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നീളമുള്ള വീൽബേസിൽ ആഢംബര ഇലക്ട്രിക് കാറുമായി ബിഎംഡബ്ല്യു, i5 LWB അവതരിപ്പിച്ചു

ബിഎംഡബ്ല്യു i5 M60 മോഡലിന്‍റെ കൂടുതൽ സുഖപ്രദമായ ഒരു ബദലായാണ് i5 LWB എത്തുകയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിന് വലിപ്പം കൂടുതലാണ്. നീളമുള്ള വീൽബേസുള്ളതിനാൽ കൂടുതൽ ലെഗ്‌റൂമും ക്യാബിൻ സ്‌പെയ്‌സും ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

2027 BMW I5 LWB ELECTRIC SEDAN 2027 BMW I5 LWB DESIGN 2027 BMW I5 LWB FEATURES ബിഎംഡബ്ല്യു ഐ5 എൽഡബ്ല്യുബി
2027 BMW i5 LWB unveiled for India (Photos - BMW India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 21, 2026 at 6:24 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ആഡംബര കാറുകളുടെ രാജാവായ ബിഎംഡബ്ല്യു ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുതിയ ബിഎംഡബ്ല്യു എക്‌സ്1 എൽഡബ്ല്യുബി (X1 LWB) എസ്‌യുവി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനൊപ്പം കമ്പനി വരും ആഴ്ചകളിൽ പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന പുതിയ ബിഎംഡബ്ല്യു ഐ5 എൽഡബ്ല്യുബി (i5 LWB) ഇലക്ട്രിക്കിന്‍റെ ഡിസൈൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തി. ലോഞ്ചിനൊപ്പം, ഈ ഇലക്ട്രിക് സെഡാനിനായുള്ള ബുക്കിങും കമ്പനി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ശക്തമായ എഞ്ചിനും മികച്ച പ്രടനവുമാണ് ലക്ഷ്വറി കാറുകൾക്കിടയിൽ ബിഎംഡബ്ല്യുവിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇലക്‌ട്രിക് വാഹനങ്ങളിലും ഇതുപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ ബിഎംഡബ്ല്യു ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കമ്പനി പുതിയ ലോങ്-വീൽബേസ് ബിഎംഡബ്ല്യു ഐ5 (BMW i5 LWB) സെഡാൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഇതിന്‍റെ വില വൈകാതെ വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

2027 BMW I5 LWB ELECTRIC SEDAN 2027 BMW I5 LWB DESIGN 2027 BMW I5 LWB FEATURES ബിഎംഡബ്ല്യു ഐ5 എൽഡബ്ല്യുബി
2027 BMW i5 LWB front profile (Photos - BMW India)

ഭാഗിക നിർമാണം ഇന്ത്യയിൽ

രാജ്യത്ത് ഇതിനകം വിൽപ്പനയിലുള്ള ബിഎംഡബ്ല്യു i5 M60 മോഡലിന്‍റെ കൂടുതൽ സുഖപ്രദമായ ഒരു ബദലായാണ് i5 LWB എത്തുകയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കമ്പനിയുടെ ചെന്നൈ പ്ലാന്‍റിലായിരിക്കും പുതിയ കാർ അസംബിൾ ചെയ്യുകയെന്ന് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു. ബിഎംഡബ്ല്യു ഐ5 എം60 ൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ബിഎംഡബ്ല്യു ഐ5 എൽഡബ്ല്യുബി പ്രാദേശികമായി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ഓൾ-ഇലക്ട്രിക് സെഡാൻ കൂടിയാവും. അതിനാൽ തന്നെ പൂർണമായും ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ബിഎംഡബ്ല്യു ഐ5 എം60 നേക്കാൾ ഇതിന് വില കുറഞ്ഞേക്കാം.

വലിയ ആഡംബര കാർ

ബിഎംഡബ്ല്യു ഐ5 എൽഡബ്ല്യുബി വളരെ വലിയ ആഡംബര കാറാണ്. 5,175 എംഎം നീളവും 2,156 എംഎം വീതിയും 1,520 എംഎം ഉയരവുമുള്ള ഇതിന് 3,105 എംഎം വീൽബേസുണ്ട്. ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബിഎംഡബ്ല്യു ഐ5 നേക്കാൾ 110 എംഎം നീളമുള്ളതാണ്. നീളമുള്ള വീൽബേസ് കൂടുതൽ ലെഗ്‌റൂമും ക്യാബിൻ സ്‌പെയ്‌സും നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

