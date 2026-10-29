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കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കാൻ പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനുകൾ: പുതുക്കിയ 'കാവസാക്കി Z900' വിപണിയിൽ
മുൻ മോഡലിലെ അതേ ഡിസൈനും സവിശേഷതകളും എഞ്ചിനുമാണ് പുതുക്കിയ കാവസാക്കി Z900ന് ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
Published : October 29, 2026 at 1:13 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പ്രീമിയം ബൈക്ക് നിർമ്മാതാക്കളായ കാവസാക്കിയുടെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ ജനപ്രിയ സൂപ്പർനെയ്ക്കഡ് ബൈക്കുകളിൽ ഒന്നാണ് കാവസാക്കി Z900. മികച്ച പെർഫോമൻസും ആകർഷകമായ സ്പോർട്ടി ലുക്കും ആണ് ഇതിനെ പ്രിയങ്കരമാക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. മുൻ മോഡലിൽ നിന്ന് കോസ്മെറ്റിക് അപ്ഡേറ്റുകളുമായാണ് പുതിയ കാവസാക്കി Z900 വിപണിയിലെത്തിയത്. ജിഎസ്ടി നിരക്കുകളിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ഇതിന്റെ എക്സ്-ഷോറൂം വില മുൻ മോഡലിന് സമാനമായി 9.99 ലക്ഷം രൂപയായി തന്നെ കമ്പനി നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പുതിയ കളർ ഓപ്ഷൻ
കളർ ഓപ്ഷനിലാണ് കാര്യമായ മാറ്റം വരുത്തിയത്. മുൻപുണ്ടായിരുന്ന കളർ ഓപ്ഷനുകൾക്ക് പകരം പേൾ ബ്ലിസാർഡ് വൈറ്റ് / പ്ലാസ്മ ലൈം ഗ്രീൻ, എബോണി / മെറ്റാലിക് കാർബൺ ഗ്രേ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് പുതിയ ഡ്യുവൽ-ടോൺ കളർ സ്കീമുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 2026 മോഡലിലുണ്ടായിരുന്ന ഗ്രേ ഫ്രെയിമിനൊപ്പമുള്ള കാന്റി ലൈം ഗ്രീൻ, ഗോൾഡ് ഫ്രെയിമിനൊപ്പമുള്ള ബ്ലാക്ക് എന്നീ നിറങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി.
ഡിസൈനിലും ഫീച്ചറിലും മാറ്റമുണ്ടോ?
2025ൽ കമ്പനി Z900 അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഡിസൈനിൽ സമഗ്രമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിരുന്നു. കൂടുതൽ വ്യക്തമായ 'സുഗോമി' സ്റ്റൈലിംഗും മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സംവിധാനങ്ങളുമാണ് അന്ന് നൽകിയത്. സ്മാർട്ട്ഫോൺ കണക്റ്റിവിറ്റിയുള്ള 5 ഇഞ്ച് ടിഎഫ്ടി ഡിസ്പ്ലേ, ടേൺ-ബൈ-ടേൺ നാവിഗേഷൻ, കോർണറിംഗ് എബിഎസ്, ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ, ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ സവിശേഷതകളെല്ലാം അതേപടി നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
എഞ്ചിനിൽ മാറ്റമില്ല
ബൈക്കിൽ മറ്റ് മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. സാങ്കേതികമായും മെക്കാനിക്കലായും മുൻ മോഡലിന് സമാനമായ സവിശേഷതകൾ തന്നെയാണ് തുടരുന്നത്. 948 സിസി, ഇൻലൈൻ-ഫോർ, ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇത് 9,500 ആർപിഎമ്മിൽ 124 എച്ച്പി പവറും 7,700 ആർപിഎമ്മിൽ 98.6 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.
യുഎസ്ഡി ഫോർക്കുകൾ, ബാക്ക്ലിങ്ക് മോണോഷോക്ക് യൂണിറ്റുകൾ, മുൻ-പിൻ ബ്രേക്കുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ബൈക്കിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്തിയിട്ടില്ല. ഇലക്ട്രോണിക്സ് സംവിധാനങ്ങളും, മുൻവശത്തും പിൻവശത്തും ക്രമീകരിക്കാവുന്ന സസ്പെൻഷനും പഴയതുപോലെ തന്നെ തുടരുന്നു.
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