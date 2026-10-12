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വില 23,990 രൂപ മുതൽ: മികച്ച ബാറ്ററി ശേഷിയും ഡിസ്പ്ലേയും, പുതിയ രണ്ട് ടാബ്ലെറ്റുകളുമായി ഏസർ
പുതിയ ടാബ്ലെറ്റുകൾക്ക് 5G പിന്തുണയുള്ളതിനാൽ മികച്ച ഇന്റർനെറ്റ് വേഗതയും ലഭിക്കും. കീബോർഡ് കവറും സ്റ്റൈലസും ഉൾപ്പെടെയാണ് ഇത് വിപണിയിലെത്തുന്നത്.
Published : October 12, 2026 at 5:50 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിൽ രണ്ട് പുതിയ ടാബ്ലെറ്റുകൾ പുറത്തിറക്കി ഏസർ. ഏസർ ഐക്കോണിയ ടാബ് 11 5G, ഏസർ ഐക്കോണിയ ടാബ് 12 5G എന്നീ മോഡലുകളാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. 90Hz ഡിസ്പ്ലേ, മീഡിയടെക് പ്രോസസർ, 8GB റാം, മികച്ച ബാറ്ററി ശേഷി എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി സവിശേഷതകളാണ് ഈ രണ്ട് മോഡലുകളിലുള്ളത്.
10.95 ഇഞ്ച് സ്ക്രീനുള്ള ടാബ്ലെറ്റാണ് ഐക്കോണിയ ടാബ് 11 5G. അതേസമയം ഐക്കോണിയ ടാബ് 12 5G മോഡലിൽ ഉയർന്ന റെസല്യൂഷനോടുകൂടിയ വലിയ 12.2 ഇഞ്ച് സ്ക്രീൻ ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇവ രണ്ടിലും സ്റ്റോറേജ് വർധിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക സൗകര്യവും ഫിംഗർപ്രിന്റ് സെൻസറുകളും ലഭ്യമാണ്.
5G പിന്തുണയുള്ളതിനാൽ മികച്ച ഇന്റർനെറ്റ് വേഗതയും ലഭിക്കും. കീബോർഡ് കവറും സ്റ്റൈലസും ഉൾപ്പെടെയാണ് ഇത് വിപണിയിലെത്തുന്നത്. പുതിയ ടാബ്ലെറ്റുകളുടെ ഡിസൈൻ, സവിശേഷതകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ പരിശോധിക്കാം.
ഡിസ്പ്ലേയും ഡിസൈനും
ഏസറിന്റെ ഐക്കോണിയ ടാബ് 11 5G-യിൽ 10.95 ഇഞ്ച് ഫുൾ എച്ച്ഡി IPS ഡിസ്പ്ലേയാണുള്ളത്. 1,920 x 1,200 പിക്സൽ റെസല്യൂഷനുള്ള ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ സ്ക്രീനിന് 450 നിറ്റ്സ് വരെ ബ്രൈറ്റ്നസും 90Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും ലഭിക്കുന്നു. ഇതിന് 7.95 മില്ലീമീറ്റർ വണ്ണമുണ്ട്.
അതേസമയം ഏസറിന്റെ ഐക്കോണിയ ടാബ് 12 5Gയിൽ 12.2 ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള IPS ഡിസ്പ്ലേയാണുള്ളത്. ഇതിന് 2,400 x 1,600 പിക്സൽ റെസല്യൂഷനാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് 400 നിറ്റ്സും റിഫ്രഷ് റേറ്റ് 90Hz-ഉം ആണ്. ഈ രണ്ട് ടാബ്ലെറ്റുകളും വളരെ വണ്ണം കുറഞ്ഞതും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമാണ്.
പ്രോസസറും മെമ്മറിയും
ഈ രണ്ട് ടാബ്ലെറ്റുകളിലും മീഡിയടെക് MT8755 ഒക്ടാ-കോർ പ്രോസസറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിലെ കോർട്ടെക്സ്-A76 കോറുകൾ 2.4GHz വേഗതയിലും, ആറ് കോർട്ടെക്സ്-A55 കോറുകൾ 2GHz വേഗതയിലുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 8GB റാമും 128GB അല്ലെങ്കിൽ 256GB എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനുകളും ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ മെമ്മറി കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റോറേജ് വർധിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും.