2027 BMW I5 LWB ELECTRIC SEDAN 2027 BMW I5 LWB DESIGN 2027 BMW I5 LWB FEATURES ബിഎംഡബ്ല്യു ഐ5 എൽഡബ്ല്യുബി
2027 BMW i5 LWB rear profile (Photos - BMW India)

പവർട്രെയിൻ

പുതിയ BMW i5 LWB ഇലക്ട്രിക്കിൽ 81.6kWh ബാറ്ററി പായ്ക്കും ഒരു ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറും ഉപയോഗിക്കും. ഇത് പരമാവധി 264 bhp പവർ ഔട്ട്‌പുട്ട് നൽകും. 669 കിലോമീറ്റർ വരെ MIDC റേഞ്ച് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഈ LWB സെഡാന് 6.7 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 0 മുതൽ 100km/h വരെ വേഗത കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും BMW പറയുന്നു.

രാജ്യത്തെ വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ റോഡ് സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ബിഎംഡബ്ല്യു ഐ5 LWBയുടെ പ്രത്യേക ഇന്ത്യൻ പതിപ്പ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിന്‍റെ സോഫ്റ്റ് സസ്‌പെൻഷനും കുറഞ്ഞ റൈഡ് ഉയരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെല്ലുവിളികൾ എടുത്തുകാണിച്ച ആദ്യകാല പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫീഡ്‌ബാക്കിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസിൽ വർദ്ധനവ് ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇതായിരിക്കും പ്രധാന എഞ്ചിനീയറിങ് അപ്‌ഡേറ്റുകളിൽ ഒന്ന്.

2027 BMW I5 LWB ELECTRIC SEDAN 2027 BMW I5 LWB DESIGN 2027 BMW I5 LWB FEATURES ബിഎംഡബ്ല്യു ഐ5 എൽഡബ്ല്യുബി
2027 BMW i5 LWB side profile (Photos - BMW India)

പ്രത്യേക എഡിഷനും പുറത്തിറക്കും

BMW i5 LWB ഇലക്ട്രിക് പരിമിതമായ റൺ 'ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ' സ്പെസിഫിക്കേഷനിലും പുറത്തിറക്കും. എങ്കിലും ഇതിന്‍റെ 99 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രമേ നിർമ്മിക്കൂ. ഈ 'ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ' യൂണിറ്റുകൾ കാർബൺ ബ്ലാക്ക് മെറ്റാലിക് പെയിന്‍റും ടൈറ്റാനിയം ബ്രോൺസ് ട്രിം ഇൻസേർട്ടുകളും ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കിയതായിരിക്കും.

ഇന്‍റീരിയർ സവിശേഷതകൾ

എഡിഷൻ-നിർദ്ദിഷ്ട ഓപ്പൺ-പോർ വുഡ് ട്രിം, സിൽവർ ബ്രോൺസ് ട്രിം ആക്‌സന്‍റുകൾ എന്നിവ ക്യാബിനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഡാഷ്‌ബോർഡിൽ "ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ" ലോഗോയിൽ ലേസർ കൊത്തുപണിയും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫീച്ചറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, "ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ" ഒരു പിൻസീറ്റ് എന്‍റർടൈൻമെന്‍റ് പാക്കേജിനൊപ്പം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയി വരുമെന്ന് ബിഎംഡബ്ല്യു പറയുന്നു.

മറ്റ് സവിശേഷതകൾ

കർവ്‌ഡ് ഡിസ്‌പ്ലേ, സെൻട്രൽ ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ, ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് ക്ലസ്റ്റർ എന്നിവയാണ് കാറിലെ മറ്റ് സവിശേഷതകൾ. ഫോർ-സോൺ ഓട്ടോ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, പവർഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, ബോവേഴ്‌സ് & വിൽക്കിൻസ് ഓഡിയോ സിസ്റ്റം, വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജിംഗ് പാഡ് എന്നീ സവിശേഷതകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. കൂടാതെ, ഈ ലോങ്-വീൽബേസ് സെഡാനിനായി ബിഎംഡബ്ല്യു റിയർ ആക്‌സിൽ എയർ സസ്‌പെൻഷനും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ആഢംബര ഇലക്‌ട്രിക് സെഡാന് ഒരു കോടി രൂപയിൽ താഴെ എക്സ്-ഷോറൂം വില പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

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TAGGED:

2027 BMW I5 LWB ELECTRIC SEDAN
2027 BMW I5 LWB DESIGN
2027 BMW I5 LWB FEATURES
ബിഎംഡബ്ല്യു ഐ5 എൽഡബ്ല്യുബി
2027 BMW I5 LWB UNVEILED

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