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സ്കോഡയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവി! 640 കി. മീ റേഞ്ചിൽ വലിയ സൺറൂഫും ഫ്ലഷ് ഡോർ ഹാൻഡിലുകളുമായി 'പീക്ക്' ആഗോള വിപണിയിൽ
ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് 7 സീറ്റർ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവി ആണ് സ്കോഡ പീക്ക്. രണ്ട് ബാറ്ററി ഓപ്ഷനുകളും മൂന്ന് പവർട്രെയിൻ വേരിയന്റുകളുമുള്ള കാറിന് 640 കിലോമീറ്ററിലധികം ഡ്രൈവിങ് റേഞ്ച് ലഭിക്കും.
Published : June 24, 2026 at 4:03 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ജർമ്മൻ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ സ്കോഡ ഓട്ടോ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവി ആയ 'പീക്ക്' ആഗോളതലത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഏറ്റവും വലുതും വിശാലവുമായ പുതിയ എസ്യുവിയുടെ ഡിസൈൻ വെളിപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും കമ്പനി ഈ എസ്യുവി വിപണിയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു ഏഴ് സീറ്റർ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവി ആണിത്.
സ്കോഡ പീക്കിന് 640 കിലോമീറ്ററിലധികം ഡ്രൈവിങ് റേഞ്ച് അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇതിന് പുതിയ രൂപകൽപ്പനയും, സാങ്കേതികവിദ്യകളും, സുഖസൗകര്യങ്ങളും, സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളും ലഭിക്കും. പുതിയ കാറിന്റെ ഡിസൈനും സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.
സ്കോഡ പീക്ക്: ഡിസൈൻ
വിഷൻ 7S ആശയത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട ആകർഷകമായ പ്രതലങ്ങളും ലളിതമായ സ്റ്റൈലിങും ഉള്ള സ്കോഡ പീക്ക് കമ്പനിയുടെ ആധുനിക സോളിഡ് ഡിസൈൻ തത്ത്വചിന്ത ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ടെക്-ഡെക്ക് ഫെയ്സ് ഫ്രണ്ട് സെക്ഷനും അതുല്യമായ ലൈറ്റ് ലൂപ്പ് ഡിസൈനും ഉപയോഗിച്ച് ഇരു അറ്റങ്ങളിലും ടി-ഷേപ്പ് എൽഇഡി ലൈറ്റിങ് സിഗ്നേച്ചർ ദൃശ്യമാണ്. പുതിയ പീക്കിൽ സ്കോഡ ആദ്യമായി ഫ്ലഷ് ഡോർ ഹാൻഡിലുകളും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കാർ ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും ഇവ ബോഡിക്കുള്ളിലേക്ക് ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ് ഫ്ലഷ് ഡോർ ഹാൻഡിലുകൾ. ഫ്ലഷ് ഡോർ ഹാൻഡിലുകൾ വാഹനത്തിന് മികച്ച ഡിസൈൻ നൽകുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, വായുപ്രതിരോധം കുറച്ച് മൈലേജ് കൂട്ടാനും സഹായിക്കും.
2.1 ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ കൂടുതലുള്ള പനോരമിക് സൺറൂഫാണ് ഈ കാറിന്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത. സ്കോഡ മോഡലിലുകളിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൺറൂഫുള്ള മോഡൽ പീക്ക് ആണ്. ഒമ്പത് വ്യത്യസ്ത കൺട്രോൾ വിഭാഗങ്ങളിൽ ട്രാൻസ്പാരൻസി ലെവൽ ക്രമീകരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഡൈനാമിക് ഷേഡ് കൺട്രോൾ സാങ്കേതികവിദ്യയും ഇതിലുണ്ട്. ആക്റ്റീവ് ഷട്ടറുകൾ, വീൽ ട്രിം, റൂഫ് സ്പോയിലർ, ഫ്ലാറ്റ് അണ്ടർബോഡി തുടങ്ങിയ എയറോഡൈനാമിക് ഘടകങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്.
