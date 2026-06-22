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ലൈസൻസും രജിസ്‌ട്രേഷനും വേണ്ട! വിലയാണേൽ 69,499 രൂപ മാത്രം: ആംപിയറിന്‍റെ പുതിയ ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറിനെ കുറിച്ചറിയാം

താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ ഇവി തെരയുന്ന, ആദ്യമായി ഇലക്ട്രിക് സ്‌കൂട്ടർ വാങ്ങുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച മികച്ച ഓപ്‌ഷനായിരിക്കും ആംപിയറിന്‍റെ പുതിയ ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറായ റിയോ VYB എന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.

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Ampere Reo VYB Electric Scooter launched in India (Image credit: Greaves Electric Mobility)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 22, 2026 at 3:12 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഗ്രീവ്‌സ് ഇലക്‌ട്രിക് മൊബിലിറ്റിയുടെ ഇലക്ട്രിക് ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ആംപിയർ ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടർ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്.'ആംപിയർ റിയോ VYB' എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ വാഹനം വിപണിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. എൻട്രി ലെവൽ ഇലക്ട്രിക് സ്‌കൂട്ടർ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിലെത്തുന്ന പുതിയ ഇവിക്ക് 69,499 രൂപ മാത്രമാണ് വില.

ആദ്യമായി ഇലക്ട്രിക് വാഹനം വാങ്ങുന്നവർക്കും താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ ഒരു ഇവി തെരയുന്നവർക്കും വേണ്ടിയാണ് പുതിയ ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്‍റെ പരമാവധി വേഗത മണിക്കൂറിൽ 25 കിലോമീറ്ററാണ്.

ലോ-സ്‌പീഡ് ഇലക്ട്രിക് സ്‌കൂട്ടർ ആയതിനാലാണ് വിലയിലും താരതമ്യേന കുവുള്ളത്. മണിക്കൂറിൽ 25 കിലോമീറ്റർ മാത്രം വേഗതയുള്ളതിനാൽ ഇതിന് ഡ്രൈവിങ് ലൈസൻസോ, ആർടിഒ രജിസ്‌ട്രേഷനോ ആവശ്യം വരില്ല. ആംപിയർ റിയോ VYBന് 80 കിലോമീറ്റർ വരെ റേഞ്ച് നൽകാനാകുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. പുതിയ ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാം.

ആംപിയർ റിയോ VYB: ബാറ്ററി, റേഞ്ച്
ലിഥിയം അയൺ ഫോസ്‌ഫേറ്റ് ബാറ്ററിയാണ് പുതിയ ആംപിയർ റിയോ VYBൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പരമ്പരാഗത ലിഥിയം-അയൺ ബാറ്ററികളേക്കാൾ മികച്ച താപ സ്ഥിരതയും ഈടുതലും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററിയാണ് ഇത്. 1,00,000 കിലോമീറ്റർ വരെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് ബാറ്ററി രൂപകൽപ്പന.

ഒറ്റ ചാർജിൽ 80 കിലോമീറ്റർ വരെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഈ സ്കൂട്ടറിന് കഴിയും. ഹ്രസ്വ ദൂര യാത്രകൾക്കും, ദൈനംദിന യാത്രകൾക്കും അനുയോജ്യമായ ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറാണ് ആംപിയർ റിയോ VYB എന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. പരമാവധി വേഗത മണിക്കൂറിൽ 25 കിലോമീറ്ററായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിനാൽ, തന്നെ ലോ-സ്പീഡ് ഇലക്ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ സ്‌കൂട്ടറിൽ ഒരു ഹബ് മോട്ടോർ ഉണ്ട്.

ആംപിയർ റിയോ VYB: സവിശേഷത, ഡിസൈൻ, കളർ ഓപ്‌ഷൻ
പുതിയ റിയോ VYBൽ നിരവധി സവിശേഷതകളും സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളും ഉണ്ട്. കളർ LCD ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് ക്ലസ്റ്റർ, കീലെസ് സ്റ്റാർട്ടുള്ള ഒരു കീ ഫോബ്, ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക്, LED ഹെഡ്‌ലൈറ്റ്, LED ടെയിൽ ലാമ്പ് എന്നിവ ഇതിലെ പ്രധാന സവിശേഷതകളാണ്. 24 ലിറ്റർ ബൂട്ട് സ്‌പേസ് ലഭിക്കുന്നതിനാൽ റൈഡർക്ക് ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിന് അനുയോജ്യമാണ്. അവശ്യ വസ്‌തുക്കളൊക്കെയും ബൂട്ട് സ്‌പേസിൽ വെച്ച് കൊണ്ടുപോകാം.

സസ്പെൻഷനായി ടെലിസ്കോപ്പിക് ഫ്രണ്ട് ഫോർക്കുകളും പിൻ ഡാംപർ സജ്ജീകരണവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്കായി റൈഡർ ഫുട്‌റെസ്റ്റും കമ്പനി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. വാം വൈറ്റ്, പാസ്റ്റൽ പർപ്പിൾ, ഡാർക്ക് പർപ്പിൾ, അക്വാ മെറ്റാലിക് എന്നീ നാല് പെയിന്‍റ് സ്‌കീമുകളിൽ പുതിയ ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടർ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ആംപിയർ റിയോ VYB: വാറന്‍റി
ആംപിയറിന്‍റെ പുതിയ ലോ-സ്‌പീഡ് ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറിന് മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 30,000 കിലോമീറ്റർ വാറണ്ടി ലഭിക്കും. ആമ്പിയർ കെയർ നെറ്റ്‌വർക്ക് വഴി 12x7 ഉപഭോക്തൃ പിന്തുണയ്‌ക്കൊപ്പം ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള 400-ലധികം സർവീസ് ടച്ച് പോയിന്‍റുകളിലേക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.

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