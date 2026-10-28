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ബൈക്ക് നിർത്തുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഉയരം കുറയും! അത്യാധുനിക ഫീച്ചറുമായി പുതിയ 'ടൈഗർ 1200'; ഒപ്പം കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റ എഞ്ചിനും പുതിയ ഡിസൈനും
എഞ്ചിൻ, സാങ്കേതികവിദ്യ, ഡിസൈൻ എന്നിവയിൽ മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് പുതിയ മോഡൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജിടി പ്രോ, റാലി എക്സ്പ്ലോറർ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് വേരിയന്റുകളിൽ പുതിയ ബൈക്ക് ലഭ്യമാവും.
Published : October 28, 2026 at 1:17 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ബ്രിട്ടീഷ് പ്രീമിയം ബൈക്ക് നിർമ്മാതാക്കളായ ട്രയംഫിന്റെ അഡ്വഞ്ചർ ടൂറർ മോട്ടോർസൈക്കിളാണ് ടൈഗർ 1200. അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും കരുത്തുറ്റ എഞ്ചിനും മികച്ച ഓഫ്-റോഡ്, ഓൺ-റോഡ് പ്രകടനവും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സവിശേഷതകളടങ്ങുന്ന ബൈക്കാണ് ഇത്. ഇതിന്റെ 2027 മോഡൽ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ.
ഇതിന്റെ ഔദ്യോഗിക ലോഞ്ചും വില പ്രഖ്യാപനവും 2027 മാർച്ചിലായിരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പുതിയ തലമുറ ട്രയംഫ് ടൈഗർ 1200 കൂടുതൽ മികച്ച എഞ്ചിൻ, പരിഷ്കരിച്ച സസ്പെൻഷൻ, റൈഡറെ സഹായിക്കുന്ന പുതിയ ഫീച്ചറുകൾ എന്നിവയോടെയാണ് വരുന്നത്. ജിടി പ്രോ, റാലി എക്സ്പ്ലോറർ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് വകഭേദങ്ങളിലായാണ് പുതിയ ട്രയംഫ് ടൈഗർ 1200 അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ജിടി പ്രോ സഫയർ ബ്ലാക്ക്, അലുമിനിയം സിൽവർ/പസഫിക് ബ്ലൂ എന്നീ നിറങ്ങളിലും റാലി എക്സ്പ്ലോറർ ആഷ് ഗ്രേ/സഫയർ ബ്ലാക്ക്, മാറ്റ് കാക്കി ഗ്രീൻ എന്നീ നിറങ്ങളിലും ലഭ്യമാകും. കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റ എഞ്ചിനും പുതിയ ഡിസൈനും കണക്റ്റിവിറ്റിയും റഡാർ സാങ്കേതികവിദ്യയും ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും വീൽ സൈസിൽ മാറ്റങ്ങളുമായാണ് പുതുക്കിയ ടൈഗർ 1200 വരുന്നത്. ഇതിന്റെ എഞ്ചിൻ വിശദാംശങ്ങളും മറ്റ് സവിശേഷതകളും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റ എഞ്ചിൻ
ഈ അഡ്വഞ്ചർ ടൂറർ ബൈക്കിൽ 1,160 സിസി ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ്, ത്രീ-സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് 9,250 ആർപിഎമ്മിൽ 155.84 ബിഎച്ച്പി പവറും 6,750 ആർപിഎമ്മിൽ 130 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. മുൻപത്തേക്കാൾ 8 ബിഎച്ച്പി പവർ പുതുക്കിയ മോഡലിന് അധികമായി ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ എഞ്ചിന്റെ ആന്തരിക ഘടകങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും ഗിയറിങിൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു. മികച്ച പ്രകടനത്തിനായി ഷാഫ്റ്റ് ഡ്രൈവും മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ചേസിസും ഹാർഡ്വെയറും
പുതിയ ചേസിസിലാണ് ഈ ബൈക്ക് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുൻവശത്ത് 19 ഇഞ്ച് വീലും പിന്നിൽ 17 ഇഞ്ച് വീലുമാണുള്ളത്. 'ഷോവ ഇ.ഇ.ആർ.എ ഹൈഫ്ലെക്സ്' എന്ന സെമി-ആക്റ്റീവ് സസ്പെൻഷൻ സംവിധാനമാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇത് മുൻവശത്തും പിൻവശത്തും 200 mm വീൽ ട്രാവൽ നൽകുന്നു. ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഫീച്ചറും ഇതിലുണ്ട്. അതായത് ബൈക്ക് നിർത്തുമ്പോൾ, ഈ സസ്പെൻഷൻ സംവിധാനം യാന്ത്രികമായി വാഹനത്തിന്റെ ഉയരം കുറയ്ക്കുന്നു. 30 മില്ലീമീറ്റർ ആണ് കുറയുക.
