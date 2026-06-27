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പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനും ഗ്രാഫിക്സും: യൂത്തന്മാരെ വീഴ്ത്താൻ പുതുക്കിയ ടിവിഎസ് എൻടോർക്ക് റെഡി
കോസ്മെറ്റിക് അപ്ഡേറ്റുകളോടെയാണ് പുതുക്കിയ എൻടോർക്ക് 125 ടിവിഎസ് പുറത്തിറക്കിയത്. എഞ്ചിനും ഫീച്ചർ ലിസ്റ്റും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു.
Published : June 27, 2026 at 12:31 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: സ്പോർട്സ് സ്കൂട്ടർ സെഗ്മെന്റിൽ യൂത്തൻമാരെ എപ്പോഴും ഹരം കൊള്ളിക്കുന്ന മോഡലാണ് ടിവിഎസിന്റെ എൻടോർക്ക്. 125 സിസി നിരയിൽ സ്പോർട്ടി ഡിസൈനും മികച്ച പെർഫോമൻസും ഒത്തുചേർന്ന സ്കൂട്ടറാണ് ഇത്. ഇത് തന്നെയാണ് കോളേജിലും ഓഫിസിലുമൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ യുവതീ-യുവാക്കൾ എൻടോർക്ക് കൂടുതലായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് പിന്നിലും.
തങ്ങളുടെ സ്പോർട്ടി സ്കൂട്ടറിന് പുതിയ നിറങ്ങളും ഗ്രാഫിക്സും അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ടിവിഎസ് മോട്ടോർ കമ്പനി. ടിവിഎസ് എൻടോർക്ക് 125ന്റെ ഡിസ്ക്, റേസ് എഡിഷൻ വേരിയന്റുകൾക്കായാണ് പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനുകളും ഗ്രാഫിക്സും അവതരിപ്പിച്ചത്. വരാനിരിക്കുന്ന ഉത്സവകാലത്ത് ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള ഡിമാൻഡ് കണക്കിലെടുത്താണ് പുതിയ മാറ്റമെന്ന് കരുതുന്നു. പുതിയ എൻടോർക്കിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
പുതുതായി എന്തൊക്കെ ലഭിക്കും?
ടിവിഎസ് എൻടോർക്ക് 125ന്റെ റേസ് എഡിഷൻ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് പുതിയ കളർ കോമ്പിനേഷുകളിൽ ലഭ്യമാവും. ഡ്രിഫ്റ്റ് ബ്ലൂ, ഇൻഫെർണോ റെഡ്, റഷ് ഗ്രീൻ എന്നിവയാണ് പുതുതായി ലഭ്യമാവുന്ന നിറങ്ങൾ. അതേസമയം ടിവിഎസ് എൻടോർക്ക് 125 ഡിസ്ക് വേരിയന്റിന് രണ്ട് പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനുകൾ ലഭിക്കും. മിഡ്നൈറ്റ് ബ്ലാക്ക്, സ്പിറ്റി വൈറ്റ് എന്നിവയാണ് പുതിയ രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകൾ.
നിലവിലുള്ള നാർഡോ ഗ്രേ കളർവേയിൽ ഇപ്പോൾ മൂർച്ചയുള്ള ഗ്രാഫിക്സും ലഭിക്കും. സ്മാർട്ട്സോണക്റ്റ് ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റിയും ഫുള്ളി ഡിജിറ്റൽ ആർഎൽസിഡി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കൺസോളും ഇപ്പോൾ എല്ലാ ടിവിഎസ് എൻടോർക്ക് വേരിയന്റുകളിലും ലഭിക്കും.
പുതുക്കിയ മോഡലുകളുടെ വില
പുതുക്കിയ ടിവിഎസ് എൻടോർക്ക് 125 ഡിസ്ക് എഡിഷന് 82,500 രൂപയും റേസ് എഡിഷന് 87,950 രൂപയും ആണ് എക്സ്-ഷോറൂം ആമുഖ വില. ഇത് ഓരോ നഗരങ്ങളിലും ചെറിയ തോതിൽ വ്യത്യാസപ്പെടും.
എഞ്ചിനിൽ മാറ്റമുണ്ടോ?
പുതുക്കിയ ടിവിഎസ് എൻടോർക്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്ഡേറ്റിൽ കോസ്മെറ്റിക് മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ മാത്രമാണ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. 124.8 സിസി, സിംഗിൾ-സിലിണ്ടർ, 4-സ്ട്രോക്ക്, എയർ-കൂൾഡ്, ഫ്യുവൽ-ഇൻജെക്റ്റഡ് എഞ്ചിനാണ് ടിവിഎസ് എൻടോർക്കിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. പ്രകടനത്തിന്റെയും കാര്യക്ഷമതയുടെയും കാര്യത്തിൽ ശക്തമായ സന്തുലിതാവസ്ഥ നൽകുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന എഞ്ചിനാണ് ഇത്. ഈ 3-വാൽവ് മോട്ടോർ 7,000 ആർപിഎമ്മിൽ പരമാവധി 7 kW പവർ ഔട്ട്പുട്ടും 5,500 ആർപിഎമ്മിൽ 10.6 Nm പീക്ക് ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.
പുതുക്കിയ ടിവിഎസ് എൻടോർക്കിന്റെ ഫീച്ചർ ലിസ്റ്റും മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. ഉയർന്ന കാഠിന്യമുള്ള അണ്ടർബോൺ ട്യൂബുലാർ ഫ്രെയിമിലാണ് ടിവിഎസ് എൻടോർക്ക് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1861 x 710 x 1164 mm ആണ് ഇതിന്റെ അളവ്. 155 mm ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും 111 കിലോഗ്രാം കെർബ് ഭാരവും സ്കൂട്ടർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ റൈഡർ-ഫ്രണ്ട്ലി സ്കൂട്ടറാണ് ഇതെന്ന് പറയാം.
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