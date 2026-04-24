എഞ്ചിൻ പരിഷ്ക്കരണം, പുതിയ ഡിസൈനും കളർ ഓപ്ഷനും: പുതുക്കിയ 'യെസ്ഡി സ്ക്രാംബ്ലർ' റെഡി
എഞ്ചിനിലും ഇലക്ട്രോണിക്സിലും പരിഷ്ക്കരണവുമായാണ് പുതിയ യെസ്ഡി സ്ക്രാംബ്ലർ വരുന്നത്. കൂടാതെ പുതിയ ഡിസൈനും കളർ ഓപ്ഷനുകളും സവിശേഷതകളും ഹാർഡ്വെയർ സവിശേഷതകളും ലഭിക്കും.
Published : April 24, 2026 at 5:48 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: മോട്ടോർസൈക്കിൾ നിർമ്മാതാക്കളായ ക്ലാസിക് ലെജൻഡ്സ് തങ്ങളുടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത യെസ്ഡി സ്ക്രാംബ്ലർ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. 1,99,950 രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം പ്രാരംഭ വിലയിലാണ് കമ്പനി ഈ മോട്ടോർസൈക്കിൾ പുറത്തിറക്കിയത്. 2026 മോഡലിൽ പുതിയ ഡിസൈനിനൊപ്പം, പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനുകളും സവിശേഷതകളും ഹാർഡ്വെയർ സവിശേഷതകളും ലഭിക്കും.
കൂടാതെ, മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനത്തിനായി എഞ്ചിൻ റീട്യൂൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലെഗസി ബ്ലാക്ക്, ഒജി യെല്ലോ, റൂജ് റെഡ്, റാലി ബ്ലൂ എന്നീ നാല് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത യെസ്ഡി സ്ക്രാംബ്ലർ ലഭ്യമാവുക. ഒജി യെല്ലോ, റൂജ് റെഡ് വേരിയന്റുകൾക്ക് 2,05,950 രൂപയാണ് വില. അതേസമയം റാലി ബ്ലൂ കളർ ഓപ്ഷനാണ് ശ്രേണിയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച മോഡൽ. ഇതിന് 2,08,950 രൂപയാണ് എക്സ്-ഷോറൂം വില.
2026 യെസ്ഡി സ്ക്രാംബ്ലർ: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
മികച്ച ഹാൻഡ്ലിങിനായി കമ്പനി ഈ മോട്ടോർസൈക്കിളിന്റെ ചേസിസും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് യെസ്ഡി പറയുന്നു. ഇതിന്റെ ഡ്യുവൽ ക്രാഡിൽ ഫ്രെയിം ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മികച്ച കൺട്രോൾ നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത മോഡലിന്റെ സീറ്റ് ഉയരം കമ്പനി 13 mm വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ സീറ്റ് ഉയരം 813 mm ആയി. എന്നിരുന്നാലും, ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് 200 mm ആയി തുടരുന്നു. കൂടാതെ, ബൈക്കിന്റെ സസ്പെൻഷൻ സജ്ജീകരണം മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. മുന്നിൽ 150 mm ഫോർക്കുകളും പിന്നിൽ 130 mm ഷോക്കുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.
2026 യെസ്ഡി സ്ക്രാംബ്ലർ: എഞ്ചിൻ
യെസ്ഡി സ്ക്രാംബ്ലറിന്റെ എഞ്ചിനിൽ 'കട്ടർ' എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പുതിയ എഞ്ചിൻ കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പുതിയ 334 സിസി, സിംഗിൾ-സിലിണ്ടർ, ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ് എഞ്ചിൻ ആണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇത് 29.5 ബിഎച്ച്പി പവറും, 30 Nm പീക്ക് ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. മികച്ച തെർമൽ മാനേജ്മെന്റിനായി എക്സ്ഹോസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രീകൃതമായി സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ മെച്ചപ്പെട്ട NVH ലെവലുകൾ കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
കൂടാതെ, എഞ്ചിന്റെ വിഷ്വൽ ഡിസൈൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 'കട്ടർ' ബാഡ്ജും തലയിലും കൗളിലും വെങ്കല ഫിനിഷും ഉണ്ട്. ഈ എഞ്ചിൻ ഇപ്പോൾ ലിറ്ററിന് 30 കിലോമീറ്റർ ഇന്ധനക്ഷമത നൽകുന്നുവെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
2026 യെസ്ഡി സ്ക്രാംബ്ലർ: ഡിസൈൻ
ടാങ്കിൽ ബോൾഡർ യെസ്ഡി ഗ്രാഫിക്സുള്ള ഒരു പുതിയ ലിവറി ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഓവൽ സൈഡ് പാനലുകളിൽ '69' റേസിങ് നമ്പർ എംബോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ധന ടാങ്കിൽ 'സ്ക്രാംബ്ലർ' ബാഡ്ജിങും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. പുതിയ സ്ക്രാംബ്ലറിൽ റിബഡ് സീറ്റ്, കൂടുതൽ സ്ട്രീംലൈൻഡ് ടെയിൽ സെക്ഷൻ, എൽഇഡി ഹെഡ്ലാമ്പ്, പുതിയ എൽഇഡി ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ എന്നിവയുണ്ട്. സെമി-നോബി ടയറുകളുള്ള വയർ-സ്പോക്ക് വീലുകളും യെസ്ഡി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഡ്യുവൽ-പർപ്പസ് കഴിവുകൾ നൽകുന്നു.
2026 യെസ്ഡി സ്ക്രാംബ്ലർ: ഫീച്ചറുകൾ
ഫങ്ഷനുകൾ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഹാൻഡിൽബാറിൽ ഡി-പാഡ് കൺട്രോളുകൾക്കൊപ്പം പൂർണ്ണമായും ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റും ക്ലസ്റ്ററും ലഭിക്കും. ടൈപ്പ്-എ, ടൈപ്പ്-സി പോർട്ടുകൾ ഉള്ള ഒരു യുഎസ്ബി മൗണ്ടും ബൈക്കിലുണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിക് എയ്ഡുകൾ നോക്കുമ്പോൾ, ഇതിന് ഡ്യുവൽ-ചാനൽ എബിഎസും മൂന്ന് പ്രീസെറ്റ് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ മോഡുകളും ഉണ്ട്. റോഡ്, ഓഫ്-റോഡ്, റെയിൻ എന്നീ മോഡുകളാണ് ഇതിലുള്ളത്.