ഓപ്ഷണലായി ലഭിക്കുന്ന 'ലോ സീറ്റ്' സൗകര്യവും ക്രമീകരിക്കാവുന്ന സീറ്റ് സംവിധാനവും ഉപയോഗിച്ച്, ബൈക്ക് നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ സീറ്റിന്റെ ഉയരം 790 mm വരെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. അതേസമയം, ബ്രേക്കിങിനായി മുന്നിൽ ബ്രെംബോ സ്റ്റൈൽ കാലിപ്പറുകളും പിന്നിൽ സിംഗിൾ ഡിസ്കും ഉള്ള ഡ്യുവൽ ഡിസ്ക് സജ്ജീകരണമുണ്ട്.
പുതിയ സവിശേഷതകളും
വയർലെസ് ആപ്പിൾ കാർപ്ലേയും ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോയും ഉള്ള 7 ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ TFT ഡിസ്പ്ലേ ഇതിലുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ, ഫോൺ സൂക്ഷിക്കാൻ കൂളിങ് കമ്പാർട്ട്മെന്റും യുഎസ്ബി-സി ചാർജിങ് പോർട്ടും ബൈക്കിലുണ്ട്. മുന്നിലും പിന്നിലും ബോഷ് റഡാർ അധിഷ്ഠിത റൈഡർ അസിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റങ്ങളും ബൈക്കിലുണ്ട്.
അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, ബ്ലൈൻഡ്-സ്പോട്ട് അസിസ്റ്റൻസ്, ഫോർവേഡ് കൊളീഷൻ വാണിംഗ്, എമർജൻസി ബ്രേക്ക് അസിസ്റ്റൻസ്, റിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് വാണിംഗ് തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് റൈഡർ എയ്ഡുകളിൽ കോർണറിംഗ് എബിഎസ്, ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ, ബൈ-ഡയറക്ഷണൽ ക്വിക്ക്ഷിഫ്റ്റർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
അലോയ് വീലുകളും 20 ലിറ്റർ ഇന്ധന ടാങ്കും ഉപയോഗിച്ച് GT പ്രോ വേരിയന്റ് കുറച്ചുകൂടെ റോഡിന് അനുയോജ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, റാലി എക്സ്പ്ലോറർ ട്രിമ്മിൽ ട്യൂബ്ലെസ് ക്രോസ്-സ്പോക്ക് വീലുകളും ഒരു വലിയ 30 ലിറ്റർ ഇന്ധന ടാങ്കും ഉണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ, ഓഫ്-റോഡ് പ്രോ റൈഡിംഗ് മോഡ്, എഞ്ചിനുള്ള അധിക സംരക്ഷണം, ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നിവയും ഇതിലെ സവിശേഷതകളാണ്.
രണ്ട് വകഭേദങ്ങളിലും പുതിയ സ്റ്റൈലിങും കോർണറിങ് പ്രവർത്തനവും ഉള്ള പുതിയ അഡാപ്റ്റീവ് എൽഇഡി പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നു. ട്രയംഫ് ടൈഗർ 1200 ജിടി പ്രോയ്ക്ക് 250 കിലോഗ്രാം കർബ് ഭാരമുണ്ട്. അതേസമയം റാലി എക്സ്പ്ലോററിന് 268 കിലോഗ്രാം കർബ് ഭാരമുണ്ട്.
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