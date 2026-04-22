ETV Bharat / automobile-and-gadgets

62,000 രൂപ വില കുറഞ്ഞു! 390 ഡ്യൂക്കിനും 390 അഡ്വഞ്ചറിനും ഇനി 350 സിസി എഞ്ചിനും; വിശദമായി

നിലവിലുള്ള എല്ലാ 399 സിസി വകഭേദങ്ങളും പുതിയ മോഡലുകൾക്കൊപ്പം ലഭ്യമാകും. അതേസമയം ഇവയുടെ പേരുകളിൽ കമ്പനി മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

KTM 390 DUKE 350CC LAUNCHED KTM 390 DUKE KTM 390 ADVENTURE 350CC PRICE കെടിഎം 390 ഡ്യൂക്ക് 350 സിസി
350cc version of KTM 390 Adventure (Photo - KTM India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 22, 2026 at 6:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ബ്രിട്ടീഷ് പ്രീമിയം മോട്ടോർസൈക്കിൾ നിർമ്മാതാക്കളായ ട്രയംഫ് മോട്ടോർസൈക്കിൾസ് ഈ മാസം ആദ്യമാണ് ലോ പവർ 400 റേഞ്ച് പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെ പ്രമുഖ വാഹന നിർമാതാക്കളായ കെടിഎം തങ്ങളുടെ നിര വിപുലീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഡ്യൂക്ക് 390, 350 സിസി റേഞ്ചിലുള്ള ബൈക്കുകൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി.

പ്രാരംഭ വില കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് 390 സിസിയിൽ നിന്ന് 350 സിസി സെഗ്‌മെന്‍റിലേക്ക് കൂടെ പ്രവേശിച്ചത്. അതേസമയം 390 സിസി മോഡലുകൾ പഴയപോലെ തന്നെ ലഭ്യമാവും.

2025 സെപ്റ്റംബറിൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ ജിഎസ്‌ടി 2.0 പരിഷ്‌കരണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി 350 സിസിയിൽ കൂടുതൽ എഞ്ചിനുകളുള്ള പ്രീമിയം ബൈക്കുകൾക്ക് 28 ശതമാനത്തിന് പകരം 40 ശതമാനമായി ജിഎസ്‌ടി വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. സമാനമായി 350 സിസിയിൽ താഴെയുള്ള ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്ക് ജിഎസ്‌ടി 28 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 18 ശതമാനമായും കുറച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ 350 സിസി ശ്രേണിയിലുള്ള മോഡൽ വരുന്നതോടെ 18 ശതമാനം കുറഞ്ഞ നികുതി സ്ലാബ് ലഭിക്കും. ഇത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും.

കുറഞ്ഞ എഞ്ചിൻ ശേഷിയുള്ള ബൈക്കുകൾക്ക് കുറഞ്ഞ നികുതി നിരക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ എന്നതിനാൽ തന്നെ ഇത് കെടിഎമ്മിന് ഈ ബൈക്കുകളുടെ വില കൂടുതൽ മത്സരാധിഷ്‌ഠിതമാക്കാൻ അനുവദിക്കും. നിലവിലുള്ള എല്ലാ 399 സിസി വകഭേദങ്ങളും പുതിയ മോഡലുകൾക്കൊപ്പം തൽക്കാലം ലഭ്യമാകും. അതേസമയം അവയെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ പേരുകൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രദ്ധേയമായി, 390 ഡ്യൂക്ക് ഇനി മുതൽ 390 ഡ്യൂക്ക് R എന്ന പേരിൽ വിൽക്കും. അതേസമയം 390 അഡ്വഞ്ചർ 390 അഡ്വഞ്ചർ S എന്ന പേരിൽ വിൽക്കും.

KTM 390 DUKE 350CC LAUNCHED KTM 390 DUKE KTM 390 ADVENTURE 350CC PRICE കെടിഎം 390 ഡ്യൂക്ക് 350 സിസി
350cc version of KTM 390 Duke (Photo - KTM India)

എഞ്ചിൻ
പുതിയ 350 സിസി മോഡലുകളുടേത് 349.32 സിസി എഞ്ചിൻ ആണ്. ഇത് 8,600 ആർപിഎമ്മിൽ 41.5 bhp പവറും 7,000 ആർപിഎമ്മിൽ 33.5 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഈ എഞ്ചിൻ 399 സിസി എഞ്ചിനേക്കാൾ 4.5 bhp കുറഞ്ഞ പവറും 5.5 Nm കുറഞ്ഞ ടോർക്കും ആണ് നൽകുന്നത്. വീൽബേസ്, ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ്, സാങ്കേതികവിദ്യ (TFT കൺസോൾ ഉൾപ്പെടെ), റൈഡിങ് എർഗണോമിക്‌സ് തുടങ്ങിയവ അതേപടി തുടരുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.

വില
പുതിയ 350cc KTM 390 ഡ്യൂക്കിന്‍റെ വില 2.77 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഇത് 390 ഡ്യൂക്ക് R നെക്കാൾ 62,000 രൂപ കുറവാണ്. 390 അഡ്വഞ്ചറിന്‍റെ വിലയിലും സമാനമായി വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. പുതിയ 350cc KTM 390 അഡ്വഞ്ചറിന്‍റെ വില 2.81 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഇത് ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞ 399cc വേരിയന്‍റായ 390 അഡ്വഞ്ചർ X നെക്കാൾ ഏകദേശം 62,000 രൂപ കുറവാണ്. കൂടുതൽ സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകളുള്ള 390 അഡ്വഞ്ചർ S, R വേരിയന്‍റുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, വില വ്യത്യാസം കൂടുതലാണെന്ന് കാണാം.

Also read:

  1. ഇന്ത്യൻ വിപണിക്കായി പ്രത്യേകം ഇലക്ട്രിക് ത്രീ-വീലർ; വിപണി കയ്യടക്കാൻ ഹ്യുണ്ടായും ടിവിഎസും കൈകോർക്കുന്നു
  2. ബജറ്റ്-ഫ്രണ്ട്‌ലി, ടാക്‌സി ഡ്രൈവർമാർക്ക് ഉത്തമം: എംജി വിൻഡ്‌സർ ഇവിയുടെ 'കമ്മ്യൂട്ട് വേരിയന്‍റ്' പുറത്തിറക്കി
  3. സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങാം: ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിൽ അഞ്ചിൽ അഞ്ചും സ്‌കോർ ചെയ്‌ത് പുതിയ റെനോ ഡസ്റ്റർ
  4. ആകർഷക ഡിസൈൻ, സൗകര്യങ്ങളുമേറെ: മെച്ചപ്പെട്ട സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളുമായി പുതിയ ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു നൈറ്റ് എഡിഷൻ

TAGGED:

KTM 390 DUKE 350CC LAUNCHED
KTM 390 DUKE
KTM 390 ADVENTURE 350CC PRICE
കെടിഎം 390 ഡ്യൂക്ക് 350 സിസി
KTM 390 ADVENTURE 350CC LAUNCHED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.