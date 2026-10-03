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മലയോര പാതകളിലും മികച്ച പ്രകടനം; ആംപിയർ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകൾ നിരത്തിൽ തരംഗമാകുന്നു
വിവിധ യാത്രാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപഭോക്തൃ വിഭാഗങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ രൂപകൽപന ചെയ്ത ആംപിയറിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ നിര പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് സെൻ്ററിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്
Published : October 3, 2026 at 11:09 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതിക്കും യാത്രാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകളുമായി ഗ്രീവ്സ് ഇലക്ട്രിക് മൊബിലിറ്റിയുടെ ആംപിയർ നിര ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. ദുർഘടമായ പാതകളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന ആംപിയർ വാഹനങ്ങൾ നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും കരുത്തിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്.
കയറ്റിറക്കങ്ങളും വളവുകളും നിറഞ്ഞ കേരളത്തിലെ നിരത്തുകളിൽ സുരക്ഷിതമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ് ആംപിയറിൻ്റെ 'ബിൽറ്റ് ഫോർ ഭാരത്' ആശയം. വിവിധ ഇന്ത്യൻ യാത്രാ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നടത്തിയ യഥാർഥ എൻജിനീയറിങ് പരീക്ഷണങ്ങളുടെയും മൂല്യനിർണയങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വാഹനങ്ങൾ രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിലെ കൊല്ലിമലയിലുള്ള എഴുപത് ഹെയർപിൻ വളവുകൾ അനായാസം കീഴടക്കിയും, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ മോട്ടോർ വാഹനപാതകളിലൊന്നായ 13,200 അടി ഉയരത്തിലുള്ള ഷിപ്കി ലാ പാസ് പിന്നിട്ടും ആംപിയറിൻ്റെ നെക്സസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം അതിൻ്റെ കരുത്ത് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ വ്യത്യസ്ത റോഡുകൾക്കും ഭൂപ്രദേശങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമായ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലുള്ള കമ്പനിയുടെ മികവാണ് ഈ നേട്ടങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
വൈവിധ്യമാർന്ന മോഡലുകൾ
അഞ്ച് കിലോവാട്ട് മോട്ടോറിൻ്റെ കരുത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'ആംപിയർ നെക്സസ് ഇഎക്സ് പ്ലസ്' ആണ് നിരയിലെ പ്രധാന ആകർഷണം. മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെ ദേശീയ, അന്തർദേശീയ റെക്കോർഡുകൾ സ്വന്തമാക്കിയ മോഡലാണിത്. കുടുംബങ്ങൾക്കും താങ്ങാനാവുന്ന വിലയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നവർക്കുമായി ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിലെ പ്രായോഗികതയും കണക്ടഡ് സാങ്കേതികവിദ്യയും സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന 'മാഗ്നസ് ജിമാക്സ്' ലഭ്യമാണ്. നഗരയാത്രകൾ കൂടുതൽ സുഖപ്രദമാക്കാൻ മുൻഗണന നൽകിയാണ് 'മാഗ്നസ് നിയോ' രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്തിടെ വിപണിയിലിറക്കിയ 'ആംപിയർ റിയോ വൈബ്' കോളജ് വിദ്യാർഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യുവതലമുറയെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ്.
നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ
ഇൻ്റലിപാക്കിൻ്റെ കരുത്തിൽ മുപ്പതിലധികം സവിശേഷതകളോടെയാണ് ആംപിയർ നെക്സസ് ഇഎക്സ് പ്ലസും മാഗ്നസ് ജിമാക്സും വിപണിയിലുള്ളത്. അടുത്ത തലമുറ എൽഎഫ്പി ബാറ്ററി സാങ്കേതികവിദ്യയും അഞ്ച് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 75,000 കിലോമീറ്റർ വരെയുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബാറ്ററി വാറൻ്റിയും ഈ വാഹനങ്ങൾക്ക് കരുത്തേകുന്നു. ഇലക്ട്രിക് മൊബിലിറ്റി കൂടുതൽ വിശ്വസനീയവും എല്ലാവർക്കും പ്രാപ്യവുമാക്കുന്നതിലുള്ള കമ്പനിയുടെ ശ്രദ്ധയാണ് ഇത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് സെൻ്റർ
ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ വാഹനങ്ങൾ നേരിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നതിനായി തിരുവനന്തപുരത്ത് പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് സെൻ്റർ ആരംഭിച്ചു. നീറമൺകര ജംക്ഷനിൽ 'എബി ഓട്ടോമൊബൈൽസ്' എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ ഡീലർഷിപ്പ് പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചത്. ആംപിയർ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുകളുടെ വിൽപനയും സർവീസ് പിന്തുണയും ഒരേ ഇടത്ത് ലഭ്യമാക്കി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മികച്ച സേവനം നൽകുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ആധുനിക റീട്ടെയിൽ കേന്ദ്രമായി രൂപകൽപന ചെയ്ത പുതിയ ഷോറൂമിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ച വിദഗ്ധരുമായി സംവദിക്കാനും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രധാന വിപണികളിൽ ആംപിയറിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും മികച്ച സേവനങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഗ്രീവ്സ് ഇലക്ട്രിക് മൊബിലിറ്റിയുടെ തുടർച്ചയായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ ഡീലർഷിപ്പ് ആരംഭിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ ഈ പുതിയ സംരംഭം പ്രാദേശിക ഉപഭോക്തൃ ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും.
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