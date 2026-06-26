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ഉയരം കുറഞ്ഞ റൈഡർമാർക്കായി തയ്യാറാക്കിയ സീറ്റുകൾ, പുതിയ വേരിയന്‍റുമായി പുതുക്കിയ കാവസാക്കി KLX230 ലൈനപ്പ്

പുതുതായി അവതരിപ്പിച്ച KLX230 S വേരിയന്‍റിനൊപ്പം മുൻ മോഡലുകളും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. പുതിയ എർഗണോമിക്‌സും ഉയരം കുറഞ്ഞ സീറ്റും ലഭിക്കുന്നതിനൊപ്പം പുതുക്കിയ മോഡലിൽ വിലയും വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

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2027 Kawasaki KLX230 Lineup launched in India (Kawasaki)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 26, 2026 at 2:59 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: പുതിയ എർഗണോമിക്‌സും ഉയരം കുറഞ്ഞ സീറ്റുമായി പുതിയ കാവസാക്കി KLX230 ലൈനപ്പ്. ഉയരം കുറഞ്ഞ റൈഡർമാർക്ക് യാത്ര സുഖകരമാക്കാൻ ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് പുതിയ വേരിയന്‍റ് അടങ്ങുന്ന 2027 കാവസാക്കി KLX230 ലൈനപ്പ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിന് മുൻ മോഡലുകളേക്കാൾ വില വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഡിസൈനിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയെങ്കിലും മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതകളിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല. മുൻ മോഡലിന് സമാനമായ 233 സിസി എയർ-കൂൾഡ്, സിംഗിൾ-സിലിണ്ടർ ഫ്യുവൽ-ഇൻജക്റ്റഡ് എഞ്ചിനാണ് പുതിയ ലൈനപ്പിലെ മോഡലുകൾക്കും കരുത്ത് പകരുന്നത്. KLX230 എസ് ആണ് പുതിയ വേരിയന്‍റ്.

അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത ഡ്യുവൽ-സ്‌പോർട്, ഓഫ്-റോഡ് പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിൽ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മോഡലുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. സ്റ്റാൻഡേർഡ് KLX230, പുതുതായി അവതരിപ്പിച്ച KLX230 S, ഓഫ്-റോഡ് ഫോക്കസ്‌ഡ് KLX230R S എന്നിവയാണ് ഇവ. പുതിയ വേരിയന്‍റ് ചേർത്തതിനൊപ്പം മുൻ മോഡലുകളും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. 1.89 ലക്ഷം രൂപ മുതലാണ് ഇതിന്‍റെ എക്‌സ്‌ഷോറൂം വില ആരംഭിക്കുന്നത്. ഓരോ നഗരത്തിനും അനുസരിച്ച് വിലയിൽ നേരിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും.

2027 കാവസാക്കി KLX230 ലൈനപ്പ്: വിലയും ലഭ്യതയും
ലൈനപ്പ് പുതുക്കിയതിനൊപ്പം കാവസാക്കി വിലയും പരിഷ്‌ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. KLX230R Sന് 1.89 ലക്ഷം രൂപയാണ് വില. അതേസമയം KLX230, KLX230 S എന്നിവയ്ക്ക് 2.19 ലക്ഷം രൂപയാണ് വില.

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2027 Kawasaki KLX230 (Kawasaki)

അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത സ്റ്റാൻഡേർഡ് KLX230ന് ശ്രദ്ധേയമായ വില വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. KLX230ന്‍റെ വില 1.84 ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് 2.19 ലക്ഷം രൂപയായി വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 35,000 രൂപയുടെ വർധനവ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

KLX230R Sനും മുൻ മോഡലിനെ അപേക്ഷിച്ച് 10,000 രൂപ വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ വില ഹൈ-സ്‌പെക്ക് എതിരാളുകളുടെ വിലയോട് അടുത്തെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ പുതുക്കിയ മോഡലിലേക്ക് ആളുകൾ ആകർഷിക്കപ്പെടുമോ എന്ന് കണ്ടറിയണം.

KLX230R Sന്‍റെ ഡെലിവറികൾ 2026 ഓഗസ്റ്റ് പകുതി മുതൽ ആരംഭിക്കും. അതേസമയം KLX230, KLX230 S മോഡലുകളുടെ ഡെലിവറി 2026 സെപ്റ്റംബർ പകുതി മുതൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

2027 കാവസാക്കി KLX230 ലൈനപ്പ്: എഞ്ചിനും പെർഫോമൻസും
2027 കാവസാക്കി KLX230 ശ്രേണിയിലെ മൂന്ന് മോട്ടോർസൈക്കിളുകളും ഒരേ 233 സിസി, സിംഗിൾ-സിലിണ്ടർ, എയർ-കൂൾഡ്, ഫ്യുവൽ-ഇഞ്ചക്റ്റഡ് എഞ്ചിനിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ എഞ്ചിൻ 6-സ്പീഡ് ഗിയർബോക്‌സുമായാണ് ജോടിയാക്കിയത്. 7,800 ആർപിഎമ്മിൽ 19 Nm പീക്ക് ടോർക്ക് ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്ന എഞ്ചിനാണ് ഇത്. ഓൺ-റോഡ്, ഓഫ്-റോഡ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ റൈഡർക്ക് ഉപയോഗം എളുപ്പമാക്കുന്ന ഡിസൈനാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത്.

2027 കാവസാക്കി KLX230 ലൈനപ്പ്: ഡിസൈൻ, ഫീച്ചറുകൾ

KLX230 S വേരിയന്‍റ്
പുതിയ വേരിയന്‍റിന്‍റെ ആമുഖമാണ് ഇതിലെ പ്രധാന അപ്ഡേറ്റ്. ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് KLX230ന് സമാനമായുള്ള ഡിസൈനിലാണ് വരുന്നതെങ്കിലും 830 mm ആണ് സീറ്റ് ഉയരം.അതായത്, സീറ്റ് ഉയരം കുറവാണ്. ഇത് ഉയരം കുറഞ്ഞ റൈഡർമാർക്ക് യാത്ര കൂടുതൽ സുഖകരമാക്കും.

സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിൽ 880 mm ആണ് സീറ്റ് ഉയരം. കുറഞ്ഞ സീറ്റ് ഉയരം കുറഞ്ഞ സസ്‌പെൻഷൻ യാത്രയും ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും നൽകുന്നു. KLX230 S സ്റ്റാൻഡേർഡ് പതിപ്പിൽ 220 mm ഉം 223 mm ഉം ഉള്ളതിനേക്കാൾ 160 mm ഫ്രണ്ട്, 163 mm പിൻ സസ്‌പെൻഷൻ യാത്ര വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും 255 mm ൽ നിന്ന് 220 mm ആയി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്.

KLX230R S വേരിയന്‍റ്
ഓഫ്-റോഡ് ഉപയോഗത്തിനായി മാത്രം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന മോഡലാണ് KLX230R S. ഹെഡ്‌ലാമ്പ് പോലുള്ള റോഡ്-ലീഗൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, പകരം ട്രെയിലുകളിലെ പ്രകടനത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്നു. ഓഫ്-റോഡ് പ്രേമികൾക്ക് കൂടുതൽ ഉയരമുള്ള 900 mm സീറ്റ് ഉയരവും 270 mm വർദ്ധിച്ച ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും ബൈക്കിന് ലഭിക്കുന്നു.

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