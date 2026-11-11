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വീടിന് കാവലാകാൻ പറക്കും റോബോട്ടുകൾ; മുക്കും മൂലയും നീരീക്ഷിക്കാൻ പുതിയ സുരക്ഷാ സംവിധാനവുമായി ആമസോൺ റിങ്
ഡിസംബർ 16 മുതൽ റിങ് റോവർ ക്യാം യുഎസിൽ വിതരണം ചെയ്ത് തുടങ്ങും. അതേസമയം 2027 ജനുവരി 27 മുതൽ റിങ് ഡ്രോൺ ക്യാമിന്റെ വിതരണം ആരംഭിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാകുമോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല.
Published : November 11, 2026 at 8:50 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആമസോണിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പ്രശസ്ത സ്മാർട്ട് ഹോം സെക്യൂരിറ്റി കമ്പനിയായ റിങ് തങ്ങളുടെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളിൽ വലിയൊരു മാറ്റത്തിന് തുടക്കമിട്ടു. 'റിങ് റോബോട്ടിക്സ്' എന്ന പേരിൽ പുതിയ സംവിധാനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. ഇതിൽ റിങ് ഡ്രോൺ ക്യാം, റിങ് റോവർ ക്യാം എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് റോബോട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.
സാധാരണ ക്യാമറകളെപ്പോലെ ഒരിടത്ത് തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു വെക്കുന്നതിന് പകരം, ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കാനും ആവശ്യമെങ്കിൽ പരിശോധനകൾ നടത്താനും ഈ റോബോട്ടിക് സംവിധാനത്തിന് സാധിക്കും. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, ഒരിടത്ത് ഉറപ്പിച്ചു വെക്കുന്ന സാധാരണ ക്യാമറകൾക്ക് എത്താൻ കഴിയാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ കൂടി നിരീക്ഷിക്കാൻ പുതിയ റോബോട്ടുകൾക്ക് സാധിക്കും.
ഇത്തരത്തിൽ സാധാരണ ക്യാമറകൾക്ക് എത്താൻ കഴിയാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ കൂടി നിരീക്ഷിക്കുന്ന സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കൾ ഏറെക്കാലമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ജെയ്മി സിമിനോഫ് പറഞ്ഞു. ഇതിനൊരു പരിഹാരമായാണ് പുതിയ സംവിധാനം എന്ന നിലയിൽ റിങ് റോബോട്ടിക്സ് നിർമ്മിച്ചത്. ഇതിലെ രണ്ട് റോബോട്ടുകളും എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം.
റിങ് ഡ്രോൺ ക്യാമിന്റെ പ്രവർത്തനം
വീടിനുള്ളിൽ ചുറ്റിനടന്ന നിരീക്ഷണം നടത്തുന്ന ഒരു സുരക്ഷാ ക്യാമറയാണ് 'റിങ് ഡ്രോൺ ക്യാം'. ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്ത സമയങ്ങളിൽ ഇത് ഡോക്കിൽ ഇരിക്കുകയും, ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ചുറ്റിനടന്ന് നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. 'എഐ പൈലറ്റ്' സംവിധാനമാണ് ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഇതിന് നിർദ്ദേശം നൽകി വീടിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുനടക്കുകയോ, നിരീക്ഷിക്കേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ കാണിച്ച് കൊടുക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം വീടിനുള്ളിൽ ചുറ്റിനടക്കാൻ അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്യാം. വീടിന്റെ ഓരോ ഭാഗവും തിരിച്ചറിച്ച് സുരക്ഷ പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കാൻ ഇതിന് സാധിക്കും.
ഇതിനായി ഒരു സഞ്ചാരപാതയും സമയക്രമവും നിശ്ചയിച്ചു നൽകാനും സാധിക്കും. റിങ് ക്യാമറകളോ സെൻസറുകളോ അലാറങ്ങളോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ, ഈ ഡ്രോൺ സ്വയം ആ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരും. ഇതിന് 148 ഡിഗ്രി കാഴ്ചാപരിധിയും 360 ഡിഗ്രി കറങ്ങാനുള്ള ശേഷിയുമുണ്ട്. പകലായാലും രാത്രിയായാലും വ്യക്തതയുള്ള 2K വീഡിയോകൾ പകർത്താൻ ഇതിന് സാധിക്കും.
