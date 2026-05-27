മികച്ച ഓഡിയോയും എഐ പിന്തുണയും: രണ്ട് പ്രീമിയം സ്മാർട്ട് സ്പീക്കറുകളുമായി ആമസോൺ
പ്രീമിയം ഓഡിയോ അപ്ഗ്രേഡുകളോടെയാണ് എക്കോ ഡോട്ട് മാക്സും എക്കോ സ്റ്റുഡിയോയും പുറത്തിറക്കിയത്. ഇവ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാവുമെന്നും സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയെന്നും പരിശോധിക്കാം.
Published : May 27, 2026 at 5:24 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ആമസോൺ രണ്ട് പ്രീമിയം സ്മാർട്ട് സ്പീക്കറുകൾ പുറത്തിറക്കി. മികച്ച ഓഡിയോ അനുഭവം നൽകുന്ന സ്പീക്കറുകൾ ആമസോണിന്റെ അടുത്ത തലമുറ ജനറേറ്റീവ് എഐ അപ്ഗ്രേഡായ അലക്സ പ്ലസ് അസിസ്റ്റന്റിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അലക്സ ഉപയോഗിച്ച് സ്മാർട്ട് ഹോം എളുപ്പത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് എക്കോ ഡോട്ട് മാക്സും എക്കോ സ്റ്റുഡിയോയും അവതരിപ്പിച്ചത്.
രണ്ട് സ്പീക്കറുകളും ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും വിൽപ്പനയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്. ഇവ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാവുമെന്നും സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയെന്നും പരിശോധിക്കാം.
എക്കോ ഡോട്ട് മാക്സ്
എക്കോ ഡോട്ട് ലൈനപ്പിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ മോഡലായി ആണ് എക്കോ ഡോട്ട് മാക്സിനെ ആമസോൺ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ സീരിസിലെ മുൻ മോഡലുകളിൽ കാണാത്ത സവിശേഷതയായ ടു-വേ സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം ഇതിൽ കാണാം. ആഴത്തിലുള്ള ബാസുള്ള ഒരു ഹൈ-എക്സ്കർഷൻ വൂഫറിന്റെയും കസ്റ്റം ട്വീറ്ററിന്റെയും സംയോജനമാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത്. എക്കോ ഡോട്ട് 5-ാം തലമുറ മോഡലുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏകദേശം മൂന്നിരട്ടി കൂടുതൽ ബാസ് ഉണ്ട്. പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഓഡിയോ ആർക്കിടെക്ചറിൽ രണ്ട് എയർസ്പേസ് ഉണ്ട്. ഗ്രാഫൈറ്റ്, അമേത്തിസ്റ്റ്, ഗ്ലേസിയർ വൈറ്റ് എന്നീ മൂന്ന് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഇവ ലഭ്യമാവും. 10,999 രൂപയാണ് ഇതിന്റെ വില.
എക്കോ സ്റ്റുഡിയോ
തിയേറ്റർ അനുഭവം വീടിനുള്ളിൽ കൊണ്ടുവരാനാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് എന്തുകൊണ്ടും മികച്ച ഓപ്ഷനാണ് എക്കോ സ്റ്റുഡിയോ. ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് പിന്തുണയോടെ, ഇത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന മുറിയുടെ സ്പേസിന് അനുസരിച്ച് ശബ്ദം നൽകും. മൂന്ന് ഫുൾ-റേഞ്ച് ഡ്രൈവറുകളും ഒരു ഹൈ-എക്സ്കർഷൻ വൂഫറും സംയോജിപ്പിച്ച് മുറി മുഴുവൻ ശബ്ദം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ഗോളാകൃതിയിലുള്ള രൂപകൽപ്പനയാണ് ഇതിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 3D നിറ്റ് ഫാബ്രിക്കും കാണാം. 23,999 രൂപ വിലയിലാണ് ഇത് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിോൽ ലഭ്യമാവുക. ഗ്രാഫൈറ്റ്, ഗ്ലേസിയർ വൈറ്റ് എന്നീ രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ എക്കോ സ്റ്റുഡിയോ ലഭ്യമാണ്.
AZ3 ചിപ്പും ഓമ്നിസെൻസ് സാങ്കേതികവിദ്യയും
രണ്ട് സ്പീക്കറുകളിലും ആമസോണിന്റെ കസ്റ്റം സിലിക്കൺ ചിപ്പുകൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്കോ ഡോട്ട് മാക്സിൽ AZ3 ചിപ്പും എക്കോ സ്റ്റുഡിയോയിൽ AZ3 പ്രോ ചിപ്പും ഉണ്ട്. ഈ ചിപ്പുകൾ അലക്സയുടെ വേക്ക് വേഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ കഴിവുകൾ ഏകദേശം 50 ശതമാനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.
ഓട്ടോമേറ്റഡ് സ്മാർട്ട് ഹോം റൂട്ടീനുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചലനം, താപനില പോലുള്ളവ കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഇത് ഓമ്നിസെൻസ് സാങ്കേതികവിദ്യ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഓഡിയോ, അൾട്രാസൗണ്ട്, വൈ-ഫൈ റഡാർ, ആക്സിലറോമീറ്റർ സിഗ്നലുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഓമ്നിസെൻസ് സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
സ്മാർട്ട് ഹോമും സ്വകാര്യതയും
രണ്ട് സ്പീക്കറുകളിലും ബിൽറ്റ്-ഇൻ വൈ-ഫൈ, സിഗ്ബീ, ത്രെഡ്, മാറ്റർ, ബ്ലൂടൂത്ത് ഹബ്ബുകൾ എന്നിവയുണ്ട്. ഇത് ലൈറ്റുകൾ, എസികൾ, ഫാനുകൾ, സ്മാർട്ട് പ്ലഗുകൾ തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. അനുയോജ്യമായ ഫയർ ടിവി സ്റ്റിക്കുമായി ഇവ ജോടിയാക്കുമ്പോൾ മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ഒരു ഹോം തിയറ്റർ സജ്ജീകരിക്കാനാവുന്നു. സ്വകാര്യതയ്ക്കായി ഒരു മൈക്രോഫോൺ ഓൺ/ഓഫ് ബട്ടൺ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ അലക്സ ആപ്പ് വഴി ഏത് സമയത്തും വോയ്സ് റെക്കോർഡിങുകൾ കാണാനോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനോ കഴിയും. ആമസോൺ മ്യൂസിക്, സ്പോട്ടിഫൈ, ആപ്പിൾ മ്യൂസിക്, ജിയോസാവ്ൻ തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലെ മ്യൂസിക് സ്ട്രീമിങിനെ ഇവ പിന്തുണയ്ക്കും.
