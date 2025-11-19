ETV Bharat / automobile-and-gadgets

വില 1.5 ലക്ഷത്തിൽ താഴെ: താങ്ങാവുന്ന വിലയിൽ പ്രൊജക്‌ടർ ഹെഡ്‌ലൈറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്ന അഞ്ച് മികച്ച ബൈക്കുകൾ

1.5 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ വിലയുള്ള പ്രൊജക്‌ടർ ഹെഡ്‌ലൈറ്റുകളുള്ള അഞ്ച് മികച്ച ബൈക്കുകളും ഇവയുടെ വിലയും മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളും ചുവടെ നൽകുന്നു. പരിശോധിക്കാം.

Affordable Bike With Projector Headlight Here Are Five Options Under 1.5 Lakhs (Photo - Bajaj Auto)
ETV Bharat Tech Team

November 19, 2025

ഹൈദരാബാദ്: ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി പ്രൊജക്‌ടർ ഹെഡ്‌ലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. വിലകൂടിയ കാറുകളിലാണ് ആദ്യം പ്രൊജക്‌ടർ ഹെഡ്‌ലൈറ്റുകളുടെ ഉപയോഗം ആരംഭിച്ചതെങ്കിലും, ക്രമേണ സാധാരണക്കാർക്കായി താങ്ങാവുന്ന വിലയിലുള്ള കാറുകളിലും ഇത് ലഭ്യമായി. പിന്നീട് മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളിലേക്കും പ്രൊജക്‌ടർ ഹെഡ്‌ലൈറ്റുകൾ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. തുടക്കത്തിൽ പ്രീമിയം ബൈക്കുകളിൽ മാത്രമായിരുന്ന പരിമിതപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ ഇത് താങ്ങാനാവുന്ന വിലയുള്ള കമ്മ്യൂട്ടർ ബൈക്കുകളിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്.

പ്രൊജക്‌ടർ ഹെഡ്‌ലൈറ്റ് സജ്ജീകരണത്തിൽ ഒരു ഹാലൊജൻ ബൾബ് അല്ലെങ്കിൽ എൽഇഡി ബൾബ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പക്ഷേ, ഇതിന് പക്ഷേ പരമ്പരാഗത റിഫ്ലക്‌ടർ ഹെഡ്‌ലൈറ്റുകളേക്കാൾ മികച്ച പ്രകാശം, കൂടുതൽ ഏകീകൃത ഡിസ്‌പേർഷൻ, നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന ബീം ത്രോ എന്നിവയുണ്ട്. അതായത്, ഇതിലെ റിഫ്ലക്റ്റർ പ്രകാശത്തെ ഒരു ലെൻസിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ച്, കൃത്യമായതും നിയന്ത്രിതവുമായ പ്രകാശരശ്‌മി പുറത്തുവിടുന്നു. ഇതിലെ ലെൻസ് പ്രകാശം ചിതറിത്തെറിക്കുന്നത് (ഡിസ്‌പേർഷൻ) കുറച്ച് ഒരിടത്തേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും, ബൾബിനെ കൂടുതൽ തെളിച്ചമുള്ളതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മികച്ച ദൃശ്യപരത നൽകുമെന്നതിനാൽ തന്നെ റൈഡർമാർക്കും പ്രൊജക്‌ടർ ഹെഡ്‌ലൈറ്റുകളോട് പ്രിയമേറി വരുകയാണ്. ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യകത മനസിലാക്കി, പല കമ്പനികളും ഇപ്പോൾ ബജറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ പ്രൊജക്‌ടർ ഹെഡ്‌ലൈറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ 1.5 ലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ വിലയുള്ള പ്രൊജക്‌ടർ ഹെഡ്‌ലൈറ്റുകളുള്ള അഞ്ച് മികച്ച ബൈക്കുകളും ഇവയുടെ വിലയും മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളും ചുവടെ നൽകുന്നു. പരിശോധിക്കാം.

5. യമഹ FZ-X (വില:- 1.19 ലക്ഷം - 1.30 ലക്ഷം രൂപ)

Yamaha FZ-X (Photo - Yamaha Motor Company)


യമഹയുടെ FZ നിരയിലെ ഏറ്റവും വ്യത്യസ്‌തമാർന്ന മോഡലാണ് യമഹ FZ-X. മസ്‌കുലാർ സ്റ്റൈലിങുള്ള മറ്റ് FZ ബൈക്കുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി, യമഹ FZ-X കൂടുതൽ കമ്മ്യൂട്ടർ-ഓറിയന്‍റഡ് ഡിസൈനിലാണ് വരുന്നത്. മുൻവശത്ത് LED മോണോ-പ്രൊജക്‌ടർ ഹെഡ്‌ലൈറ്റ് യൂണിറ്റും ബൈക്കിന്‍റെ മുൻവശത്തെ നിർവചിക്കുന്ന ഒരു ഡിആർഎല്ലും ഇതിന് ലഭിക്കും. കറുപ്പ്, നീല, ഓറഞ്ച് എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ നിറങ്ങളിൽ ഈ മോട്ടോർസൈക്കിൾ ലഭ്യമാവും. കൂടാതെ ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് വേരിയന്‍റിന് ക്രോം ഫിനിഷും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

