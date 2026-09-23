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ആറ് എയർബാഗുകളും കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റ എഞ്ചിനുമായി പുതിയ 3-ഡോർ ഥാർ, റോക്‌സിലെ ഫീച്ചറുകൾ ഇനി 'മഹീന്ദ്ര ഥാർ ഒജി'യിലും

പുതിയ 3-ഡോർ ഫേസ്‌ലിഫ്റ്റിന് 'മഹീന്ദ്ര ഥാർ ഒജി' എന്നാണ് പേരിട്ടത്. കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റ എഞ്ചിനും മികച്ച സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്. 5-ഡോർ മഹീന്ദ്ര ഥാർ റോക്‌സിൽ മാത്രം ലഭ്യമായിരുന്ന ചില സവിശേഷതകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

2027 THAR OG PRICE 2027 THAR OG FEATURES 2027 THAR OG ENGINE 2026 മഹീന്ദ്ര ഥാർ ഒജി
New 2027 Mahindra Thar OG launched in India (Photo - Mahindra & Mahindra)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 23, 2026 at 1:32 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ വിപണിയിൽ ജനപ്രിയ ബ്രാൻഡായി മാറിയ എസ്‌യുവി ആണ് മഹീന്ദ്ര ഥാർ. ഓഫ്-റോഡ് പ്രേമികൾക്കിടയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിനിന്നിരുന്ന ഥാറിന്‍റെ രണ്ടാം തലമുറ മോഡൽ എത്തിയതോടെയാ സാധാരണക്കാരായ കാർ പ്രേമികൾക്കിടയിലും യുവാക്കൾക്കിടയിലും ഥാർ പ്രിയങ്കരമാവുന്നത്. റിയർ-വീൽ ഡ്രൈവ്, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്‌സ്, പെട്രോൾ എൻജിൻ ഓപ്ഷനുകൾ കൂടി എത്തിയതോടെ നഗരങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്കും ഥാർ പ്രിയപ്പെട്ട വാഹനമായി മാറി.

സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കും, മികച്ച ഓഫ്-റോഡിങ് ശേഷിയും, ശക്തമായ റോഡ് പ്രസൻസുമൊക്കെയാണ് ഥാറിന് ആരാധകർ കൂടാൻ കാരണം. നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ മഹീന്ദ്ര ഥാറിന് ഒരു 'മിഡ്-ലൈഫ് അപ്‌ഡേറ്റ്' ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. 3-ഡോർ ഫേസ്‌ലിഫ്റ്റ് മോഡലാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 'മഹീന്ദ്ര ഥാർ ഒജി' (Mahindra Thar OG) എന്ന പേരിലാണ് പുത്തൻ മോഡൽ അറിയപ്പെടുക.

2027 THAR OG PRICE 2027 THAR OG FEATURES 2027 THAR OG ENGINE 2026 മഹീന്ദ്ര ഥാർ ഒജി
New 2027 Mahindra Thar OG off-road look (Photo - Mahindra & Mahindra)

സാധാരണയായി വരുന്ന അപ്‌ഡേറ്റുകളിൽ കാണാറുള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് പുതിയ മഹീന്ദ്ര ഥാർ ഒജി വരുന്നത്. ഈ ഫേസ്‌ലിഫ്റ്റിലൂടെ ഥാർ 3-ഡോർ കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റതാകുകയും മികച്ച സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. 5-ഡോർ മഹീന്ദ്ര ഥാർ റോക്‌സിൽ മാത്രം ലഭ്യമായിരുന്ന ചില സവിശേഷതകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്‍റെ വിലയും ഡിസൈനും സവിശേഷതകളും എഞ്ചിൻ വിശദാംശങ്ങളും പരിശോധിക്കാം.

2027 മഹീന്ദ്ര ഥാർ ഒജി: വില

എഞ്ചിൻ ഓപ്‌ഷൻ1.5-ലിറ്റർ
ഡീസൽ
എഞ്ചിൻ		2.2-ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ2.0-ലിറ്റർ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ
ഡ്രൈവ്‌ട്രെയിൻRWDRWD4WDRWD4WD
ട്രാൻസ്‌മിഷൻMTATMTATATMTAT
AX₹10.32 lakh------
LXT₹12.99 lakh₹16.49 lakh₹16.43 lakh₹18.00 lakh₹14.77 lakh₹15.60 lakh₹17.23 lakh
ZXT₹13.99 lakh₹17.49 lakh₹17.49 lakh₹18.99 lakh₹16.09 lakh₹16.60 lakh₹17.75 lakh

ഥാർ ഒജി ലൈനപ്പിന് 10.32 ലക്ഷം രൂപ (എക്സ്-ഷോറൂം) മുതലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണ സജ്ജീകരണങ്ങളുള്ള 4WD ഡീസൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡലിന് 18.99 ലക്ഷം രൂപ (എക്സ്-ഷോറൂം) വിലയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ വിലകൾ 2026 നവംബർ അവസാനം വരെ മാത്രമേ പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ടാകൂ.

