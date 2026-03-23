15 മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്താൽ 670 കിലോമീറ്റർ വരെ സഞ്ചരിക്കാം: ഷവോമിയുടെ പുതിയ SU7 സെഡാൻ വരുന്നു
ടോപ്പ് വേരിയന്റിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ചില സവിശേഷതകൾ ഇപ്പോൾ പുതിയ ഷവോമി SU7 സെഡാനിലും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുതിയ സവിശേഷതകളും വിലയും അറിയാം....
Published : March 23, 2026 at 5:00 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ചൈനീസ് ഇലക്ട്രിക് കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ഷവോമി തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രിക് സെഡാനായ ഷവോമി SU7ന്റെ 2026 മോഡൽ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുകയാണ്. പ്രധാന സാങ്കേതിക അപ്ഗ്രേഡുമായെത്തുന്ന പുതിയ പതിപ്പിന്റെ ഡിസൈൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി ഇപ്പോൾ. പുതിയ സെഡാനിൽ ഓൺ-ബോർഡ് സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നിരവധി അപ്ഗ്രേഡുകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കൂടാതെ, മുമ്പ് ടോപ്പ് വേരിയന്റിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ചില സവിശേഷതകളും എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വാഹനത്തിന്റെ റൈഡ്, ഹാൻഡ്ലിങ് എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി പുതിയ SU7യുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും വലിയ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഷവോമി അവകാശപ്പെടുന്നു.
2026 ഷവോമി SU7 സെഡാൻ: എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
ഇതിൽ വരുത്തിയ കോസ്മെറ്റിക് മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, അതിന്റെ പുറംഭാഗത്ത് വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ വളരെ ദൃശ്യമല്ല. മുൻവശത്തെ എയർ ഇൻടേക്കിൽ ചില ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 4D മില്ലിമീറ്റർ വേവ് റഡാർ ഗ്രില്ലിൽ സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ പുതിയ SU7-ൽ ബ്രേക്ക് കൂളിങ് ഡക്ടുകൾ കൂടുതൽ വിശാലമാക്കിയതും കാണാം.
2026 ഷവോമി SU7 സെഡാൻ: ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ
കാറിന്റെ ഇന്റീരിയറിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ക്യാബിന്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്നും ഉടമകൾക്ക് പ്രീമിയം അനുഭവം നൽകുന്നതിനായി ശ്രേണിയിലുടനീളം കൂടുതൽ സവിശേഷതകൾ ചേർത്തെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. സീറ്റുകൾ സ്റ്റാൻഡേർഡായി ചൂടാക്കുകയും വായുസഞ്ചാരം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ 18-വേ ഇലക്ട്രിക് ക്രമീകരണം, മെച്ചപ്പെട്ട പിന്തുണ, 60 മില്ലീമീറ്റർ വരെ നീട്ടാൻ കഴിയുന്ന പുതിയ പവർഡ് ലെഗ് റെസ്റ്റ് എന്നിവ കാറിന്റെ ഇന്റീരിയർ സവിശേഷതയാണ്. ഇതിനുപുറമെ, മുൻവശത്തെ യാത്രക്കാരന് ഇപ്പോൾ 123 ഡിഗ്രി വരെ ചാരിയിരിക്കുന്ന പുതിയ 'സീറോ-ഗ്രാവിറ്റി' സീറ്റും സീറ്റ് മസാജും ഓപ്ഷൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു.
പുതിയ ഷവോമി SU7 സെഡാന്റെ പിൻ സീറ്റുകളുടെ കുഷ്യനിങ് മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവയുടെ ബാക്ക്റെസ്റ്റുകൾ 121 ഡിഗ്രി വരെ ചാരിയിരിക്കാമെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. സെന്റർ ഫ്ലോർ കൺസോൾ പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മെച്ചപ്പെട്ട 'കൂൾഡ് സ്റ്റോറേജ്' ഉണ്ട്.
നാല് വാതിലുകളിലും അക്കൗസ്റ്റിക് ലാമിനേറ്റഡ് ഗ്ലാസ് സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്. അതേസമയം ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് മാക്സിന് വിൻഡ്ഷീൽഡിൽ അക്കൗസ്റ്റിക് ഗ്ലാസും പനോരമിക് ഗ്ലാസ് റൂഫും ഉണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം, ക്യാബിൻ കൂടുതൽ നിശബ്ദമാക്കുന്നതിന് അധിക ശബ്ദ നിരോധനവും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
കാറിലുടനീളം സ്റ്റാൻഡേർഡായി പനോരമിക് ഗ്ലാസ് റൂഫ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, മാക്സ് ട്രിമിന് രണ്ട്-സോൺ ഇലക്ട്രോക്രോമിക് ഡിമ്മിങ് സവിശേഷത ലഭിക്കുന്നു. അതിലൂടെ ഒരു ബട്ടൺ അമർത്തിയാൽ മുന്നിലെയും പിന്നിലെയും ഭാഗങ്ങളുടെ അതാര്യത (അതാര്യം) വെവ്വേറെ ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയും. ആറ് ഇൻ-കാർ ഡിസ്പ്ലേകളിലും സുഗമവും മികച്ചതുമായ ഉപയോക്തൃ അനുഭവം നൽകുന്നതിന് കമ്പനി ഇൻ-കാർ സോഫ്റ്റ്വെയറും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
കൂടുതൽ സ്വാഭാവികവും എളുപ്പവുമായ സംഭാഷണങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നതിനായി ഒരു വോയ്സ് പൂർണ്ണമായും പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. ഒരൊറ്റ കമാൻഡിൽ നിരവധി വ്യത്യസ്ത ആപ്പുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും ഈ അസിസ്റ്റന്റിന് കഴിയും. ലെയ്ൻ-ലെവൽ നാവിഗേഷൻ കാണിക്കുന്നതിനും എളുപ്പമുള്ള വോയ്സ് കമാൻഡുകൾ നൽകുന്നതിനും കാറിന്റെ നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റവും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഷവോമി പറയുന്നു.
