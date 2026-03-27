ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്‌സും ഡിസൈൻ മാറ്റങ്ങളും: ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടൈഗൺ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പതിപ്പ് വരുന്നു

ജനപ്രിയ കാറായ ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടൈഗണിന്‍റെ ആദ്യത്തെ അപ്‌ഡേറ്റായിരിക്കും ഇത്. എക്‌സ്റ്റീരിയർ മാറ്റങ്ങളും പുതിയ ഇന്‍റീരിയറും അധിക സവിശേഷതകളും പുതിയ ഗിയർബോക്‌സും ടൈഗൺ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

Volkswagen Taigun (Image credit - Volkswagen India)
Published : March 27, 2026 at 3:51 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ജർമ്മൻ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ തങ്ങളുടെ ടൈഗണിന്‍റെ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് ചെയ്‌ത കോം‌പാക്റ്റ് എസ്‌യുവിയായ ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടൈഗൺ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഏപ്രിൽ 9ന് പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. സ്കോഡ കുഷാഖ് എസ്‌യുവിക്ക് സമാനമായ എക്‌സ്റ്റീരിയർ മാറ്റങ്ങളും പുതിയ ഇന്‍റീരിയറും അധിക സവിശേഷതകളും പുതിയ ഗിയർബോക്‌സും ഇതിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

2021ൽ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പുറത്തിറക്കിയ ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടൈഗൺ കമ്പനിയുടെ ഒരു ജനപ്രിയ കാറാണ്. ഇതിന്‍റെ ആദ്യത്തെ അപ്‌ഡേറ്റായിരിക്കും ഇത്. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടൈഗൺ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

2026 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടൈഗൺ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ്: എക്‌സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
കമ്പനിയുടെ വലിയ മോഡലായ ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടെയ്‌റോൺ ആർ ലൈനിൽ കാണപ്പെടുന്നതിന് സമാനമായി, അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടൈഗണിൽ കണക്റ്റഡ് എൽഇഡി ഡിആർഎല്ലുകളുണ്ടാകും. സ്ലീക്കർ എൽഇഡി ഹെഡ്‌ലാമ്പുകളും പ്രകാശിതമായ വിഡബ്ല്യു ബാഡ്ജും ഇതിലുണ്ടാകും. കൂടാതെ, കാറിന്‍റെ ലോവർ ഫ്രണ്ട് ഗ്രിൽ, ഫ്രണ്ട്, റിയർ ബമ്പറുകൾ, എൽഇഡി ടെയിൽ ലാമ്പുകൾ എന്നിവയും പരിഷ്‌ക്കരിച്ച് പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

2026 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടൈഗൺ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ്: ഇന്‍റീരിയർ ഡിസൈൻ
ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് ചെയ്‌ത ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടൈഗണിന്‍റെ ക്യാബിനിൽ സ്കോഡ കുഷാഖ് ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റിന് സമാനമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടൈഗൺ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റിൽ 10.1 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്‍റ് സിസ്റ്റവും 10.25 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് ക്ലസ്റ്ററും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പവേർഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, ഉയർന്ന വേരിയന്‍റുകളിൽ പനോരമിക് സൺറൂഫ്, വെന്റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ എന്നിവയാണ് മറ്റ് സവിശേഷതകൾ. എന്നിരുന്നാലും, പുതിയ സ്കോഡ കുഷാഖിനെപ്പോലെ പിൻ സീറ്റ് മസാജ് സവിശേഷതകളും ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടൈഗണിൽ ലഭിക്കുമോ എന്നത് കണ്ടറിയാം.

2026 ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടൈഗൺ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ്: എഞ്ചിൻ ഓപ്‌ഷൻ
1.0 ലിറ്റർ, 3-സിലിണ്ടർ TSI ടർബോചാർജ്‌ഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ, 1.5 ലിറ്റർ, 4-സിലിണ്ടർ TSI ടർബോചാർജ്‌ഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന അതേ എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകൾ തന്നെയായിരിക്കും ഇതിന് ലഭിക്കുക. 1.0 ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ 113 bhp പവറും 178 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കും. അതേസമയം 1.5 ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ 148 bhp പവറും 250 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കും.

1.0 ലിറ്റർ TSI പെട്രോൾ എഞ്ചിനിൽ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്‌മിഷൻ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന എന്നതാണ് ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റഡ് മോഡലിലെ എഞ്ചിനിലെ ഒരേയൊരു പ്രധാന മാറ്റം. 6-സ്‌പീഡ് ടോർക്ക് കൺവെർട്ടർ ട്രാൻസ്‌മിഷൻ മാറ്റി 8-സ്‌പീഡ് ടോർക്ക് കൺവെർട്ടർ ട്രാൻസ്‌മിഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റഡ് സ്കോഡ കുഷാഖിലേതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 1.5 ലിറ്റർ TSI പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഏഴ് സ്‌പീഡ് DSG ഡ്യുവൽ-ക്ലച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനുമായി ജോടിയാക്കപ്പെടും. സ്കോഡ ഓട്ടോ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റഡ് കുഷാക്കിൽ ചെയ്തതിന് സമാനമായി, ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റഡ് ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടൈഗണിലും ചില പുതിയ വകഭേദങ്ങൾ ചേർക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടൈഗൺ ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റ് പുറത്തിറക്കിയാൽ ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റ, സ്കോഡ കുഷാഖ്, റെനോ ഡസ്റ്റർ, കിയ സെൽറ്റോസ്, മാരുതി സുസുക്കി ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര, മാരുതി സുസുക്കി വിക്ടോറിസ്, ടൊയോട്ട അർബൻ ക്രൂയിസർ ഹൈറൈഡർ, ഹോണ്ട എലിവേറ്റ്, സിട്രോൺ എയർക്രോസ്, എംജി ആസ്റ്റർ തുടങ്ങിയ കാറുകളുമായി മത്സരിക്കുക.

