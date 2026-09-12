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കശ്മീരിലേക്ക് ഒരു സോളോ ബൈക്ക് റൈഡ് പോകാം, കരുത്തുറ്റ എഞ്ചിനിൽ പുതുക്കിയ വെർസിസ് 1100; വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ഈ അഞ്ച് സവിശേഷതകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക
കരുത്തുറ്റ ഫോർ-സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനും അത്യാധുനിക ഇലക്ട്രോണിക്സ് സംവിധാനങ്ങളുമായാണ് പുതുക്കിയ വെർസിസ് 1100 വിപണിയിലെത്തിയത്. ഈ സ്പോർട്ട്-ടൂറിങ് മോട്ടോർസൈക്കിളിന് എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
Published : September 12, 2026 at 6:24 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: മോട്ടോർസൈക്കിൾ നിർമ്മാതാക്കളായ കാവസാക്കിയുടെ പ്രീമിയം അഡ്വഞ്ചർ-ടൂറർ മോട്ടോർസൈക്കിളാണ് വെർസിസ് 1100. ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്ക് മികച്ച കംഫർട്ടും പവറും നൽകുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ലിറ്റർ-ക്ലാസ് ബൈക്ക് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ ഇരുചക്ര വാഹനനിരയിലേക്ക് പുതുക്കിയ വെർസിസ് 110 അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി ഇപ്പോൾ.
13.89 ലക്ഷം രൂപ (എക്സ്-ഷോറൂം) വിലയിലാണ് കമ്പനി ഈ പുതിയ മോഡൽ പുറത്തിറക്കിയത്. സ്പോർട്ട്-ടൂറിങ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഈ ബൈക്കിൽ വലിയ ഫോർ-സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ, ലോങ്-ട്രാവൽ സസ്പെൻഷൻ, നിവർന്നുനിന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാവുന്ന റൈഡിങ് പൊസിഷൻ, വിപുലമായ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ പുറത്തിറക്കിയ പുതുക്കിയ വെർസിസ് 110ന്റെ അഞ്ച് പ്രധാന സവിശേഷതകൾ പരിശോധിക്കാം.
1. ശക്തിയേറിയ 1,099 സിസി 4-സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ
കാവസാക്കി വെർസിസ് 1100ന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത അതിലെ 1,099 സിസി, ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ്, ഇൻലൈൻ-ഫോർ എഞ്ചിനാണ്. 9,000 ആർപിഎമ്മിൽ 135 പിഎസ് പവറും 7,600 ആർപിഎമ്മിൽ 112 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന എഞ്ചിനാണ് ഇത്. 6-സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സ് വഴിയാണ് പിൻചക്രത്തിലേക്ക് കരുത്ത് പകരുന്നത്. കാവസാക്കിയുടെ ഇൻലൈൻ-ഫോർ എഞ്ചിനുകളുടെ സുഗമമായ പ്രവർത്തനം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ, മിഡ്-റേഞ്ചിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാൻ ഈ വലിയ എഞ്ചിൻ സഹായിക്കുന്നു. ഹൈവേ ടൂറിംഗിനും വളവുകളുള്ള റോഡുകളിലെ വേഗതയേറിയ യാത്രകൾക്കും വെർസിസ് 1100-നെ അനുയോജ്യമാക്കുന്നു.
2. ദൂരയാത്രകൾക്കായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്
ഓഫ്-റോഡ് മോട്ടോർസൈക്കിൾ എന്നതിലുപരി റോഡ്-കേന്ദ്രീകൃതമായ അഡ്വഞ്ചർ ടൂററായാണ് കവാസാക്കി വെർസിസ് 1100 രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മുൻവശത്ത് 150 mm-ഉം പിൻവശത്ത് 152 mm-ഉം ട്രാവൽ ശേഷിയുള്ള സസ്പെൻഷനാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇരുചക്രങ്ങളും 17 ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ളവയാണ്. നിവർന്നുനിന്നുള്ള റൈഡിങ് പൊസിഷൻ, മികച്ച പാഡിംഗുള്ള സീറ്റ്, ക്രമീകരിക്കാവുന്ന വിൻഡ്സ്ക്രീൻ എന്നിവ ദീർഘദൂര യാത്രകളിൽ മികച്ച സുഖസൗകര്യം ഉറപ്പാക്കുന്നു. റൈഡറുടെ സീറ്റിലിരുന്ന് തന്നെ വിൻഡ്സ്ക്രീൻ ക്രമീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതിനാൽ, യാത്രാ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം മാറ്റം വരുത്താനാകും.
3. മെച്ചപ്പെട്ട ഇലക്ട്രോണിക്സ് സവിശേഷതകൾ
പുതിയ വെർസിസ് 1100-ൽ വിപുലമായ ഇലക്ട്രോണിക് റൈഡർ എയ്ഡുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.ന്ന് മോഡുകളുള്ള കവാസാക്കി ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ, തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന പവർ മോഡുകൾ, എബിഎസ്, ഇലക്ട്രോണിക് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, കാവസാക്കി കോർണറിങ് മാനേജ്മെന്റ് ഫങ്ഷൻ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വളവുകൾ തിരിയുമ്പോൾ എഞ്ചിൻ കരുത്തും ബ്രേക്കിംഗും നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന IMU-അധിഷ്ഠിത സംവിധാനവും ഇലക്ട്രോണിക് ത്രോട്ടിൽ വാൽവും ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, 'അസിസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ച്' ക്ലച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രയത്നം കുറയ്ക്കുകയും, വേഗത കുറയ്ക്കുമ്പോൾ (ഡൗൺഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ) പിൻചക്രം തെന്നിമാറുന്നത് നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
4. ടൂറിങ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളത്
പുതിയ കാവസാക്കി വേഴ്സിസ് 1100 അഡ്വഞ്ചർ-ടൂറർ മോട്ടോർസൈക്കിളാണ്. ഇതിൽ 21 ലിറ്റർ ഇന്ധന ടാങ്ക് ഉണ്ട്. ഇത് ഹൈവേയിലൂടെയുള്ള കൂടുതൽ നേരത്തെ റൈഡിങിന് അനുവദിക്കുന്നു. നീണ്ട എക്സ്പ്രസ് വേ റണ്ണുകളിൽ ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഉപയോഗപ്രദമാണ്. ഹാൻഡിൽബാറിൽ ഘടിപ്പിച്ച യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി ഔട്ട്ലെറ്റ് ചാർജിങ് ഓപ്ഷൻ നൽകുന്നു. ഇത് യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ഫോണിലെ ചാർജ് തീരുമെന്ന് ആശങ്ക ഒഴിവാക്കുന്നു. പുതുക്കിയ ബൈക്ക് കാവസാക്കിയുടെ പാനിയർ, ടോപ്പ്-ബോക്സ് സജ്ജീകരണത്തെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഇത് ദൈർഘ്യമേറിയ ട്രിപ്പുകൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയതാണ്. ഹെഡ്ലാമ്പ്, ടെയിൽ-ലാമ്പ്, ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ പൂർണ്ണ എൽഇഡി ലൈറ്റിങും ഈ മോട്ടോർസൈക്കിളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
5. ഭാരവും മറ്റ് അളവുകളും
പുതിയ വേഴ്സിസ് 1100 ഒരു വലിയ മോട്ടോർസൈക്കിളാണ്. അതിന്റെ കർബ് ഭാരം 257 കിലോഗ്രാം ആണ്. സീറ്റ് ഉയരം 820 മില്ലീമീറ്ററാണ്. വീൽബേസ് 1,520 മില്ലീമീറ്ററും ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് 150 മില്ലീമീറ്ററുമുണ്ട്.
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