ക്യാമറ സംവിധാനം
ഈ രണ്ട് ടാബ്ലെറ്റുകളിലും 8 മെഗാപിക്സലിന്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഐക്കോണിയ ടാബ് 11 5G-യിൽ 13MP പിൻ ക്യാമറയാണുള്ളതെങ്കിൽ, ഐക്കോണിയ ടാബ് 12 5Gയിൽ 16MP പിൻ ക്യാമറയ്ക്കൊപ്പം 2MP മാക്രോ സെൻസറും കൂടെ ലഭിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഫിംഗർപ്രിന്റ് അൺലോക്ക് സൗകര്യവുമുണ്ട്.
കണക്റ്റിവിറ്റിയും ബാറ്ററിയും
ഈ പുതിയ ടാബ്ലെറ്റുകൾ രണ്ടും 5G, വൈ-ഫൈ 5, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.2, യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി എന്നീ കണക്റ്റിവിറ്റികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഐക്കോണിയ ടാബ് 11 5G-യിൽ 7400mAh ബാറ്ററിയും ഐക്കോണിയ ടാബ് 12 5Gയിൽ 10,000mAh ബാറ്ററിയുമാണുള്ളത്. കീബോർഡ് ഫ്ലിപ്പ് കവറും സ്റ്റൈലസും ഇതിൽ ഘടിപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
വിലയും ലഭ്യതയും
ഐക്കോണിയ ടാബ് 11 5G-യുടെ ഇന്ത്യയിലെ വില 23,990 രൂപയിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ഇത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൂടെയും ഏസറിന്റെ ഇ-സ്റ്റോറിലൂടെയും മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ. അതേസമയം ഐക്കോണിയ ടാബ് 12 5G ടാബ്ലെറ്റിന് 26,990 രൂപയിൽ വില ആരംഭിക്കുന്നു. ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ആമസോൺ, ഏസറിന്റെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് സ്റ്റോറുകൾ, ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഇത് വാങ്ങാവുന്നതാണ്.
|സവിശേഷത
|ഏസർ ഐക്കോണിയ ടാബ് 11 5G
|ഏസർ ഐക്കോണിയ ടാബ് 12 5G
|ഡിസ്പ്ലേ
|10.95 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ല,
1920x1200 റെസല്യൂഷൻ,
90Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്
|12.2 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ല,
2400x1600 റെസല്യൂഷൻ,
90Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്
|ബ്രൈറ്റ്നസ്
|450 nits
|400 nits
|പ്രോസസ്സർ
|മീഡിയടെക് MT8755 ഒക്ട-കോർ
|മീഡിയടെക് MT8755 ഒക്ട-കോർ
|റാം
|8GB
|8GB
|സ്റ്റോറേജ്
|128GB / 256GB
(വികസിപ്പിക്കാവുന്നത്)
|128GB / 256GB
(വികസിപ്പിക്കാവുന്നത്)
|റിയർ ക്യാമറ
|13MP
|16MP + 2MP മാക്രോ
|ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ
|8MP
|8MP
|ബാറ്ററി
|7400mAh
|10,000mAh
|മറ്റ് സവിശേഷതകൾ
|ഫിംഗർപ്രിന്റ്, സ്റ്റൈലസ് പിന്തുണ
|ഫിംഗർപ്രിന്റ്, സ്റ്റൈലസ് പിന്തുണ
|വില
|₹23,990 മുതൽ
|₹26,990 മുതൽ
മിഡ്-റേഞ്ച് വിഭാഗത്തിലുള്ള രണ്ട് മികച്ച ഓപ്ഷനുകളായിരിക്കും പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയ ഈ ടാബ്ലെറ്റുകൾ. വലിയ സ്ക്രീനും 5G പിന്തുണയും ഉള്ളതിനാൽ പഠനം, വീഡിയോ കോൾ, വിനോദം എന്നിവ എളുപ്പത്തിൽ സാധ്യമാകും. മിതമായ നിരക്കിൽ മികച്ചൊരു ടാബ്ലെറ്റ് അന്വേഷിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും പരിഗണിക്കേണ്ട മോഡലുകളാണിവ.
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