സ്കോഡ പീക്ക്: പവർട്രെയിൻ, ചാർജിങ്
പുതിയ സ്കോഡ പീക്ക് വേരിയന്റിൽ രണ്ട് ബാറ്ററി ഓപ്ഷനുകളും മൂന്ന് പവർട്രെയിൻ വേരിയന്റുകളുമുണ്ട്. സ്കോഡ പീക്ക് 60, സ്കോഡ പീക്ക് 90, പീക്ക് 90x എന്നിവയാണ് സ്കോഡ പീക്കിന്റെ മൂന്ന് വേരിയന്റുകൾ.
സ്കോഡ പീക്ക് 60 വേരിയന്റിൽ റിയർ-വീൽ ഡ്രൈവും 63 kWh ബാറ്ററിയും ഉണ്ട്. 201 bhp പവറും 350 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മോട്ടോറാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത്. ഇത് 450 കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ റേഞ്ച് നൽകുന്നു. ഇത് 8.4 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 0-100 കിലോമീറ്റർ / മണിക്കൂർ വേഗത കൈവരിക്കാൻ കാറിനെ പ്രാപ്തമാക്കും.
സ്കോഡ പീക്ക് 90, പീക്ക് 90x എന്നീ വേരിയന്റുകൾ 91 കിലോവാട്ടിന്റെ വലിയ ബാറ്ററിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സ്കോഡ കാറിൽ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബാറ്ററി പായ്ക്കാണ് ഇത്. 282 ബിഎച്ച്പി പവറും 545 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന മോട്ടോറാണ് സ്കോഡ പീക്ക് 90 വേരിയന്റിൽ ഉള്ളത്. അതേസമയം പീക്ക് 90x വേരിയന്റ് ഓൾ-വീൽ-ഡ്രൈവിൽ 295 ബിഎച്ച്പി പവർ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇവ യഥാക്രമം 640 കിലോമീറ്ററിലും 610 കിലോമീറ്ററിലും കൂടുതൽ റേഞ്ച് നൽകുന്നു.
സ്കോഡ പീക്ക്: സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ
പുതിയ സ്കോഡ പീക്കിൽ ലംബമായി ഘടിപ്പിച്ച 13.6 ഇഞ്ച് ആൻഡ്രോയിഡ് അധിഷ്ഠിത ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഇത് നേറ്റീവ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കും സ്പോട്ടിഫൈ, യൂട്യൂബ് പോലുള്ള തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കും പിന്തുണ നൽകുന്നു. കാറിൽ ആക്ടീവ് കൂളിങ് ഉള്ള ഇല്യൂമിനേറ്റഡ് Qi2 വയർലെസ് ചാർജിങ് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ 25W വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.
ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഓപ്ഷണൽ റിലാക്സ് പാക്കേജും കാറിനൊപ്പം സ്വന്തമാക്കാം. ഇതിന് കാറിന്റെ വിലയേക്കാൾ അധിക തുക നൽകേണ്ടി വരും. മസാജ്, വെന്റിലേറ്റഡ് എർഗണോമിക് സീറ്റുകൾ, ഇലക്ട്രിക്കലി ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ലെഗ്റെസ്റ്റുകൾ, തലയിണകൾ, മടക്കാവുന്ന സെന്റർ കൺസോൾ ടേബിൾ, പ്രത്യേക വെൽബീയിങ് ആപ്പ്, 755 W ഔട്ട്പുട്ടുള്ള 16-സ്പീക്കർ സോണോസ് ഓഡിയോ സിസ്റ്റം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇതിലെ ഓപ്ഷണൽ റിലാക്സ് പാക്കേജ്.
പത്ത് എയർബാഗുകൾ, ഫ്രണ്ട് അസിസ്റ്റ്, ലെയ്ൻ അസിസ്റ്റ്, ക്രോസ്റോഡ് അസിസ്റ്റ്, ടേൺ അസിസ്റ്റ്, സൈഡ് അസിസ്റ്റ്, പ്രെഡിക്റ്റീവ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ തുടങ്ങിയ സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ട്രാഫിക് ജാം അസിസ്റ്റ്, എമർജൻസി അസിസ്റ്റ്, ഇന്റലിജന്റ് പാർക്ക് അസിസ്റ്റ് എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ട്രാവൽ അസിസ്റ്റ് 3.0 തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
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