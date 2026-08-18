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ആകർഷകമാക്കാൻ പുതിയ കളർ സ്കീമും ഗ്രാഫിക്സും: 125 സിസി വിഭാഗത്തിൽ പരിഷ്ക്കരണവുമായി യമഹ
പുതുക്കിയ യമഹ RayZR 125, ഫാസിനോ 125 മോഡലുകൾക്ക് പുതിയ കളർ TFT ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ ലഭിക്കുന്നു. ഇവയുടെ ഉയർന്ന വേരിയന്റുകളിൽ ടേൺ-ബൈ-ടേൺ നാവിഗേഷൻ, പുതിയ കളർ സ്കീമുകൾ, ഗ്രാഫിക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സവിശേഷതകളും ലഭിക്കുന്നു.
Published : August 18, 2026 at 8:09 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ യമഹ മോട്ടോർസൈക്കിൾ തങ്ങളുടെ 125 സിസി സ്കൂട്ടർ ശ്രേണി പരിഷ്ക്കരിച്ചു. പുതിയ നിറങ്ങൾ, ഗ്രാഫിക്സ്, സ്റ്റൈലിങ് അപ്ഡേറ്റുകൾ എന്നിവയോടെ യമഹ ഫാസിനോ 125, യമഹ RayZR 125 സ്ട്രീറ്റ് റാലി എന്നീ മോഡലുകളുടെ പുതുക്കിയ പതിപ്പാണ് പുറത്തിറക്കിയത്.
പുതിയ യമഹ ഫാസിനോ 125-ന് 78,980 രൂപയാണ് വില നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം 2026 RayZR 125 സ്ട്രീറ്റ് റാലിയുടെ വില 93,930 രൂപ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. RayZR 125 സ്ട്രീറ്റ് റാലിയിൽ ഇപ്പോൾ ടേൺ-ബൈ-ടേൺ നാവിഗേഷനോടുകൂടിയ കളർ ടിഎഫ്ടി ഡിസ്പ്ലേയുണ്ട്. അതേസമയം പുതിയ യമഹ ഫാസിനോ എസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം അവതരിപ്പിച്ച ടിഎഫ്ടി സജ്ജീകരണം നിലനിർത്തുന്നു.
2026 യമഹ ഫാസിനോ 125, 2026 യമഹ RayZR 125: വില
2026 RayZR 125 Fi Hybrid ശ്രേണിയിൽ ഡ്രം-ബ്രേക്ക് വേരിയന്റിന് 79,880 രൂപ മുതലാണ് എക്സ്-ഷോറൂം വില ആരംഭിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഡിസ്ക് പതിപ്പിന് 87,680 രൂപ മുതലാണ് എക്സ്-ഷോറൂം വില. ലൈറ്റ്ബാറും അധിക ക്രാഷ് പ്രൊട്ടക്ഷനും സഹിതം വരുന്ന 2026 RayZR സ്ട്രീറ്റ് റാലിയുടെ എൽസിഡി കൺസോൾ മോഡലിന് 93,930 രൂപ ആണ് വില. അതേസമയം പുതിയ ടിഎഫ്ടി-സജ്ജീകരിച്ച പതിപ്പിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ആണ് വില.
