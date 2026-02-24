ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ഇയർബഡ്സും സ്മാർട്ട്വാച്ചുമായി ഇന്ത്യൻ കമ്പനി: എഐ പ്ലസിന്റെ പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം
നോവപോഡ്സ് ഗോ, നോവപോഡ്സ് പ്രോ, നോവപോഡ്സ് ക്ലിപ്സ്, നോവവാച്ച് ആക്ടിവ്, നോവവാച്ച് കിഡ്സ് 4G, Ai+ Wearbuds എന്നിങ്ങനെ ഇയർബഡുകളും സ്മാർട്ട് വാച്ചും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. വിലയും സവിശേഷതകളും...
Published : February 24, 2026 at 5:22 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: റിയൽമി ഇന്ത്യയുടെ മുൻ സിഇഒ മാധവ് ഷേത്ത് സ്ഥാപിച്ച എൻഎക്സ്റ്റ് ക്വാണ്ടം ഷിഫ്റ്റ് ടെക്നോളജീസ് 2025 ജൂലൈയിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബ്രാൻഡാണ് എഐ+. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ തങ്ങളുടെ ഇയർബഡുകളും സ്മാർട്ട് വാച്ചും പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. നോവപോഡ്സ് ഗോ, നോവപോഡ്സ് പ്രോ, നോവപോഡ്സ് ക്ലിപ്സ്, നോവവാച്ച് ആക്ടിവ്, നോവവാച്ച് കിഡ്സ് 4G, Ai+ Wearbuds എന്നീ ഉപകരണങ്ങളാണ് കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയത്.
പുതിയ AIoT ലൈനപ്പിൽ താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിലുള്ള മോഡലുകൾ മുതൽ മിഡ്റേഞ്ച് വിഭാഗങ്ങളിൽ വരെ വയർലെസ് ഇയർബഡുകളും സ്മാർട്ട് വാച്ചുകളും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ നോവപോഡ്സ് മോഡലുകളിലും 10mm ഡ്രൈവറുകളും IPX4-റേറ്റഡ് പരിരക്ഷയും ഉണ്ട്. അതേസമയം തിരഞ്ഞെടുത്ത വേരിയന്റുകളിൽ Bluetooth 6.0, കുറഞ്ഞ ലേറ്റൻസി മോഡുകൾ എന്നിവയുണ്ട്.
കമ്പനിയുടെ സ്മാർട്ട് വാച്ച് ശ്രേണിയിൽ AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ഓപ്ഷനുകൾ, ബ്ലൂടൂത്ത് കോളിങ്, ഹെൽത്ത് ട്രാക്കിങ് സവിശേഷതകൾ, കുട്ടികൾക്കുള്ള സമർപ്പിത കണക്റ്റിവിറ്റി സവിശേഷതകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഹെഡ്സെറ്റുകളും മറ്റ് സ്മാർട്ട് വെയറബിളുകളും ഈ മാസം അവസാനം വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും.
നോവപോഡ്സ്, നോവവാച്ച്: ഇന്ത്യയിലെ വില
നോവപോഡ്സ് ഗോയ്ക്ക് 699 രൂപയും നോവാപോഡ്സ് പ്രോയ്ക്ക് 1,999 രൂപയും നോവാപോഡ്സ് ക്ലിപ്പുകൾക്ക് 3,999 രൂപയുമാണ് വില. അതേസമയം സ്മാർട്ട്വാച്ച് ലൈനപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നോവാച്ച് ആക്റ്റീവിന് 2,499 രൂപയും നോവാച്ച് കിഡ്സ് 4ജിക്ക് 2,999 രൂപയുമാണ് വില. വേർപെടുത്താവുന്ന ഇയർബഡുകളുമായി ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ചിനെ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന എഐ+ വെയർബഡുകൾക്ക് 7,999 രൂപയുമാണ് വില. എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും ഫെബ്രുവരി 27ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി മുതൽ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് വഴി വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും.
നോവപോഡ്സ് ഗോ, നോവപോഡ്സ് പ്രോ, നോവപോഡ്സ് ക്ലിപ്സ്: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
നോവപോഡ്സ് ഗോ, നോവപോഡ്സ് പ്രോ, നോവപോഡ്സ് ക്ലിപ്സ് എന്നീ ഉപകരണങ്ങളിലെല്ലാം 10 മില്ലീമീറ്റർ ഡ്രൈവറുകൾ ഉണ്ട്. കൂടാതെ സ്പ്ലാഷ് റെസിസ്റ്റൻസിനായി IPX4 റേറ്റിങും ഉണ്ട്. നോവപോഡ്സ് ഗോ, നോവപോഡ്സ് ക്ലിപ്സ് എന്നിവ ഡ്യുവൽ മൈക്രോഫോണുമായാണ് വരുന്നത്. അതേസമയം നോവപോഡ്സ് പ്രോയിൽ ആക്ടീവ് നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷനുള്ള ആറ്-മൈക്രോഫോൺ സജ്ജീകരണമുണ്ട്.
