ മാക്സ് എന്നിവയുടെ ഉൽപ്പാദനം ചൈനയിൽ തന്നെ തുടർന്നു.

യുഎസും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ഭൗമരാഷ്ട്രീയ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ആപ്പിളിന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വന്ന സമയത്താണ് ഐഫോണുകളുടെ പ്രാദേശിക ഉൽപ്പാദനം ആരംഭിച്ചത്. 2000-ത്തിന്‍റെ തുടക്കം മുതൽ ആഗോളതലത്തിൽ ഐഫോണുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള ടെക് ഭീമന്‍റെ പ്രാഥമിക അടിത്തറയായി ചൈന പ്രവർത്തിച്ചതിനാലാണിത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിൽ ഉൽപ്പാദനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയായ 'മെയ്ക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ' ആപ്പിൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി. രാജ്യത്ത് ഉൽപ്പാദനം വിപുലീകരിച്ചു. 2014 സെപ്റ്റംബറിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഈ സംരംഭം ആരംഭിച്ചത്.

ഇതോടൊപ്പം, ആപ്പിളിന്റെ പ്രധാന നിർമ്മാതാക്കളായ ഫോക്‌സ്‌കോൺ, പ്രീമിയം മോഡലുകളുടെ ഉയർന്ന അളവിലുള്ള ഉൽ‌പാദനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി തമിഴ്‌നാട്ടിലും കർണാടകയിലും പ്ലാന്‍റുകൾ വികസിപ്പിച്ചു. ഐഫോണുകൾ ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്നതിനു പുറമേ, ഇന്ത്യ ആപ്പിളിന് ഒരു പ്രധാന ഉപഭോക്തൃ വിപണിയായി ഉയർന്നുവന്നു. 2025 ൽ കമ്പനി ഏകദേശം 14 ദശലക്ഷം ഐഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ കയറ്റിയയച്ചു. ഇത് വാർഷിക വളർച്ചയിൽ 9 ശതമാനം വർധനവുണ്ടാക്കി. മൊത്തം വിൽപ്പന ഒമ്പത് ബില്യൺ ഡോളർ കവിഞ്ഞു. -ഇത് ആപ്പിളിന്‍റെ ഇതുവരെയുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനമായിരുന്നു.

ഡൽഹി, നോയിഡ, മുംബൈ, പൂനെ, ബെംഗളൂരു തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന മെട്രോപൊളിറ്റൻ നഗരങ്ങളിലും ആപ്പിൾ തങ്ങളുടെ റീട്ടെയിൽ സാന്നിധ്യം വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം, ആപ്പിൾ തങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സേവനമായ ആപ്പിൾ പേ രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് പരിഗണിക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്.

