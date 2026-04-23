ETV Bharat / automobile-and-gadgets
പുതിയ നിറത്തിൽ ടിവിഎസ് റൈഡർ 125ന്റെ പുതുക്കിയ പതിപ്പ്: വില 82,860 രൂപ
പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനുകളുമായാണ് ടിവിഎസ് റൈഡർ 125ന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയത്. മുൻ മോഡലിനേക്കാൾ 1500 രൂപ മാത്രമാണ് വില വർധിച്ചത്.
Published : April 23, 2026 at 8:05 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ജനപ്രിയ സ്ട്രീറ്റ് മോട്ടോർസൈക്കിളായ ടിവിഎസ് റൈഡർ 125ന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത പതിപ്പിനായി പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനുകളും കമ്പനി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടോപ്പ് സ്പെക്ക് വേരിയന്റിൽ മെറ്റാലിക് ബ്ലൂ, നൈട്രോ ഗ്രീൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന TFT DD, SXC DD എന്നീ രണ്ട് പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനുകളാണ് കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചത്.
ടിവിഎസ് റൈഡർ 125 മുമ്പ് സ്ട്രൈക്കിങ് റെഡ് കളർ സ്കീമിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമായിരുന്നുള്ളൂ. ഈ കളർ ഓപ്ഷൻ ഇനിയും ലഭ്യമാവും. ഇതിനുപുറമെ എൻട്രി ലെവൽ ഡ്രം, സിംഗിൾ സീറ്റ് വേരിയന്റുകളുടെ കളർ പാലറ്റിൽ മെർക്കുറി ഗ്രേ എന്ന പുതിയ നിറവും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള സ്ട്രൈക്കിങ് റെഡ്, വിക്കഡ് ബ്ലാക്ക് നിറങ്ങളിൽ ഈ പുതിയ ഓപ്ഷൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
2026 ടിവിഎസ് റൈഡർ 125: വില
അപ്ഡേറ്റിന് ശേഷം പുതിയ ടിവിഎസ് റൈഡർ 125ന്റെ വിലയും ചെറുതായി വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുൻ മോഡലിൽ നിന്നും 1,500 രൂപയുടെ വരെ വർധനവ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അടിസ്ഥാന ഡ്രം വേരിയന്റ് ഇപ്പോൾ 82,860 രൂപയിലാണ് എക്സ്-ഷോറൂം വില ആരംഭിക്കുന്നത്. അതേസമയം ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് ടിഎഫ്ടി ഡിഡി മോഡലിന് 98,550 രൂപ വരെ വില ഉയരും.
2026 ടിവിഎസ് റൈഡർ 125: എഞ്ചിൻ
എൻട്രി ലെവൽ സ്ട്രീറ്റ് ബൈക്ക് വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ മോഡലുകളിൽ ഒന്നാണ് ടിവിഎസ് റൈഡർ 125. എഞ്ചിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, 7,500 ആർപിഎമ്മിൽ 11.22 bhp പവറും 6,000 ആർപിഎമ്മിൽ11.75 Nm പീക്ക് ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന അതേ 124.8 സിസി സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ, എയർ, ഓയിൽ-കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണ് പുതുക്കിയ പതിപ്പിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
ഈ എഞ്ചിനിൽ കമ്പനി 'ഗ്ലൈഡ്-ത്രൂ-ടെക്നോളജി' (GTT) നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റൈഡർക്ക് ത്രോട്ടിൽ നൽകാതെ പോലും കുറഞ്ഞ വേഗതയിൽ ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ കഴിയുന്ന സവിശേഷതകളുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഇത്. കനത്ത ട്രാഫിക്കിൽ ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ ഈ സവിശേഷത വളരെ ഗുണം ചെയ്യും.
ഇതിന്റെ iGO വേരിയന്റിൽ 'ബൂസ്റ്റ് മോഡ്' കൂടി വരുന്നു. ഇത് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ടോർക്ക് 0.55 Nm വരെ വർധിപ്പിക്കുകയും ബൈക്കിന്റെ ആക്സിലറേഷൻ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
ടിവിഎസ് റൈഡർ 125ന് 30 എംഎം ടെലിസ്കോപ്പിക് ഫ്രണ്ട് ഫോർക്കും പ്രീലോഡ്-അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഗ്യാസ്-ചാർജ്ഡ് റിയർ മോണോഷോക്കും ലഭിക്കുന്നു. വേരിയന്റിനെ ആശ്രയിച്ച് അതിന്റെ ബ്രേക്കിങ് സജ്ജീകരണം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ബൈക്കിന്റെ എൻട്രി ലെവൽ മോഡലിൽ ഡ്രം ബ്രേക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. മിഡ്-റേഞ്ച് ഓപ്ഷനിൽ 240 എംഎം ഫ്രണ്ട് ഡിസ്കും 130 എംഎം റിയർ ഡ്രം ബ്രേക്കും ലഭിക്കുന്നു.
2026 ടിവിഎസ് റൈഡർ 125: ഫീച്ചറുകൾ
അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ടിവിഎസ് റൈഡർ 125ന്റെ ഡ്യുവൽ-ഡിസ്ക് വേരിയന്റിൽ രണ്ട് വീലുകളിലും ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകൾ ലഭിക്കുന്നു.അവ സിംഗിൾ-ചാനൽ എബിഎസ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ബൈക്കിൽ കാണപ്പെടുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ടിവിഎസ് റൈഡർ 125-ന്റെ എൻട്രി ലെവൽ വേരിയന്റുകളിൽ എൽഇഡി ലൈറ്റിങും 5 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ കൺസോളും ലഭിക്കുന്നു.
ഈ ശ്രേണിയിലെ ഉയർന്ന വേരിയന്റുകളിൽ സ്മാർട്ട്എക്സ് കണക്റ്റ് വഴി ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു പൂർണ്ണ-വർണ്ണ ടിഎഫ്ടി ഡിസ്പ്ലേ ലഭിക്കും. ഇതിന്റെ സഹായത്തോടെ, വോയ്സ് അസിസ്റ്റ്, ടേൺ-ബൈ-ടേൺ നാവിഗേഷൻ, കോൾ/എസ്എംഎസ് നിയന്ത്രണം എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാം.
ഇന്ധനക്ഷമതയും പവർ ഡെലിവറിയും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഐഡൽ സ്റ്റോപ്പ്-സ്റ്റാർട്ട് സിസ്റ്റവും ഇക്കോ, പവർ റൈഡിങ് മോഡുകളും മോട്ടോർസൈക്കിളിൽ ഉണ്ട്. വാങ്ങുന്നവർക്ക് ഒരു ഓപ്ഷനായി, ഒരു യുഎസ്ബി ചാർജിങ് പോർട്ടും ചേർക്കാം.
