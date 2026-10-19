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പുതിയ Z1100 സൂപ്പർനേക്കഡ് ബൈക്കുമായി കാവസാക്കി; വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടോ?
ഒരൊറ്റ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേരിയന്റിൽ മാത്രമേ പുതിയ Z1100 ലഭ്യമാവൂ. മുൻ മോഡലിന്റെ അതേ ഡിസൈനും എഞ്ചിനും സവിശേഷതകളുമാണ് പുതിയ Z1100ന് ലഭിക്കുന്നത്.
Published : October 19, 2026 at 3:28 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പ്രീമിയം ബൈക്ക് നിർമ്മാതാക്കളായ കാവസാക്കി തങ്ങളുടെ Z1100 മോഡലിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. 2027 മോഡലിൽ കാര്യമായ അപ്ഡേറ്റുകളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. സൂപ്പർനേക്കഡ് മോഡലിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ മോട്ടോർസൈക്കിൾ കമ്പനിയുടെ സുഗോമി ഡിസൈൻ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തവണയും പുറത്തിറക്കിയത്.
വലിയ എഞ്ചിൻ, നൂതന ഇലക്ട്രോണിക്സ്, മെച്ചപ്പെടുത്തിയ അണ്ടർപിന്നിങ്സ് എന്നിവ മുൻ മോഡലിന് സമാനമായി ഇതിലും നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. 12.79 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിന്റെ എക്സ്-ഷോറൂം വില. ഇത് മുൻ മോഡലിന്റെ അതേ വിലയാണ്. ഒരൊറ്റ എബോണി/മെറ്റാലിക് കാർബൺ ഗ്രേ കളർ സ്കീമിലാണ് ഇത് വരുന്നത്.
ഇന്ത്യയിൽ, കാവസാക്കി Z1100 പ്രധാനമായും ഹോണ്ട CB1000 Hornet SP മോഡലിനോടാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ഇതിന് അൽപ്പം കൂടെ വില കൂടുതലാണ്. 13.29 ലക്ഷം രൂപയാണ് CB1000 Hornet SP-യ്ക്ക് വില വരുന്നത്.
2027 കാവസാക്കി Z1100: ഡിസൈൻ
2026 കാവസാക്കി Z1100ന് ബോൾഡ് മസ്കുലാർ ഡിസൈനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മുൻ മോഡലിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട ഡിസൈനാണിത്. ട്വിൻ-പോഡ് എൽഇഡി ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ, ശിൽപരൂപത്തിലുള്ള ഇന്ധന ടാങ്ക്, ഷാർപ്പ്ലി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ടെയിൽലൈറ്റ് എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് ഡിസൈൻ. അഗ്രസ്സിവ് ലുക്ക് അതേപടി നിലനിർത്താനും കമ്പനി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാവസാക്കിയുടെ നേക്കഡ് ലൈനപ്പിലുടനീളം തുടരുന്ന കമ്പനിയുടെ സുഗോമി ഡിസൈൻ ഭാഷയിൽ ഇതിൽ കൂടുതലായി കാണാം.
2027 കാവസാക്കി Z1100: എഞ്ചിൻ
പുതിയ Z1100ന് കരുത്തേകുന്നത് അതേ 1,099 സിസി ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ് ഇൻലൈൻ-ഫോർ എഞ്ചിനാണ്. നിഞ്ച 1100SX-ലും ഇതേ എഞ്ചിനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് 136 ബിഎച്ച്പി പവറും 113 എൻഎം പീക്ക് ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അസിസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചും ബൈ-ഡയറക്ഷണൽ ക്വിക്ക് ഷിഫ്റ്ററും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന 6 സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സുമായാണ് ഈ എഞ്ചിൻ ജോഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഷാസിയുടെ മുൻവശത്ത്, പൂർണ്ണമായും ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഷോവ യുഎസ്ഡി ഫോർക്കും മോണോഷോക്കും അടങ്ങുന്ന സസ്പെൻഷൻ സജ്ജീകരണത്തോടുകൂടിയ ഒരു അലുമിനിയം ഫ്രെയിമാണ് കവാസാക്കി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുൻവശത്തുള്ള ഡ്യുവൽ 310 എംഎം ഡിസ്കുകളിൽ നിന്നാണ് ബ്രേക്കിങ് ലഭിക്കുന്നത്.
2027 കാവസാക്കി Z1100: ഫീച്ചറുകൾ
Z1100-ന് 5 ഇഞ്ച് TFT ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട്. മുൻ മോഡലിൽ തന്നെ കാലത്തിനൊത്ത പുതിയ സവിശേഷതകൾ കമ്പനി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 5 ഇഞ്ച് TFT ഡിസ്പ്ലേ, ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി, ടേൺ-ബൈ-ടേൺ നാവിഗേഷൻ, കോൾ അലേർട്ടുകൾ, മെസേജ് അലേർട്ടുകൾ, അഞ്ച്-ആക്സിസ് IMU അധിഷ്ഠിത റൈഡർ അസിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റം, മൂന്ന് ലെവൽ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ, തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന രണ്ട് പവർ മോഡുകൾ, ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, ബൈഡയറക്ഷണൽ ക്വിക്ക്ഷിഫ്റ്റർ, ഡ്യുവൽ-ചാനൽ ABS തുടങ്ങി നിരവധി സവിശേഷതകൾ ഇതിലുണ്ട്.
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