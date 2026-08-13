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മുപ്പതിലധികം സ്മാർട്ട് കണക്റ്റഡ് ഫീച്ചറുകൾ, ക്രൂയിസ് കൺട്രോളുമായി ആംപിയറിന്റെ പുതിയ 'മാഗ്നസ് ജി മാക്സ്'
ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, ഹിൽ ഹോൾഡ് അസിസ്റ്റ്, ടേൺ ബൈ ടേൺ നാവിഗേഷനോടുകൂടിയ 5 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ, ആമ്പിയർ കണക്റ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ പുതുക്കിയ ആംപിയർ മാഗ്നസ് ജി മാക്സ് ഇവിയിലുണ്ട്.
Published : August 13, 2026 at 1:34 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുമായി ആംപിയർ ഇലക്ട്രിക്. ആംപിയർ മാഗ്നസ് ജി മാക്സ് എന്ന പേരിലുള്ള കമ്പനിയുടെ സ്കൂട്ടറിന്റെ പുതിയ ഫീച്ചറുകളടങ്ങുന്ന പുതുക്കിയ പതിപ്പാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. പുതിയ NxG.io സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഇത്. കണക്റ്റിവിറ്റി അപ്ഗ്രേഡോടെയാണ് ഇത് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
30-ലധികം പുത്തൻ സവിശേഷതകളും പുതിയ 5 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേയും ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. പുതിയ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിന് 1,09,999 രൂപയാണ് ഇന്ത്യയിൽ എക്സ്-ഷോറൂം വില വരുന്നത്. ഇതിൽ എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
ആംപിയർ മാഗ്നസ് ജി മാക്സ്: സവിശേഷതകൾ
ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, ഹിൽ ഹോൾഡ് അസിസ്റ്റ്, ടേൺ ബൈ ടേൺ നാവിഗേഷൻ എന്നിവയാണ് പുതിയ ആംപിയർ മാഗ്നസ് ജി മാക്സിലെ പ്രധാന കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ. ചരിവുകളിൽ സ്കൂട്ടർ പിൻവശത്തേക്ക് തെന്നിമാറുന്നത് ഹിൽ ഹോൾഡ് അസിസ്റ്റ് തടയും. അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നതിന് റൈഡർമാർക്ക് ഹിൽ ഹോൾഡ് അസിസ്റ്റ് സൗകര്യപ്രദമായ സവിശേഷതയാണ്.
ടേൺ-ബൈ-ടേൺ നാവിഗേഷനോടുകൂടിയ 5 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേയാണ് സ്കൂട്ടറിന് ലഭിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, ആപ്പ് വഴി സ്കൂട്ടർ കണ്ടെത്തുകയോ പിംഗ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന സവിശേഷതയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പാർക്കിങിന് ശേഷം സ്കൂട്ടർ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇത് എളുപ്പമാക്കുന്നു. ആമ്പിയർ കണക്റ്റ് വഴി സ്കൂട്ടറിന് പുതിയ ആപ്പ് അധിഷ്ഠിത പ്രവർത്തനങ്ങളും ലഭിക്കും.
തത്സമയ ചാർജിങ് സ്റ്റാറ്റസ്, ലൈവ് ട്രാക്കിങ്, ജിയോഫെൻസിങ്, മോഷണം, ടോവിങ് അലേർട്ടുകൾ, റിമോട്ട് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ്, സർവീസ് ബുക്കിങ്, ചാർജിങ് ഹിസ്റ്ററി, ബാറ്ററി ഹെൽത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ, ഒടിഎ അപ്ഡേറ്റുകൾ എന്നിവ ഈ വലിയ കണക്റ്റഡ് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. എല്ലാ കണക്റ്റഡ് സവിശേഷതകളും ആംപിയർ കണക്റ്റ് ആപ്പ് വഴി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.
ആംപിയർ മാഗ്നസ് ജി മാക്സ്: പവർട്രെയിൻ
പുതിയ മാഗ്നസ് ജി മാക്സിൽ നിലവിലുള്ള 3kWh LFP ബാറ്ററിയും 2.4kW പീക്ക് പവർ നൽകുന്ന ഒരു ഹബ്-മൗണ്ടഡ് മോട്ടോറും തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് 142 കിലോമീറ്റർ IDC റേഞ്ച് നൽകുന്നു. പരമാവധി വേഗത 65 കിലോമീറ്റർ ആണെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. അതേസമയം, ബാറ്ററിക്ക് 5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 75,000 കിലോമീറ്റർ വാറണ്ടിയുണ്ട്. കൂടാതെ ഇതിന്റെ ആയുസ്സ് 2,00,000 കിലോമീറ്റർ ആണെന്നും അവകാശപ്പെടുന്നു.
ഈ സ്കൂട്ടർ ഡ്യുവൽ-ടോൺ കളർ ഓപ്ഷനിലാണ് കമ്പനി വിൽക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള മൺസൂൺ ബ്ലൂ, മാച്ച ഗ്രീൻ എന്നീ നിറങ്ങൾക്കൊപ്പം പുതിയ ആംപിയർ മാഗ്നസ് ജി മാക്സിന് സിന്നമൺ കോപ്പർ നിറം കൂടെ ലഭിക്കുന്നു. ഒല എസ് 1 എക്സ്, ടിവിഎസ് ഐക്യൂബ്, ബജാജ് ചേതക് മോഡലുകളുമായി ഈ സ്കൂട്ടർ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ മത്സരിക്കും.
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