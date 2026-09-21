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48 എംപി ക്യാമറ, 7000mAh ബാറ്ററി: 16,999 രൂപയ്‌ക്ക് പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുമായി എഐപ്ലസ്

33W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7,000mAh ബാറ്ററിയാണ് എഐ+ നോവ 2 പവർ 5ജിയിലുള്ളത്. സെപ്റ്റംബർ 24 മുതൽ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് വഴി ലഭ്യമാകും.

AIPLUS NOVA 2 POWER PRICE AIPLUS NOVA 2 POWER FEATURES എഐപ്ലസ് നോവ 2 പവർ 5ജി AIPLUS NOVA 2 POWER BATTERY
Ai+ Nova 2 Power 5G (Madhav Sheth X account)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 21, 2026 at 3:56 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾക്ക് അടിക്കടി വില വർധിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ബജറ്റ് ഫോണുകൾ പോലും ബജറ്റ് വിലയിലല്ലാതായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പതിനയ്യായിരം രൂപയിൽ താഴെ വിലയുള്ള മിക്ക ഫോണുകൾക്കും കുറഞ്ഞ കാലയളവിനുള്ളിൽ വലിയ തോതിൽ വില വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണക്കാരായ പല സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ഉപയോക്താക്കളും തെരയുന്നത് വില കുറഞ്ഞ 5 ജി സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളായിരിക്കും.

അത്തരത്തിൽ ബജറ്റ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ തെരയുന്നവർക്കായി 16,999 രൂപ പ്രാരംഭവിലയിൽ പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡായ എഐപ്ലസ്. Ai+ Nova 2 സീരീസിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണായി 'Ai+ Nova 2 Power 5G' ആണ് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. 33W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7,000mAh ബാറ്ററിയാണ് പുതിയ ഫോണിലുള്ളത്. 6.78 ഇഞ്ച് 120Hz ഡിസ്‌പ്ലേയും മീഡിയാടെക് ഡയമെൻസിറ്റി 7100 ചിപ്‌സെറ്റുമാണ് ഇതിന്‍റെ മറ്റ് സവിശേഷതകൾ.

8GB വരെ റാമും 128GB സ്റ്റോറേജും ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. റിയൽമി ഇന്ത്യയുടെ മുൻ സിഇഒ മാധവ് ഷേത്ത് സ്ഥാപിച്ച എൻഎക്സ്റ്റ് ക്വാണ്ടം ഷിഫ്റ്റ് ടെക്നോളജീസ് 2025 ജൂലൈയിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് ബ്രാൻഡാണ് എഐ+. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ തങ്ങളുടെ ഇയർബഡുകളും സ്‌മാർട്ട്‌വാച്ചും സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണും കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. കമ്പനിയുടെ nxtQ OS-നൊപ്പം Android 16 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

പിന്നിലായി ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സംവിധാനവും ഇതിലുണ്ട്. എഐ+ നോവ 2 പവർ 5ജി ഫോണിന് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര വിലയുണ്ടെന്നും എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.

എഐ+ നോവ 2 പവർ 5ജി: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത

എഐ+ നോവ 2 പവർ 5ജിയുടെ 6GB റാമും 128GB സ്റ്റോറേജുമുള്ള അടിസ്ഥാന മോഡലിന് 16,999 രൂപയാണ് ഇന്ത്യയിലെ വില. 8GB റാമും 128GB സ്റ്റോറേജുമുള്ള മോഡലിന് 17,999 രൂപയും വില വരും. ഇത് ഗോൾഡൻ ബ്ലൂ ഫ്യൂഷൻ, ബ്ലൂ ഫ്യൂഷൻ, ഓഷ്യൻ ഗ്രീൻ, ഡീപ് പർപ്പിൾ, മിഡ്‌നൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാണ്. സെപ്റ്റംബർ 24 മുതൽ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് വഴിയാകും ഇന്ത്യയിൽ ഈ സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുക.

എഐ+ നോവ 2 പവർ 5ജി: സവിശേഷതകൾ

ഡ്യുവൽ സിം (നാനോ + നാനോ) സൗകര്യമുള്ള Ai+ Nova 2 Power 5G-യിൽ 6.75 ഇഞ്ച് HD+ IPS LCD സ്‌ക്രീനാണുള്ളത്. 720x1,600 പിക്സൽ റെസല്യൂഷൻ, 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, ഹൈ ബ്രൈറ്റ്‌നസ് മോഡിൽ (HBM) 450 നിറ്റ്‌സ് വരെ ബ്രൈറ്റ്‌നസ് എന്നിവ ഇതിന്‍റെ ഡിസ്‌പ്ലേയുടെ പ്രത്യേകതകളാണ്.

6nm പ്രോസസ്സിൽ നിർമ്മിച്ച മീഡിയാടെക് ഡയമെൻസിറ്റി 7100 ചിപ്‌സെറ്റാണ് ഇതിന് കരുത്തേകുന്നത്. ഇതിനൊപ്പം 8GB വരെ റാമും 128GB സ്റ്റോറേജും നൽകിയിരിക്കുന്നു. മൈക്രോ എസ്ഡി കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റോറേജ് 1TB വരെ വർധിപ്പിക്കാമെന്ന് കമ്പനി അറിയിക്കുന്നു. nxtQ OS-നൊപ്പം Android 16-ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഫോണിൽ സുരക്ഷയ്ക്കായി സൈഡ്-മൗണ്ടഡ് ഫിംഗർപ്രിന്‍റ് സെൻസറും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ക്യാമറയുടെ കാര്യമെടുത്താൽ, Ai+ Nova 2 Power 5G-യിൽ സോണി IMX582 സെൻസറും f/1.8 അപ്പേർച്ചറും ഉള്ള 48 മെഗാപിക്സൽ പ്രൈമറി റിയർ ക്യാമറയാണുള്ളത്. ഇതിനൊപ്പം f/2.2 അപ്പേർച്ചറും LED ഫ്ലാഷുമുള്ള 8 മെഗാപിക്സൽ അൾട്രാ-വൈഡ്-ആംഗിൾ ക്യാമറയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റിയർ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് 30fps-ൽ 2K റെസല്യൂഷൻ വരെയുള്ള വീഡിയോകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനാകും. മുൻവശത്ത്, f/2.0 അപ്പേർച്ചറും 30fps-ൽ 2K വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് സൗകര്യവുമുള്ള 13 മെഗാപിക്സൽ സെൽഫി ക്യാമറയാണുള്ളത്.

33W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഈ ഫോണിലുള്ളത്. കണക്റ്റിവിറ്റി സൗകര്യങ്ങളിൽ SA, NSA പിന്തുണയുള്ള 5G, ഡ്യുവൽ 4G VoLTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, BeiDou, 3.5mm ഹെഡ്‌ഫോൺ ജാക്ക്, USB Type-C പോർട്ട് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. 222 ഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഈ സ്മാർട്ട്ഫോണിന് പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്ന IP65 റേറ്റിങുണ്ട്. 33W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് പിന്തുണയുള്ള 7,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

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എഐപ്ലസ് നോവ 2 പവർ 5ജി
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