വെളിച്ചം കുറവാണെങ്കിൽ ഇതിലെ എൽഇഡി ലൈറ്റുകൾ സ്വയം പ്രകാശിക്കുകയും ചെയ്യും. നിലവിലുള്ള റിങ് ക്യാമറകൾ, ഡോർബെല്ലുകൾ, സെൻസറുകൾ, അലാറങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ഇതിനെ എളുപ്പത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാം. അലക്സ ഹോം മാപ്പ് വഴിയും ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണ്.
റിങ് റോവർ ക്യാമിന്റെ പ്രവർത്തനം
ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു ഓട്ടോമേറ്റഡ് സുരക്ഷാ റോബോട്ടാണ് റിങ് റോവർ ക്യാം. ഒരു ടാപ്പിലൂടെ ഇതിനെ ഏതെങ്കിലും മുറിയിലേക്കോ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലത്തേക്കോ അയക്കാം. 360 ഡിഗ്രി തിരിയാനും ഇതിന് സാധിക്കും. സ്ഥാപനം അടച്ചതിന് ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പോ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ നിരീക്ഷണം നടത്താൻ ഇതിന് സാധിക്കും.
ഏതെങ്കിലും സുരക്ഷാ ഉപകരണം പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, റിങ് ഡ്രോൺ ക്യാമിന് സമാനമായി പരിശോധനയ്ക്കായി ഈ റോബോട്ട് സ്വയം ആ സ്ഥലത്തേക്ക് നീങ്ങും. ഇതിൽ ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഒരു 'പെരിസ്കോപ്പ് ക്യാമറ' ഉണ്ട്. ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കൗണ്ടറുകൾക്കോ ഷെൽഫുകൾക്കോ മുകളിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പോലും കാണാൻ സാധിക്കും.
മുന്നറിയിപ്പ് സിഗ്നലുകൾ നൽകുന്നതിനായി ഒരു സൈറണും ലൈറ്റ് ടവറും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടു-വേ ഓഡിയോ സൗകര്യം ഉള്ളതിനാൽ, എവിടെയിരുന്നും നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് 4K വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. ഡോക്കിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും, ചുറ്റുമുള്ള ചലനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാനും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും ഇതിന് കഴിയും.
സ്വകാര്യത
ഡോക്കിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ റിങ് ഡ്രോൺ അതിന്റെ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്ത് വെയ്ക്കുന്നു. റിങ് റോവറിലെ സ്ലീപ്പ് മോഡ് സജീവമാകുമ്പോൾ അതിലെ പെരിസ്കോപ്പ് ഉള്ളിലേക്ക് വലിയുകയും മൈക്രോഫോൺ ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു. റെക്കോർഡിങ് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഇവ രണ്ടിലും എൽഇഡി ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോകൾ ത്രോ എവേ ദ കീ എൻക്രിപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സുരക്ഷിതമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കമ്പനി പത്രക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.
വില, ലഭ്യത
2026 ഡിസംബർ 16 മുതൽ റിങ് റോവർ ക്യാം യുഎസിൽ വിതരണം ചെയ്തു തുടങ്ങും. ഇതിന്റെ വില 999.99 ഡോളർ (ഏകദേശം 93,000 - 94,000 രൂപ) ആണ്. അതേസമയം റിങ് ഡ്രോൺ ക്യാം 2027 ജനുവരി 27 മുതൽ വിതരണം ആരംഭിക്കും. 249.99 ഡോളർ (ഏകദേശം 23,500 രൂപ) ആണ് ഇതിന് വില വരുന്നത്. അതേസമയം ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാകുമോ എന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.
ഒരു നിരീക്ഷണ സംവിധാനം എന്നതിലുപരി സുരക്ഷയെ മറ്റൊരു തലത്തിലെത്തിക്കാൻ രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളും സഹായിക്കുന്നു. ഇവയ്ക്ക് സ്വയം സഞ്ചരിക്കാനും, ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാനും, ആവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കാനും സാധിക്കും. ഘടിപ്പിക്കുന്നത് വീട്ടിലായാലും കടയിലായാലും സ്ഥലത്തിന്റെ ഓരോ കോണിലും 24 മണിക്കൂറും കൃത്യമായ നിരീക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് കഴിയും.
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