2027 THAR OG PRICE 2027 THAR OG FEATURES 2027 THAR OG ENGINE 2026 മഹീന്ദ്ര ഥാർ ഒജി
Front-side profile of the new 2027 Mahindra Thar OG (Photo - Mahindra & Mahindra)

എക്‌സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈനിൽ മാറ്റങ്ങൾ

ഥാർ ഒജിയുടെ എക്‌സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, പഴയ സെവൻ-സ്ലോട്ട് ഗ്രില്ലിന് പകരം പുതിയ ഫൈവ്-സ്ലോട്ട് ഗ്രില്ലും, ഥാർ റോക്‌സിൽ നിന്നുള്ള C-ആകൃതിയിലുള്ള ഡേ-ടൈം റണ്ണിംഗ് ലൈറ്റുകളോട് (DRL) കൂടിയ LED ഹെഡ്‌ലൈറ്റുകളും ഇതിൽ കാണാം. ട്രാക്ക് വീതിയും വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഴയ 3-ഡോർ മോഡലിലെ 18-ഇഞ്ച് വീലുകൾക്ക് പകരം പുതിയ ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് 'ZXT' വേരിയന്‍റിൽ 19-ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മുൻ മോഡലിൽ പിൻഭാഗത്ത് ഡ്രം ബ്രേക്കുകൾ മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ, പുതിയ മോഡലിൽ മുന്നിലും പിന്നിലും ഡിസ്‌ക് ബ്രേക്കുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കാറിന്‍റെ മുൻവശത്തെ ബമ്പറും പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൂടെ പുതിയ LED ഫോഗ് ലൈറ്റുകളും സ്ഥാനം മാറ്റിയ കോർണറിങ് ലൈറ്റുകളും ലഭിക്കുന്നു. മുൻവശത്ത് പാർക്കിങ് സെൻസറുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

2027 THAR OG PRICE 2027 THAR OG FEATURES 2027 THAR OG ENGINE 2026 മഹീന്ദ്ര ഥാർ ഒജി
New 2027 Mahindra Thar OG interior (Photo - Mahindra & Mahindra)

കൂടുതൽ സുരക്ഷയ്‌ക്കായി ആറ് എയർബാഗുകൾ

പുതിയ 3-ഡോർ ഫേസ്‌ലിഫ്റ്റിന്‍റെ ഇന്‍റീരിയർ ഡിസൈനിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. ബ്രൗൺ ലെതറെറ്റ് സീറ്റുകളാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റം, പഴയ 3-ഡോർ മോഡലിൽ രണ്ട് എയർബാഗുകൾ മാത്രമായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ ആറ് എയർബാഗുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്.

2027 THAR OG PRICE 2027 THAR OG FEATURES 2027 THAR OG ENGINE 2026 മഹീന്ദ്ര ഥാർ ഒജി
Safety features of the new 2027 Mahindra Thar OG (Photo - Mahindra & Mahindra)

കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റ എഞ്ചിൻ

ഥാർ ഒജിയുടെ എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകളിൽ മാറ്റമില്ല. എങ്കിലും കൂടുതൽ പവർ നൽകുന്നതിനായി എഞ്ചിനിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ 'Thar OG'-യിലെ 2.2-ലിറ്റർ mHawk ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഇപ്പോൾ 150 bhp പവറും 330 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം പഴയ 3-ഡോർ മോഡലിൽ ഇത് യഥാക്രമം 130 bhp-യും 300 Nm-ഉം ആയിരുന്നു.

2.0-ലിറ്റർ mStallion ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഥാർ ഒജിയിൽ ലഭ്യമായ മറ്റൊരു എഞ്ചിൻ. ഇത് പഴയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റതാണ്. ഈ എഞ്ചിൻ 159.5 bhp പീക്ക് പവറും 330 Nm ടോർക്കും നൽകുന്നു. മുൻപ് 3-ഡോർ മോഡലിന് 150 bhp പവറും 300 Nm ടോർക്കും ആണ് ലഭിച്ചിരുന്നത്.

എൻട്രി ലെവൽ മോഡലിൽ 1.5 ലിറ്റർ ഡീസൽ എൻജിനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് മുമ്പത്തെപ്പോലെ തന്നെ 117 bhp കരുത്തും 300 Nm ടോർക്കും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഥാർ OG 1.5 ഡീസൽ മോഡലിന്‍റെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ സവിശേഷത ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്‌മിഷൻ ലഭ്യമാണ് എന്നതാണ്. ഈ എൻജിനിൽ മുമ്പ് ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമല്ലായിരുന്നു.

ഓൺ-റോഡ്, ഓഫ്-റോഡ് യാതകൾക്കായി പുത്തൻ സവിശേഷതകൾ

ഓൺ-റോഡ്, ഓഫ്-റോഡ് ശേഷികൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി മഹീന്ദ്ര ഥാർ OG-യിൽ നിരവധി പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റതാക്കാൻ ഇതിന്‍റെ 'M_Glyde 4G' പ്ലാറ്റ്‌ഫോം പരിഷ്‌ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഥാർ OG-യിൽ പെന്‍റാലിങ്ക് റിയർ സസ്പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഈ അപ്‌ഡേറ്റിലൂടെ, മഹീന്ദ്ര ഥാർ 3-ഡോർ മോഡലിൽ ശബ്ദം, വൈബ്രേഷൻ, കാഠിന്യം (NVH) എന്നിവ കുറയുകയും ഫ്രീക്വൻസി-അധിഷ്ഠിത 'ഡാവിഞ്ചി' ഡാംപറുകൾ ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

മഹീന്ദ്രയുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, 'ബോഡി-ഓൺ-ഫ്രെയിം' ഘടനയുള്ള ഒരു വാഹനത്തിൽ ഇവ ആദ്യമായാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓഫ്-റോഡ് യാത്രകൾ കൂടുതൽ മികച്ചതാക്കാൻ, പുതിയ ഇലക്ട്രോണിക് ലോക്കിംഗ് ഡിഫറൻഷ്യലും സാൻഡ്, സ്നോ, മഡ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ടെറൈൻ മോഡുകളും ഈ എസ്‌യുവിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഥാർ 3-ഡോർ മോഡലിന്‍റെ ഹൈഡ്രോളിക് സ്റ്റിയറിങ് അമിതഭാരമുള്ളതായി തോന്നിയിരുന്നെങ്കിൽ, മഹീന്ദ്ര ഥാർ OG-യിൽ വളരെ ഭാരം കുറഞ്ഞ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റിയറിങ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.

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