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കൂടുതൽ ടോർക്ക് ഔട്ട്‌പുട്ടും വലിപ്പം കുറഞ്ഞ ബ്രേക്ക് ഡിസ്‌ക്കുകളും: പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനിൽ പുതുക്കിയ 'കാവസാക്കി വൾക്കൻ എസ്'

പുതുക്കിയ വൾക്കൻ എസിന് മുൻ മോഡലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ടോർക്ക് ഔട്ട്‌പുട്ട് ലഭിക്കുന്നു. ബ്രേക്കുകൾക്ക് അൽപ്പം വലിപ്പം കുറവാണ്. കൂടാതെ പുതിയ കളർ ഓപ്‌ഷനും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.

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2027 Kawasaki Vulcan S Launched in India (Photo - Kawasaki India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 15, 2026 at 1:14 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഇരുചക്രവാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ കാവസാക്കി ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ ക്രൂയിസർ ബൈക്കായ വൾക്കൻ എസിന്‍റെ പുതുക്കിയ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. 2027 മോഡലിൽ കമ്പനി പുതിയ കളർ ഓപ്‌ഷനും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. മുൻ മോഡലിന് സമാനമായ മെക്കാനിക്കൽ ഘടകങ്ങളാണ് ഇതിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ഇതിന് മുൻ മോഡലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ടോർക്ക് ഔട്ട്‌പുട്ട് ലഭിക്കുന്നു.

മറ്റൊരു എടുത്തുപറയേണ്ട കാര്യം ബ്രേക്കുകളുടെ കാര്യത്തിലാണ്. പഴയ മോഡലിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിലെ ബ്രേക്കുകൾക്ക് അൽപ്പം വലിപ്പം കുറവാണ്. പുതുക്കിയ വൾക്കൻ എസിന്‍റെ വിലയും ഫീച്ചറുകളിലും എഞ്ചിൻ സവിശേഷതകളിലും വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളും പരിശോധിക്കാം.

മുൻ മോഡലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ടോർക്ക് ഔട്ട്‌പുട്ട്

പുതിയ കവാസാക്കി വൾക്കൻ എസിന്‍റെ മിക്ക മെക്കാനിക്കൽ ഭാഗങ്ങളും പഴയ പതിപ്പിന് സമാനമായി നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും 2027 മോഡലിന് മുൻ മോഡലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ടോർക്ക് ഔട്ട്‌പുട്ട് ലഭിക്കുന്നു. 2026-ൽ വൾക്കൻ എസ് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ, 649cc പാരലൽ-ട്വിൻ എഞ്ചിനിൽ ടോർക്ക് 1.4Nm കുറച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ പവർ 61hp-യും ടോർക്ക് 61Nm-ഉം ആയി മാറി. ഏറ്റവും പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റിലൂടെ കമ്പനി മുൻപ് കുറച്ച 1.4Nm ടോർക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു. അതിനാൽ, 2024 പതിപ്പിലേതുപോലെ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ 62.4Nm ടോർക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അതേസമയം പവറിലോ, പവറും ടോർക്കും ലഭ്യമാകുന്ന ആർപിഎം പരിധിയിലോ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല.

പുതിയ കളർ ഓപ്‌ഷനിലും ലഭ്യം

2026 മോഡലിലുണ്ടായിരുന്ന 'മെറ്റാലിക് ഫ്ലാറ്റ് സ്‌പാർക്ക് ബ്ലാക്ക്' നിറത്തിന് പകരമായി, ഇളം നീല-പച്ച നിറത്തിലുള്ള ആക്‌സന്‍റുകളോട് കൂടിയ 'മെറ്റാലിക് കാർബൺ ഗ്രേ' നിറത്തിലും പുതിയ വൾക്കൻ S ലഭ്യമാണ്.

ബ്രേക്കുകൾക്ക് വലിപ്പം കുറവ്

ഡ്യുവൽ-ഡിസ്‌ക് സംവിധാനമുള്ള ഈ സ്‌കൂട്ടറിന്‍റെ ഇരുവശത്തുമുള്ള ഡിസ്കുകളുടെ വ്യാസം കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. മുൻവശത്തെ ഡിസ്ക് റോട്ടർ 2026 പതിപ്പിലെ 300 മില്ലീമീറ്ററിൽ നിന്ന് 272 മില്ലീമീറ്റർ ആയും, പിൻവശത്തെ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് 250 മില്ലീമീറ്ററിൽ നിന്ന് 216 മില്ലീമീറ്റർ ആയും കുറച്ചു. സസ്പെൻഷനിലും മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. അതിനാൽ സസ്പെൻഷൻ ട്രാവലും പഴയതുപോലെ തന്നെ തുടരും.

മുൻവശത്തെ 41 മില്ലീമീറ്റർ ഫോർക്കിന് 130 മില്ലീമീറ്റർ ട്രാവലും, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന പ്രീലോഡ് ഉള്ള പിൻഭാഗത്തെ ലിങ്കേജ് മോണോഷോക്കിന് 80 മില്ലീമീറ്റർ ട്രാവലും ലഭിക്കുന്നു. കാവസാക്കി വൾക്കൻ എസിന്‍റെ സീറ്റ് ഉയരം 705 മില്ലീമീറ്ററായി സൗകര്യപ്രദമായ നിലയിൽ കമ്പനി നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും 130 മില്ലീമീറ്റർ മാത്രമുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഒരു പരിമിതിയായി തുടരുന്നു. ഇതിന്‍റെ ഭാരം 235kg ആയി മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു.

സവിശേഷതകളിൽ മാറ്റമില്ല

വൾക്കൻ എസിന്‍റെ സവിശേഷതകളിൽ കാവസാക്കി മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. മുൻപത്തെപ്പോലെ തന്നെ അനലോഗ്-ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് ക്ലസ്റ്റർ ഇതിലും ലഭ്യമാണ്. ഇതിൽ റൈഡർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഏക സുരക്ഷാ സംവിധാനം ഡ്യുവൽ-ചാനൽ എബിഎസ് മാത്രമാണ്. ബ്രേക്കിംഗിനായി ഡ്യുവൽ-ഡിസ്ക് സംവിധാനം ഉണ്ട്.

2027 കാവസാക്കി വൾക്കൻ എസ്: വില

2027 കവാസാക്കി വൾക്കൻ എസിന് 8.23 ​​ലക്ഷം രൂപയാണ് എക്സ്-ഷോറൂം വില നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2026 സെപ്റ്റംബർ പകുതിയോടെ ഇതിന്‍റെ ഡൈലിവറി ആരംഭിക്കും. നിലവിലുള്ള 2026 മോഡൽ വൾക്കൻ S-നേക്കാൾ 10,000 രൂപ കൂടുതലാണ് ഈ മോഡലിന്. നേരിട്ട് മത്സരിക്കാണ എതിരാളികൾ ഇല്ലാത്ത വിഭാഗത്തിലാണ് വൾക്കൻ S അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ഇതിനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന എതിരാളി 4.05 ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന റോയൽ എൻഫീൽഡ് സൂപ്പർ മീറ്റിയോർ 650 ആണെന്ന് പറയാം.

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