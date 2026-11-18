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കൂടുതൽ കരുത്ത്, ഭാരം കുറവ്: മികച്ച സാങ്കേതികവിദ്യകളുമായി ട്രയംഫിന്റെ പുതിയ നേക്കഡ് സ്പോർട്സ് ബൈക്ക്
മികച്ച പ്രകടനത്തിന് മുൻഗണന നൽകി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന നേക്കഡ് സ്പോർട്സ് ബൈക്കാണ് ട്രയംഫ് സ്ട്രീറ്റ് ട്രിപ്പിൾ 798 ആർഎസ്. ഇത് മുൻപത്തേക്കാൾ കരുത്തുറ്റതും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമാണ്.
Published : November 18, 2026 at 3:57 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പ്രീമിയം, സ്പോർട്സ് മോട്ടോർസൈക്കിൾ നിർമ്മാതാക്കളായ ട്രയംഫ് മോട്ടോർസൈക്കിൾസ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുതിയ നേക്കഡ് സ്പോർട്സ് ബൈക്ക് പുറത്തിറക്കി. 'ട്രയംഫ് സ്ട്രീറ്റ് ട്രിപ്പിൾ 798 ആർഎസ്' എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ ബൈക്ക് എത്തുന്നത്. ഇത് അടുത്തിടെ ആഗോള വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് കമ്പനി തങ്ങളുടെ ഇന്ത്യൻ വെബ്സൈറ്റിലും ഈ മോഡലിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്.
14.39 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് ഈ ബൈക്ക് ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുൻപുണ്ടായിരുന്ന 765cc എഞ്ചിന് പകരം പുതിയ 798cc ട്രിപ്പിൾ എഞ്ചിനാണ് സ്ട്രീറ്റ് ട്രിപ്പിൾ 798 ആർഎസിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, പുതിയ ഫ്രെയിമും സ്വിംഗ്ആർമും, മെച്ചപ്പെടുത്തിയ സസ്പെൻഷനും ഒപ്പം നിരവധി പുതിയ സവിശേഷതകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഡിസൈനും സവിശേഷതകളും എഞ്ചിനും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.
കൂടുതൽ ഷാർപ്പ് ഡിസൈൻ
കൂടുതൽ അഗ്രസ്സീവും ഷാർപ്പുമായ ഡിസൈനിലാണ് ട്രയംഫ് സ്ട്രീറ്റ് ട്രിപ്പിൾ 798 ആർഎസ് വിപണിയിലെത്തിയത്. ഇതിന്റെ ഡിസൈനിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം മുൻഭാഗത്താണ് കാണാൻ കഴിയുക. മുൻപുണ്ടായിരുന്ന 'ബഗ്-ഐ' ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾക്ക് പകരം, മധ്യഭാഗത്ത് മെയിൻ ബീം വരുന്ന രീതിയിലുള്ള പെരിമീറ്റർ എൽഇഡി യൂണിറ്റുകളാണ് ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
എഞ്ചിൻ
പുതുതായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ബോഡി വർക്കിൽ 11,500 ആർപിഎമ്മിൽ 135 പവറും 9,250 ആർപിഎമ്മിൽ 86Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള പുതിയ 798cc എഞ്ചിനുണ്ട്. സ്ട്രീറ്റ് ട്രിപ്പിൾ 765 ആർഎസിനേക്കാളും പവറും ടോർക്കും ഇതിന് കൂടുതലാണ്. സ്ട്രീറ്റ് ട്രിപ്പിൾ 765 ആർഎസിന് 130hp പവറും 80Nm ടോർക്കും ആണ് ഉള്ളത്. 6-സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സിൽ, ഓട്ടോ-ബ്ലിപ്പർ സൗകര്യമുള്ള ബൈഡയറക്ഷണൽ ക്വിക്ക്-ഷിഫ്റ്റർ ഇതിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡായി നൽകിയിരിക്കുന്നു.
ഹാർഡ്വെയർ
പുതിയ അലുമിനിയം പെരിമീറ്റർ ഫ്രെയിമും ട്വിൻ-സൈഡഡ് അലുമിനിയം സ്വിംഗ്ആർമും ഈ ബൈക്കിന്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ്. മോട്ടോ2 ബൈക്കുകളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ട്രയംഫ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതിന്റെ റേക് 23.1 ഡിഗ്രിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ കുത്തനെയാണ് ഉള്ളത്.