2026 ഷവോമി SU7 സെഡാൻ: പ്ലാറ്റ്ഫോം
പുതിയ SU7 ഇപ്പോൾ ഷവോമി സ്മാർട്ട് ഷാസിസ് 2.0 പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. ഇതിനുള്ളിൽ ചില അപ്ഗ്രേഡുകൾ കാണാം. കാറിന് സ്റ്റാൻഡേർഡായി പുതിയ ഇരട്ട വിഷ്ബോൺ ഫ്രണ്ട്, അഞ്ച്-ലിങ്ക് റിയർ സസ്പെൻഷൻ എന്നിവ ലഭിക്കുന്നു. അതേസമയം ഉയർന്ന വേരിയന്റുകളിൽ സെൻസർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ആക്റ്റീവ് അഡാപ്റ്റീവ് ഡാംപിങ്, എയർ സ്പ്രിംഗുകൾ എന്നിവ ലഭിക്കുന്നു.
അഡാപ്റ്റീവ് സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റം ഉപയോക്താക്കളെ ഒരു ബട്ടൺ അമർത്തി വാഹനം ഉയർത്താനും താഴ്ത്താനും അനുവദിക്കും. മാത്രമല്ല, കാർ 20 മില്ലീമീറ്ററും 30 മില്ലീമീറ്ററും താഴ്ത്താൻ കഴിയുമെന്നും, ജിപിഎസ് ലൊക്കേഷൻ അടിസ്ഥാനമാക്കി സസ്പെൻഷൻ ക്രമീകരണങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും അനുവദിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഷവോമി പറയുന്നു. അങ്ങനെ വാഹനം മാപ്പിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ യാന്ത്രികമായി ഉയരുകയോ താഴ്ത്തുകയോ ചെയ്യും.
2026 ഷവോമി SU7 സെഡാൻ: ഫീച്ചറുകൾ
2026 മോഡൽ വർഷത്തിനായി ഈ കാറിലെ ഓട്ടോണമസ് ഡ്രൈവിങ് സാങ്കേതികവിദ്യയും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാൻഡേർഡ്-ഫിറ്റ് ലിഡാർ, 4D മില്ലിമീറ്റർ വേവ് റഡാർ, 11 ക്യാമറകൾ, 12 സെൻസറുകൾ എന്നിവ കാറിൽ ഉണ്ട്, വേഗത്തിലുള്ള പ്രതികരണത്തിനായി എൻവിഡിയയുടെ ഡ്രൈവ് എജിഎക്സ് തോർ കമ്പ്യൂട്ടിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോം പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
2026 ഷവോമി SU7യിൽ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച 'മോഷൻ സിക്ക്നെസ് റിലീഫ് മോഡ്' ഉണ്ട്. ഇത് യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ചർദ്ദിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കും. വോയ്സ്-കമാൻഡ് അധിഷ്ഠിത സെൽഫ് പാർക്കിങ് ആണ് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത. പൊതു കാർ പാർക്കുകളിലെ പാർക്കിങ് സ്പോട്ട്-ലെവലിലേക്ക് നാവിഗേഷൻ സുഗമമാക്കുന്നതിനും ഷവോമി എസ്യു7ന്റെ കമ്പ്യൂട്ടിങ് സിസ്റ്റം സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് ഷവോമി അവകാശപ്പെടുന്നു.
2026 ഷവോമി SU7 സെഡാൻ: പവർ ഔട്ട്പുട്ട്
പുതിയ SU7യുടെ എല്ലാ വകഭേദങ്ങളിലും V6s പ്ലസ് ഇലക്ട്രിക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. അടിസ്ഥാന സ്റ്റാൻഡേർഡ്, പ്രോ ട്രിമ്മുകളിൽ ഈ മോട്ടോർ 315 bhp പവർ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം ഉയർന്ന ഓൾ-വീൽ-ഡ്രൈവ് മാക്സ് സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ ഇത് ആകെ 681 bhp പവർ നൽകുന്നു.
ബാറ്ററി ഓപ്ഷനുകളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ഇത് 73 kWh (സ്റ്റാൻഡേർഡ്), 96.3 kWh (പ്രോ), 101.7 kWh (മാക്സ്) ബാറ്ററി പായ്ക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വേരിയന്റിനെ ആശ്രയിച്ച്, ഈ CLTC ബൈക്കുകൾ 902 കിലോമീറ്റർ വരെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും. പുതിയ SU7 മാക്സിന് വെറും 3.03 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും അതിന്റെ പരമാവധി വേഗത മണിക്കൂറിൽ 265 കിലോമീറ്ററാണെന്നും ഷവോമി അവകാശപ്പെടുന്നു.
പുതിയ SU7 5.2C വരെ പീക്ക് ചാർജിങ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്നും, ഇത് വെറും 12 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ 10 മുതൽ 80 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നും, 15 മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്താൽ 670 കിലോമീറ്റർ വരെ സഞ്ചരിക്കാനാകുമെന്നും ഷവോമി പറയുന്നു. മൂന്ന് വേരിയന്റുകളിലും ബ്രേക്കുകൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു.