4. ബജാജ് പൾസർ 220F (വില: 1.27 ലക്ഷം രൂപ)

Bajaj Pulsar 220F (Photo - Bajaj Auto)


താങ്ങാവുന്ന വിലയിൽ പ്രൊജക്‌ടർ ഹെഡ്‌ലൈറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്ന അഞ്ച് മികച്ച ബൈക്കുകളുടെ പട്ടികയിൽ നാലാമത് നിൽക്കുന്നത് മറ്റാരുമല്ല, ബജാജ് പൾസർ 220F ആണ്. ഈ പട്ടികയിലെ ഏറ്റവും പഴയ ബൈക്കുകളിൽ ഒന്നാണ്. മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പ്രൊജക്‌ടർ ഹെഡ്‌ലൈറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന ബൈക്ക് കൂടിയാണിത്. വളരെ പഴയ മോഡലായിട്ടുപോലും, ഹാലൊജൻ പ്രൊജക്‌ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരേയൊരു ബൈക്കാണിത്. ബാക്കിയുള്ള ബൈക്കുകളിൽ LED യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.

3. യമഹ FZ റേവ് (വില: 1.17 ലക്ഷം രൂപ)

Yamaha FZ Rave (Photo - Yamaha Motor Company)


യമഹയുടെ FZ ശ്രേണിയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ബൈക്കാണിത്. 12.2 ബിഎച്ച്‌പി പവറും 13.3 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 149 സിസി സിംഗിൾ-സിലിണ്ടർ എയർ-കൂൾഡ് എഞ്ചിൻ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. മറ്റ് FZ ബൈക്കുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, പുതിയ FZ റേവിൽ പുതിയതും ആക്രമണാത്മകവുമായ LED ഹെഡ്‌ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. FZ റേവിൽ ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള വീലുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ മോട്ടോർസൈക്കിൾ കറുപ്പ്, മാറ്റ് ഗ്രീൻ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 1.17 ലക്ഷം രൂപ വിലയിലാണ് കമ്പനി ഇത് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിലുള്ള FZ നിരയിലെ ബൈക്കുകളിൽ ഒന്നാണ് ഇത്.

2. ബജാജ് പൾസർ N160 (വില: 1.13 ലക്ഷം - 1.26 ലക്ഷം)

Bajaj Pulsar N160 (Photo - Bajaj Auto)


ബജാജിന്‍റെ നിരയിലെ LED പ്രൊജക്‌ടർ ഹെഡ്‌ലൈറ്റുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ പൾസറാണ് ബജാജ് പൾസർ N160. ഇതിന്‍റെ മുൻഭാഗം വലിയ പൾസർ N250ന് സമാനമായ ലുക്ക് നൽകുന്നു. എന്നാൽ ചെറിയ എഞ്ചിൻ കാരണം തന്നെ കൂടുതൽ താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിലാണ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നതും. ബജാജ് പൾസർ N160 ഈ വർഷം ആദ്യം, ഒരു USD ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു.

1. ഹീറോ എക്‌സ്‌ട്രീം 125R (വില:- 89,000 രൂപ - 1.04 ലക്ഷം രൂപ)

Hero Xtreme 125R (Photo - Hero MotoCorp)


താങ്ങാവുന്ന വിലയിൽ പ്രൊജക്‌ടർ ഹെഡ്‌ലൈറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്ന അഞ്ച് മികച്ച ബൈക്കുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്നത് ഹീറോ എക്‌സ്‌ട്രീം 125R ആണ്. എൽഇഡി പ്രൊജക്‌ടർ ഹെഡ്‌ലൈറ്റ് സജ്ജീകരണമുള്ള രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിലയിലുള്ള ബൈക്കാണ് ഇത്. ലോ-ബീമിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രൊജക്‌ടർ യൂണിറ്റുകളും ഹൈ-ബീമിനായി രണ്ട് എൽഇഡി റിഫ്ലക്‌ടർ യൂണിറ്റുകളും ഇതിലുണ്ട്. ഹീറോ എക്‌സ്‌ട്രീം 125 ആറിന്‍റെ 1.04 ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള ഡ്യുവൽ-ചാനൽ എബിഎസുള്ള ഒരു പുതിയ വേരിയന്‍റും കമ്പനി അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.