നോവപോഡ്സ് പ്രോ, നോവപോഡ്സ് ക്ലിപ്സ് എന്നിവ ബ്ലൂടൂത്ത് 6.0-നെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. അതേസമയം നോവപോഡ്സ് ഗോ ബ്ലൂടൂത്ത് 5.4-നെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. നോവപോഡ്സ് ഗോ 60ms കുറഞ്ഞ ലേറ്റൻസിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. അതേ സമയം പ്രോ മോഡൽ 45ms കുറഞ്ഞ ലേറ്റൻസിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. നോവപോഡ്സ് ക്ലിപ്സ് 50ms കുറഞ്ഞ ലേറ്റൻസിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
ബാറ്ററി ലൈഫിന്റെ കാര്യത്തിൽ, നോവപോഡ്സ് ഗോ ബഡ്സിൽ ആറര മണിക്കൂർ വരെയും, മൊത്തം 24 മണിക്കൂർ വരെയും പ്ലേബാക്ക് നൽകും. പ്രോ ബഡ്സിൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ വരെയും മൊത്തം 30 മണിക്കൂർ വരെയും ബാറ്ററി ലൈഫ് നൽകുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. നോവപോഡ്സ് ക്ലിപ്പുകൾ ബഡ്സിൽ ആറ് മണിക്കൂർ വരെയും മൊത്തം 16 മണിക്കൂർ വരെയും പ്ലേബാക്ക് നൽകുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു.
നോവ വാച്ച് ആക്റ്റീവ്, നോവ വാച്ച് കിഡ്സ് 4G, എഐ+ വെയർബഡ്സ്: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
നോവ വാച്ച് ആക്റ്റീവിൽ 466x466 റെസല്യൂഷനുള്ള 1.73 ഇഞ്ച് AMOLED ഡിസ്പ്ലേയുണ്ട്. ഡയൽ പാഡ് ഉപയോഗിച്ച് ബ്ലൂടൂത്ത് കോളിംഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു ഫങ്ഷണൽ ക്രൗൺ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. സ്മാർട്ട് വാച്ചിന് IP68 റേറ്റിങും 300mAh ബാറ്ററിയുമുണ്ട്. മറുവശത്ത്, നോവ വാച്ച് കിഡ്സ് 4Gയിൽ 240x280 റെസല്യൂഷനുള്ള 1.69 ഇഞ്ച് എച്ച്ഡി ടിഎഫ്ടി ഡിസ്പ്ലേയും ഉണ്ട്. ഇത് ജിപിഎസ്, 4ജി കോളിങ്, വീഡിയോ കോളുകൾ, ജിയോ-ഫെൻസിംഗ്, എസ്ഒഎസ് അലേർട്ടുകൾ എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. സ്മാർട്ട് വാച്ചിന് IP67 റേറ്റിംഗും 800mAh ബാറ്ററിയും ഉണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ആദ്യം വെളിപ്പെടുത്തിയ എഐ+ വെയർബഡ്സിൽ ബിൽറ്റ്-ഇൻ ഡിറ്റാച്ചബിൾ ഇയർബഡുകളുമായി ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ചിനെ സംയോജിപ്പിക്കുന്നു. 466x466 റെസല്യൂഷനുള്ള 1.43 ഇഞ്ച് AMOLED ഡിസ്പ്ലേയും ബ്ലൂടൂത്ത് 5.3 ഡ്യുവൽ മോഡും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് 2GB സ്റ്റോറേജ്, ENC കോളിംഗ് എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ 310mAh ബാറ്ററിയും നൽകുന്നു. അതേസമയം ഓരോ ഇയർബഡിലും 25mAh ബാറ്ററിയും IPX4 റേറ്റിങും ഉണ്ട്.
നോവ വാച്ച് ആക്റ്റീവ്, എഐ+ വെയർബഡ്സ് എന്നിവയിൽ 466x466 റെസല്യൂഷനോടുകൂടിയ AMOLED ഡിസ്പ്ലേകളും ഹൃദയമിടിപ്പ്, SpO2 ട്രാക്കിംഗ് എന്നിവ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. അതേസമയം നോവ വാച്ച് കിഡ്സ് 4G GPS ട്രാക്കിംഗും SOS സവിശേഷതകളുള്ള 4G കണക്റ്റിവിറ്റിയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
