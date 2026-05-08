ETV Bharat / automobile-and-gadgets

വില 25,499 രൂപ: ഏസറിന്‍റെ പുതിയ ടാബ്‌ലെറ്റ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ; കീബോർഡും സ്റ്റൈലസും ഫ്രീ

ടാബ്‌ലെറ്റിനെ ക്യാൻവാസോ വർക്ക്‌സ്റ്റേഷനോ ആക്കി മാറ്റാൻ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്ന കീബോർഡും സ്റ്റൈലസ് പേനയും ഏസർ ഐക്കോണിയ iM11-22M5G-യിൽ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ACER ICONIA IM11 22M5G PRICE ACER ICONIA IM11 22M5G FEATURES ഏസർ ഐക്കോണിയ IM11 22M5G ACER NEW TABLET
Acer Iconia iM11-22M5G Launched in India With 11.45-Inch Display (Image credit: Acer)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 8, 2026 at 11:51 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഏസറിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ ടാബ്‌ലെറ്റ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. ഏസർ ഐക്കോണിയ iM11-22M5G (Acer Iconia iM11-22M5G) എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ ടാബ്‌ലെറ്റ് പുറത്തിറക്കിയത്. 2.2K റെസല്യൂഷനുള്ള 11.45 ഇഞ്ച് ഡിസ്‌പ്ലേയുള്ള ഈ പുതിയ ആൻഡ്രോയിഡ് ടാബ്‌ലെറ്റ്, 8GB റാമും 128GB ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജുമായി ജോടിയാക്കിയ മീഡിയാടെക് 8791 പ്രോസസറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

16 എംപി പിൻ ക്യാമറ യൂണിറ്റും 7,400mAh ബാറ്ററിയുമാണ് ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ടാബ്‌ലെറ്റിനെ ക്യാൻവാസോ വർക്ക്‌സ്റ്റേഷനോ ആക്കി മാറ്റാൻ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്ന കീബോർഡും സ്റ്റൈലസ് പേനയും ഏസർ ഐക്കോണിയ iM11-22M5G-യിൽ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. പുതിയ ടാബ്‌ലെറ്റിന്‍റെ വിലയും സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.

ഏസർ ഐക്കോണിയ iM11-22M5G: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത
8GB റാമും 128GB സ്റ്റോറേജുമുള്ള ഒരൊറ്റ വേരിയന്‍റിന് 25,499 രൂപയാണ് വില. ഏസർ എക്സ്ക്ലൂസീവ് സ്റ്റോറുകൾ, ഏസർ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ, ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട് എന്നിവയിലൂടെ ആണ് ഇത് വിൽക്കുക. ഇത് സിൽവർ നിറത്തിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ.

ഏസർ ഐക്കോണിയ iM11-22M5G: സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ഏസർ ഐക്കോണിയ iM11-22M5G ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുക. ഇതിന്‍റ വീക്ഷണാനുപാതം 16:10 ആണ്. 90Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 450 നിറ്റ്സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് എന്നിവയുള്ള 11.45-ഇഞ്ച് 2.2K (1,440x2,200 പിക്സലുകൾ) IPS ഡിസ്പ്ലേയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

4096 ലെവൽ പ്രഷർ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയുള്ള ഒരു സജീവ സ്റ്റൈലസ് പേനയും പുതിയ ടാബ്‌ലെറ്റിനൊപ്പം ലഭിക്കും.ഇത് ഡിസ്പ്ലേ പിന്തുണ നൽകും. പോഗോ പിൻ കണക്റ്റർ വഴി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സമർപ്പിത കീബോർഡ് കവറും പുതിയ ടാബ്‌ലെറ്റിനൊപ്പം ലഭിക്കും.

2.4GHz വരെ CPU വേഗതയുള്ള ഒക്ടാ-കോർ മീഡിയടെക് 8791 പ്രോസസർ ആണ് ഏസറിന്‍റെ പുതിയ ടാബ്‌ലെറ്റിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. 2.6 ടോപ്‌സ് വരെ ബാറ്ററി ശേഷി നൽകുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് പ്രോസസ്സിങ് യൂണിറ്റും (APU) ഈ പ്രോസസറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് 8GB LPDDR5 റാമും 128GB UFS 3.1 സ്റ്റോറേജും പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നു. മൈക്രോ എസ്ഡി കാർഡ് വഴി ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജ് 1TB വരെ വികസിപ്പിക്കാം.

ഇമേജിങിനായി, ഏസർ ഐക്കോണിയ iM11-22M5G-യിൽ 16 എംപി പ്രൈമറി റിയർ ക്യാമറയും 2 എംപി മാക്രോ ഷൂട്ടറും ഉണ്ട്. സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ ചാറ്റുകൾക്കുമായി, ടാബ്‌ലെറ്റിൽ 8-മെഗാപിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ഫേസിങ് ക്യാമറയും ഉണ്ട്.

5G, 4G LTE ബാൻഡുകൾ, Wi-Fi 6, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.2, USB ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട്, GPS എന്നീ കണക്റ്റിവിറ്റികളെ ഏസർ ഐക്കോണിയ iM11-22M5G പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ബയോമെട്രിക് പ്രാമാണീകരണത്തിനായി ഇതിന് ഒരു സൈഡ്-മൗണ്ടഡ് ഫിംഗർപ്രിന്‍റ് സെൻസർ ഉണ്ട്. കോമ്പസ്, ഗൈറോസ്കോപ്പ്, ജി-സെൻസർ, ലൈറ്റ് സെൻസർ, പ്രോക്സിമിറ്റി സെൻസർ എന്നിവയാണ് ഓൺബോർഡിലെ അധിക സെൻസറുകൾ.

ഏസറിന്‍റെ പ്യുവർവോയ്‌സ് സാങ്കേതികവിദ്യയുള്ള സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കറുകൾ ഇതിലുണ്ട്. ഏസർ ഐക്കോണിയ iM11-22M5G-യിൽ 18W ചാർജിംഗിനുള്ള പിന്തുണയുള്ള 7,400mAh ബാറ്ററിയുണ്ട്.

Also Read:

  1. തടസ്സമില്ലാത്ത ഉപയോഗവും സ്‌മൂത്ത് ഗെയിമിങും: വലിയ വാഗ്‌ദാനങ്ങളുമായി ക്വാൽകോമിന്‍റെ പുതിയ ചിപ്‌സെറ്റുകൾ
  2. ആപ്പിൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മൂന്നാം കക്ഷി എഐ മോഡലുകളിലേക്കും ആക്‌സസ് നൽകും: റിപ്പോർട്ട്
  3. ഗെയിമിങിന് ഉത്തമം: മികച്ച ഡിസ്‌പ്ലേയുമായി 'വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ 6': വിലയും സവിശേഷതകളും
  4. മൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രഫിയുടെ ലെവൽ തന്നെ മാറും! ക്യാമറയിൽ വിപ്ലവം തീർക്കാൻ 'വിവോ എക്‌സ്300 അൾട്ര' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ
  5. ആകർഷക ഡിസൈൻ, ബുക്ക് സ്റ്റൈലിൽ മോട്ടോറോളയുടെ ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ വരുന്നു: ലോഞ്ച് ഈ മാസം

TAGGED:

ACER ICONIA IM11 22M5G PRICE
ACER ICONIA IM11 22M5G FEATURES
ഏസർ ഐക്കോണിയ IM11 22M5G
ACER NEW TABLET
ACER ICONIA IM11 22M5G LAUNCHED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.