വില വെറും 56,551 രൂപ! പുതിയ കാർഗോ ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറുമായി സെലിയോ ഇ-മൊബിലിറ്റി; വിശദാംശങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൽ ഡാഷ്‌ബോർഡ്, കീലെസ് എൻട്രി, മൊബൈൽ ചാർജിങ്, ആന്‍റി-തെഫ്റ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ, പ്രോക്‌സിമിറ്റി ലോക്ക് ആൻഡ് അൺലോക്ക്, സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് അലേർട്ട്, റിയൽ-ടൈം വെഹിക്കിൾ ഡയഗ്‌നോസ്റ്റിക്‌സ് തുടങ്ങിയ സ്‌മാർട്ട് സുരക്ഷാസവിശേഷതകളുമായാണ് 2026 സീലിയോ ലോജിക്‌സ് പുറത്തിറക്കിയത്.

Zelio Logix Cargo E-Scooter Launched (Photo - Zelio E-Mobility)
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രിക് ഇരുചക്ര, മുച്ചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ സെലിയോ ഇ-മൊബിലിറ്റി, തങ്ങളുടെ സെലിയോ ലോജിക്‌സ് കാർഗോ ഇ-സ്‌കൂട്ടറിന്‍റെ 2026 ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് വേരിയന്‍റ് പുറത്തിറക്കി. സാധാരണ ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി പ്രത്യേക ഡിസൈനാണ് ഇതിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഗിഗ് തൊഴിലാളികൾ, ഡെലിവറി പങ്കാളികൾ, ചെറുകിട ബിസിനസ്സ് ഉടമകൾ എന്നിവർക്കായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തതാണ് ഇത്.

മെച്ചപ്പെട്ട സ്റ്റൈലിങ്, പെർഫോമൻസ്, റൈഡർ-ഓറിയന്‍റഡ് യൂട്ടിലിറ്റി എന്നിവയോടെ ലോജിസ്റ്റിക്‌സിനായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തതാണ് സെലിയോ ഇ-മൊബിലിറ്റിയുടെ പുതിയ ലോജിസ്റ്റിക്‌സ് വേരിയന്‍റ്. 56,551 രൂപ എക്‌സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് കമ്പനി സീലിയോ ലോജിക്‌സ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. പുതിയ ഇവിയുടെ ഡിസൈനും ഫീച്ചറും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്...

2026 സീലിയോ ലോജിക്‌സ്: ഡിസൈൻ
2026 സീലിയോ ലോജിക്‌സിന്‍റെ മുൻവശത്തെ ഡിസൈൻ വ്യത്യസ്‌തമാണ്. ഗ്രേ, വൈറ്റ്, ഗ്രീൻ, ഗ്രീൻ ബ്ലാക്ക്, റെഡ് ബ്ലാക്ക് നിറങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വൈവിധ്യമാർന്ന കളർ ഓപ്‌ഷനുകളിൽ ഇത് ലഭ്യമാവും. തീവ്രമായ ലോജിസ്റ്റിക് ഉപയോഗത്തിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഈ ഇലക്ട്രിക് സ്‌കൂട്ടർ, 150 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള മികച്ച ലോഡിങ് ശേഷി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു.

2026 Zelio Logix E-Scooter (Photo - Zelio E-Mobility)

ഈ സ്‌കൂട്ടറിൽ ടെലിസ്‌കോപ്പിക് ഫ്രണ്ട് സസ്‌പെൻഷനും സ്പ്രിങ്-ലോഡഡ് റിയർ സസ്‌പെൻഷനും ഉപയോഗിച്ച് റൈഡർമാർക്ക് സുഖകരമായ യാത്ര ലഭിക്കും. 90/90–12 സെക്ഷൻ ഫ്രണ്ട് ടയറും 90/100–10 സെക്ഷൻ റിയർ ടയറും ആണ് ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

"ലാസ്റ്റ് മൈൽ ലോജിസ്റ്റിക്‌സിന് വിശ്വാസ്യത, കാര്യക്ഷമത, കുറഞ്ഞ പ്രവർത്തന ചെലവ് എന്നിവ ആവശ്യമാണ്, 2026 ലോജിക്‌സ് ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് ആ ആവശ്യം കൃത്യമായി നിറവേറ്റുന്നതിനാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. മെച്ചപ്പെടുത്തിയ സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ, മെച്ചപ്പെട്ട റൈഡ് നിലവാരം, പുതിയതും യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചതുമായ രൂപകൽപ്പന എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച്, പുതിയ ലോജിക്‌സ് ഡെലിവറി റൈഡർമാരെയും ചെറുകിട ബിസിനസുകളെയും എല്ലാ ദിവസവും ഉൽ‌പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ വിശ്വസനീയമായ ഒരു വർക്ക്‌ഹോഴ്‌സിനെ നൽകുന്നു," സെലിയോ ഇ-മൊബിലിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്‌ടർ കുനാൽ ആര്യ പറഞ്ഞു.

"ഈ നൂതന മോഡൽ പ്രായോഗികവും ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ നിർമ്മിച്ചതുമായ ഇലക്ട്രിക് മൊബിലിറ്റിയിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

2026 സീലിയോ ലോജിക്‌സ്: ഫീച്ചർ
ഡിജിറ്റൽ ഡാഷ്‌ബോർഡ്, കീലെസ് എൻട്രി, മൊബൈൽ ചാർജിങ്, ആന്‍റി-തെഫ്റ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ, പ്രോക്‌സിമിറ്റി ലോക്ക് ആൻഡ് അൺലോക്ക്, സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് അലേർട്ട്, റിയൽ-ടൈം വെഹിക്കിൾ ഡയഗ്‌നോസ്റ്റിക്‌സ് തുടങ്ങിയ സ്‌മാർട്ട് സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളുടെ സമഗ്രമായ ഒരു സ്യൂട്ട് ഈ ഇലക്ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈടുനിൽക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡി ഉപയോഗിച്ചാണ് ലോജിക്‌സ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ 2 വർഷത്തെ വാഹന വാറണ്ടിയും 1 വർഷത്തെ ബാറ്ററി വാറണ്ടിയും ഇതിന് ലഭിക്കും.