അതേസമയം 'ട്രെയിൽ' 92.5 mm ആയി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. സീറ്റ് ഉയരം 836 mm ആയും, ഇന്ധന ടാങ്ക് ശേഷി 15 ലിറ്ററായും തുടരുന്നു. എല്ലാ ഫ്ലൂയിഡുകളും ഉൾപ്പെടെ പുതിയ മോഡലിന് 183 കിലോഗ്രാം ഭാരമുണ്ടെന്ന് ട്രയംഫ് പറയുന്നു. ഇത് '765 RS' മോഡലിനേക്കാൾ 5 കിലോഗ്രാം കുറവാണ്.
സസ്പെൻഷന്റെ കാര്യമെടുത്താൽ, ഇതിൽ 120mm ട്രാവലോട് കൂടിയ, പൂർണ്ണമായും ക്രമീകരിക്കാവുന്ന 41mm ഷോവ ഫോർക്കുകളും, 130mm ട്രാവലോട് കൂടിയ ഓലിൻസ് STX46 ഷോക്ക് അബ്സോർബറും നൽകിയിരിക്കുന്നു. മുൻവശത്ത് ബ്രെംബോയുടെ ഫോർ-പിസ്റ്റൺ റേഡിയൽ കാലിപ്പറുകളോട് കൂടിയ 310mm ഡ്യുവൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകളും, പിൻവശത്ത് 220mm ഡിസ്ക് ബ്രേക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, 17 ഇഞ്ച് കാസ്റ്റ് വീലുകളിൽ പിറെല്ലി സൂപ്പർകോർസ SP V3 ടയറുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സവിശേഷതകൾ
പുതിയ സ്ട്രീറ്റ് ട്രിപ്പിൾ 798 ആർഎസിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകളിലൊന്ന് അതിന്റെ 7 ഇഞ്ച് TFT ടച്ച്സ്ക്രീനാണ്. ഇതിൽ വയർലെസ് ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ, ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം വോയ്സ് കൺട്രോൾ സൗകര്യവും ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ, ഇക്കോ, റോഡ്, റെയിൻ, സ്പോർട്ട് , ട്രാക്ക് എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് റൈഡിങ് മോഡുകളും, ഉപയോക്താവിന് ഇഷ്ടാനുസരണം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന രണ്ട് മോഡലുകളും ഇതിലുണ്ട്. റൈഡറെ സഹായിക്കുന്നതിനായി കോർണറിംഗ് ABS, ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ, വീലി കൺട്രോൾ, ലോഞ്ച് കൺട്രോൾ, എൻജിൻ ബ്രേക്കിംഗ് കൺട്രോൾ, ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
ട്രയംഫ് സ്ട്രീറ്റ് ട്രിപ്പിൾ 798 RSന് 14.39 ലക്ഷം രൂപയാണ് വില. ഇത് മുൻ മോഡലായ '765 RS'-നേക്കാൾ 1.2 ലക്ഷം രൂപ കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ, കൂടുതൽ സാങ്കേതികവിദ്യകളും സവിശേഷതകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ മോഡൽ, മുൻപത്തേക്കാൾ കരുത്തുറ്റതും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമാണ്. മികച്ച പ്രകടനത്തിന് മുൻഗണന നൽകി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന 'സ്ട്രീറ്റ് ട്രിപ്പിൾ RS'-ന് ഈ വിലനിലവാരത്തിൽ നേരിട്ടുള്ള എതിരാളികളില്ല.
എങ്കിലും ട്രയംഫ് സ്ട്രീറ്റ് ട്രിപ്പിൾ 798 RSനോട് അടുത്തുനിൽക്കുന്ന ബദലുകൾ 13.99 ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള 'ഡ്യുക്കാട്ടി മോൺസ്റ്റർ V2', 12.79 ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള 'കവാസാക്കി Z1100' എന്നിവയാണ്. ട്രയംഫ് ഇന്ത്യയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഈ മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, 2027 ഫെബ്രുവരിയിൽ മാത്രമേ ഇത് ആഗോളതലത്തിലുള്ള ഡീലർഷിപ്പുകളിൽ എത്തുകയുള്ളൂ എന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ഇത് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്തുന്നതിന് കുറച്ചുകൂടി സമയമെടുത്തേക്കാം.
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