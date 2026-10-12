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മുൻ മോഡലിനേക്കാൾ 7,500 രൂപ കുറവ്: അത്യാധുനിക സവിശേഷതകളുമായി നവീകരിച്ച 'ടിവിഎസ് റേഡിയൻ' ഇന്ത്യൻ നിരത്തിലേക്ക്
പഴയ മോഡലുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പുതുക്കിയ മോഡലിന്റെ അടിസ്ഥാന വേരിയന്റിന് 1,250 രൂപ മാത്രമാണ് വർധിച്ചത്. അതേസമയം ഉയർന്ന വകഭേദമായ ഡിസ്ക് വേരിയന്റിന് മുൻ മോഡലിനേക്കാൾ 7,500 രൂപ കുറവാണ്.
Published : October 12, 2026 at 8:55 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇരുചക്രവാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ടിവിഎസ് മോട്ടോർ ഉത്സവ സീസൺ പ്രമാണിച്ച് തങ്ങളുടെ പ്രീമിയം 110cc ബൈക്കായ 'ടിവിഎസ് റേഡിയൻ' പരിഷ്ക്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനുകളും പൂർണ്ണമായും എൽഇഡി ലൈറ്റിങ് സംവിധാനവുമടങ്ങുന്ന മോഡലാണ് പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയത്. 67,100 മുതൽ 73,100 വരെയാണ് ഇതിന്റെ ഡൽഹിയിലെ എക്സ്-ഷോറൂം വില. ഇത് ഓരോ നഗരങ്ങളിലും വ്യത്യാസപ്പെടും.
പഴയ മോഡലുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പുതുക്കിയ മോഡലിന്റെ അടിസ്ഥാന വേരിയന്റിന് 1,250 രൂപ മാത്രമാണ് വർധിച്ചത്. അതേസമയം ഉയർന്ന വകഭേദമായ ഡിസ്ക് വേരിയന്റിന് മുൻ മോഡലിനേക്കാൾ 7,500 രൂപ കുറവാണ്. പുതിയ മോഡലിനൊപ്പം പഴയ മോഡലും വിൽപ്പനയ്ക്കുണ്ടാകുമോ എന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. പുതുക്കിയ മോഡലിന്റെ ഡിസൈനിലും മറ്റുമായി എന്തൊക്കെ പരിഷ്ക്കരണങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
2026 ടിവിഎസ് റേഡിയൻ: ഡിസൈൻ, സവിശേഷതകൾ
സിഗ്നേച്ചർ ഡിആർഎല്ലുകളോട് കൂടിയ പുതിയ എൽഇഡി ഹെഡ്ലൈറ്റ്, പുതിയ എൽഇഡി ടെയിൽ ലൈറ്റ്, എൽഇഡി ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ എന്നിവ പുതിയ മോഡലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബേസ്, ഡിജി-ഡ്രം, ഡിജി-ഡിസ്ക് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വകഭേദങ്ങളിലും ഈ സവിശേഷതകൾ സ്റ്റാൻഡേർഡായി ലഭ്യമാണ്. അടിസ്ഥാന ഡിസൈനിൽ കമ്പനി കാര്യമായ മാറ്റമൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. പുതിയ ലുക്കിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബൈക്കിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല.
കളർ ഓപ്ഷനുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, ബേസ് വേരിയന്റ് ബ്ലാക്ക്-ബ്ലൂ, ബ്ലാക്ക്-റെഡ് നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഡിജി-ഡ്രം വേരിയന്റ് ബ്ലാക്ക്-റെഡ്, ബ്ലാക്ക്-ഓറഞ്ച്, റെഡ്-ബ്ലാക്ക് ഡിടി നിറങ്ങളിൽ ലഭിക്കും. അതേസമയം ഉയർന്ന വകഭേദമായ ഡിജി-ഡിസ്ക് വേരിയന്റ് ബ്ലാക്ക്-ഓറഞ്ച്, റെഡ്-ബ്ലാക്ക് ഡിടി എന്നീ രണ്ട് നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഈ പരിഷ്കരണത്തിനൊപ്പം വിലയിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബേസ് വേരിയന്റിന് 67,100 രൂപയും, ഡിജി-ഡ്രം വേരിയന്റിന് 70,100 രൂപയും ഉയർന്ന വകഭേദമായ ഡിജി-ഡിസ്ക് വേരിയന്റിന് 73,100 രൂപയുമാണ് പ്രാരംഭവില.
2026 ടിവിഎസ് റേഡിയൻ: എഞ്ചിൻ
പുതിയ ടിവിഎസ് റേഡിയന്റെ എഞ്ചിനിൽ മാറ്റമൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. 110cc എയർ-ഓയിൽ കൂൾഡ് എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് ഇതിൽ തുടരുന്നത്. ഈ എഞ്ചിൻ 8 hp പവറും 8.7 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വിഭാഗത്തിലെ മറ്റ് ബൈക്കുകളെപ്പോലെ തന്നെ ഇതിലും 4-സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഓൾ-എൽഇഡി ലൈറ്റിങ്, യുഎസ്ബി ചാർജിങ്, കളർ-ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ, ഓപ്ഷണലായി ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് വേരിയന്റ് തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകൾ ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്.
അതേസമയം മറുവശത്ത് ജാപ്പനീസ് നിർമ്മാതാവായ ഹോണ്ടയുടെ Livo മോഡലിന് 80,330 രൂപ മുതൽ 82,897 രൂപ വരെ വിലയുണ്ട്. അതേസമയം, ബജാജ് ഓട്ടോയുടെ CT 110Xന് 74,930 രൂപയും Platina 110ന് 75,797 രൂപയും വിലയുണ്ട്. ഇവ മികച്ച റൈഡ് ക്വാളിറ്റിയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ, എതിരാളികളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ മികച്ച വിലയിൽ കൂടുതൽ ഫീച്ചറുകൾ പുതിയ ടിവിഎസ് റേഡിയൻ നൽകുന്നു.
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