|വേരിയന്റ്
|പുതിയ കളർ ഓപ്ഷൻ
| വില
(എക്സ്-ഷോറൂം)
|RayZR സ്ട്രീറ്റ് റാലി (TFT)
|മാറ്റ് ടൈറ്റാൻ, മാറ്റ് ബ്ലാക്ക്
|ഒരു ലക്ഷം
|RayZR സ്ട്രീറ്റ് റാലി (LCD)
|ഐസ് ഫ്ലൂ വെർമില്യൺ, മാറ്റ് ബ്ലാക്ക്
|Rs 93,930
|RayZR (ഡിസ്ക്)
|മെറ്റാലിക് ബ്ലാക്ക്, ഡാർക്ക് മാറ്റ് ബ്ലൂ, ഐസ് ഫ്ലൂ വെർമില്യൺ
|Rs 87,680
|RayZR (ഡ്രം)
|മെറ്റാലിക് ബ്ലാക്ക്
|Rs 79,880
|Charm S
|മെറ്റാലിക് ഓറഞ്ച് ഗ്രേ– SPL
|Rs 99,030
|Charm (ഡിസ്ക്)
|മെറ്റാലിക് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ, കൂൾ ബ്ലൂ മെറ്റാലിക്, മാറ്റ് ബ്ലാക്ക്
|Rs 91,070
|ഫാസിനോ (ഡ്രം)
|യെല്ലോ കോക്ക്ടെയിൽ
|Rs 78,980
യമഹ ഫാസിനോ 125ന്റെ ഡ്രം-ബ്രേക്ക് വേരിയന്റിന് 78,980 രൂപയും ഡിസ്ക്-ബ്രേക്ക് വേരിയന്റിന് 91,070 രൂപയുമാണ് വില. അതേസമയം ഫാസിനോ എസ് വേരിയന്റിന് 99,030 രൂപയാണ് എക്സ്-ഷോറൂം വില. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച്, എൻട്രി ലെവൽ RayZRന് 540 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. അതേസമയം എൽസിഡി കൺസോളുള്ള സ്ട്രീറ്റ് റാലിക്ക് 960 രൂപ വില വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, കഴിഞ്ഞ വർഷം വിറ്റഴിച്ച TFT-സജ്ജീകരിച്ച മോഡലിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഫാസിനോ എസിന് ഇപ്പോൾ 3,760 രൂപ വില കുറഞ്ഞു.
TFT ഡിസ്പ്ലേയുമായി RayZR സ്ട്രീറ്റ് റാലി
പുതിയ RayZR സ്ട്രീറ്റ് റാലിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അപ്ഡേറ്റ് അതിലെ കളർ TFT ഡിസ്പ്ലേയാണ്. ടേൺ-ബൈ-ടേൺ നാവിഗേഷൻ, സ്മാർട്ട്ഫോൺ കണക്റ്റിവിറ്റി, 'ആൻസർ ബാക്ക്' ഫംഗ്ഷൻ തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകൾ ഇത് നൽകുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപ്ഡേറ്റിനൊപ്പം വന്ന TFT ഡിസ്പ്ലേയും നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റവും 2026 യമഹ ഫാസിനോ എസ് നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം പുതിയ സ്റ്റൈലിങിലും പുതിയ നിറങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതാണ് ഈ വർഷത്തെ മാറ്റങ്ങൾ. രണ്ട് സ്കൂട്ടറുകളും ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സ്റ്റാർട്ടർ ജനറേറ്റർ (ISG), അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് മോട്ടോർ ജനറേറ്റർ (SMG) ഉപയോഗിക്കുന്നു. സ്റ്റാർട്ട്-സ്റ്റോപ്പ് സാങ്കേതികവിദ്യയും സൈലന്റ് സ്റ്റാർട്ട് സിസ്റ്റവും പവർ അസിസ്റ്റ് സവിശേഷതയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
കളർ ഓപ്ഷനുകൾ
പുതിയ യമഹ RayZR സ്ട്രീറ്റ് റാലി മാറ്റ് ടൈറ്റാൻ, മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാവും. അതേസമയം എൽസിഡി പതിപ്പ് ഐസ് ഫ്ലൂ വെർമില്യൺ, മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് എന്നീ കളറുകളിൽ ലഭ്യമാവും. സ്റ്റാൻഡേർഡ് RayZR ഡിസ്ക് പതിപ്പ് മെറ്റാലിക് ബ്ലാക്ക്, ഡാർക്ക് മാറ്റ് ബ്ലൂ, ഐസ് ഫ്ലൂ വെർമില്യൺ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. അതേസമയം ഡ്രം വേരിയന്റ് മെറ്റാലിക് ബ്ലാക്ക് നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്.
പുതിയ യമഹ ഫാസിനോ എസിന് പുതിയ മെറ്റാലിക് ഓറഞ്ച് ഗ്രേ ഷേഡ് കൂടെ ലഭിക്കുന്നു. അതേസമയം ഡിസ്ക് പതിപ്പ് മെറ്റാലിക് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ, കൂൾ ബ്ലൂ മെറ്റാലിക്, മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഡ്രം പതിപ്പ് യെല്ലോ കോക്ക്ടെയിൽ ഫിനിഷിലാണ് വരുന്നത്.
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