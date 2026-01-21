ETV Bharat / automobile-and-gadgets

പുതിയ ഹെഡ്‌ലൈറ്റും ഇൻഡിക്കേറ്ററും: അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത പൾസർ 125 പുറത്തിറക്കി: വില അറിയാം

പുതിയ ഹെഡ്‌ലൈറ്റ്, ടേൺ സിഗ്നലുകൾ, പുതിയ കളർ ഓപ്‌ഷൻ, അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത ഗ്രാഫിക്‌സ് എന്നിവയാണ് പൾസർ 125ന്‍റെ 2026 മോഡലിലെ പ്രധാന അപ്‌ഡേറ്റുകൾ. കൂടുതലറിയാം....

2026 Bajaj Pulsar 125 (Photo - Bajaj Auto)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 21, 2026 at 5:28 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: പുതുവർഷത്തിൽ ചില അപ്‌ഡേറ്റുകളുമായി എത്തിയിരുന്നു ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ബജാജ് ഓട്ടോ. ഇപ്പോൾ കമ്പനി ഇപ്പോൾ കമ്പനി തങ്ങളുടെ എൻട്രി ലെവൽ ബജാജ് പൾസർ 125 പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ എൽഇഡി ഹെഡ്‌ലാമ്പും ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്ററുകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് കമ്പനി ഈ മോട്ടോർസൈക്കിൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്‌തത്.

ഇതിന്‍റെ കാർബൺ ഫൈബർ സീരീസിലും പുതിയ സവിശേഷതകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ബജാജ് പൾസർ 125 നിയോൺ സീരീസിൽ ഇത് ലഭ്യമാകില്ല. പുതിയ ബജാജ് പൾസർ 125ന്‍റെ വിലയും ഫീച്ചറുകളും പരിശോധിക്കാം.

2026 ബജാജ് പൾസർ 125: വില
കമ്പനി ഈ മോട്ടോർസൈക്കിൾ സിംഗിൾ-സീറ്റ് വേരിയന്‍റ്, സ്പ്ലിറ്റ്-സീറ്റ് വേരിയന്‍റ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് വേരിയന്‍റുകളിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിംഗിൾ-സീറ്റ് വേരിയന്‍റിന്‍റെ എക്സ്-ഷോറൂം വില 89,910 രൂപയും, സ്പ്ലിറ്റ്-സീറ്റ് വേരിയന്‍റിന്‍റെ എക്സ്-ഷോറൂം വില 92,046 രൂപയുമാണ്. പുതിയ മോഡലുകൾക്ക് 2025 മോഡലുകളേക്കാൾ 2,400 രൂപ വില കുറവാണെന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

2026 ബജാജ് പൾസർ 125: ഡിസൈൻ
പുതിയ ഹെഡ്‌ലൈറ്റ്, ടേൺ സിഗ്നലുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് പുറമേ, പുതിയ ബജാജ് പൾസർ 125ന് പുതിയ കളർ ഓപ്‌ഷനുകളും ലഭിക്കും. കാർബൺ ഫൈബർ സീരീസ് ഇപ്പോൾ നാല് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ബ്ലാക്ക് ഗ്രേ, ബ്ലാക്ക് റേസിംഗ് റെഡ്, ബ്ലാക്ക് സിയാൻ ബ്ലൂ, റേസിംഗ് റെഡ് ഉള്ള ടാൻ ബീജ് എന്നിവയാണ് കളർ ഓപ്‌ഷനുകൾ. ഇതിനുപുറമെ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത ഗ്രാഫിക്‌സും ഇതിലുണ്ടാകും.

2026 ബജാജ് പൾസർ 125: എഞ്ചിൻ
അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത ബജാജ് പൾസർ 125ന്‍റെ മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് മാറ്റങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല. മുൻ മോഡലിന് സമാനമായ 124.38 സിസി, സിംഗിൾ-സിലിണ്ടർ, എയർ-കൂൾഡ് എഞ്ചിൻ ആണ് ഇതിലും നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് 11.6 ബിഎച്ച്പി പീക്ക് പവറും 10.8 എൻഎം പീക്ക് ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. 2025 മോഡലിന് സമാനമായി പുതിയ പതിപ്പിൽ ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡായി ലഭിക്കുന്നു. നിലവിൽ, പൾസർ 125 നിയോൺ സീരീസിൽ ഈ അപ്‌ഡേറ്റുകൾ ലഭ്യമല്ല.

