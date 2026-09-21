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ബൈ-ഡയറക്ഷണൽ ക്വിക്ക്-ഷിഫ്റ്റർ ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡായി ലഭിക്കും: ഹൈ-പെർഫോമൻസ് ടയറുകളുമായി പുതുക്കിയ 'ട്രയംഫ് ഡേടോണ 660'

മുൻ മോഡലിനേക്കാൾ 11,000 രൂപ കൂടുതലാണ് പുതിയ പതിപ്പിന്. വില വർധനവിനൊപ്പം സസ്പെൻഷൻ, ടയറുകൾ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫീച്ചറുകൾ എന്നിവയിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

2026 TRIUMPH DAYTONA 660 NEW TRIUMPH DAYTONA 660 PRICE ട്രയംഫ് ഡേടോണ 660 2026 TRIUMPH DAYTONA 660 FEATURES
2026 Triumph Daytona 660 Launched in India (Photo - Triumph Motorcycle)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 21, 2026 at 7:25 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ബ്രിട്ടീഷ് പ്രീമിയം മോട്ടോർസൈക്കിൾ നിർമ്മാതാക്കളായ ട്രയംഫ് മോട്ടോർസൈക്കിൾസിന്‍റെ ജനപ്രിയ സ്പോർട്‌സ് ബൈക്കായ ട്രയംഫ് ഡേടോണ 660ന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ പതിപ്പ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. 9.99 ലക്ഷം രൂപ എക്‌സ്‌-ഷോറൂം വിലയിലാണ് പുതുക്കിയ മോഡൽ വിപണിയിലെത്തിയത്. മുൻപ് വിപണിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഡേടോണ 675, 765 മോഡലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിനും ടൂറിങിനും അനുയോജ്യമായ രീതിയിലാണ് പുതിയ 660 സിസി മോഡൽ ഡിസൈൻ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്.

മുൻ മോഡലിനേക്കാൾ 11,000 രൂപ കൂടുതലാണ് പുതിയ പതിപ്പിന്. വില വർധനവിനൊപ്പം സസ്പെൻഷൻ, ടയറുകൾ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫീച്ചറുകൾ എന്നിവയിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

2026 ട്രയംഫ് ഡേടോണ 660: ഹാർഡ്‌വെയർ
ട്രയംഫ് ഡേടോണ 660 -ലെ റൈഡ് പാക്കേജിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം അതിന്‍റെ 41mm ഷോവ USD ഫ്രണ്ട് ഫോർക്കിൽ വരുത്തിയ അഡ്ജസ്റ്റബിലിറ്റി ആണ്. പഴയ ബൈക്കിലെ ഫോർക്ക് ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്നാൽ പുതിയ പതിപ്പിൽ കംപ്രഷൻ, റീബൗണ്ട് ഡാംപിംഗ് എന്നിവ ക്രമീകരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. ബൈക്കിന്‍റെ സസ്പെൻഷൻ ട്രാവൽ 110mm ആയി നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു.

2026 TRIUMPH DAYTONA 660 NEW TRIUMPH DAYTONA 660 PRICE ട്രയംഫ് ഡേടോണ 660 2026 TRIUMPH DAYTONA 660 FEATURES
2026 Triumph Daytona 660 (Photo - Triumph Motorcycle)

പിൻഭാഗത്ത്, പ്രീലോഡ് അഡ്‌ജസ്റ്റ്‌മെന്‍റും 130mm ട്രാവലും ഉള്ള അതേ മോണോഷോക്ക് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. മിഷെലിൻ പവർ 6 ടയറുകൾക്ക് പകരം മെറ്റ്‌സെലർ M9RR ടയറുകളാണ് പുതുക്കിയ ട്രയംഫ് ഡേടോണ 660-ൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ബൈക്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാന സവിശേഷത ബൈ-ഡയറക്ഷണൽ ക്വിക്ക്ഷിഫ്റ്റർ ആണ്. മുമ്പ് ഒരു ഓപ്ഷണൽ ആക്സസറിയായി മാത്രമായി ലഭ്യമാക്കിയിരുന്ന ഫീച്ചർ പുതുക്കിയ പതിപ്പിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡായി ലഭ്യമാണ്.

കൂടാതെ, പഴയ മോഡലിന് സമാനമായ സ്റ്റീൽ പെരിമീറ്റർ ഫ്രെയിം, റേഡിയൽ കാലിപ്പറുകളോട് കൂടിയ ട്വിൻ ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകൾ, സ്പോർട്ടി റൈഡിങും ദൈനംദിന ഉപയോഗവും തമ്മിലുള്ള സന്തുലിതാവസ്ഥ ഉറപ്പാക്കുന്ന റൈഡിങ് പൊസിഷൻ എന്നിവയും ഇതിൽ തുടരുന്നു.

2026 TRIUMPH DAYTONA 660 NEW TRIUMPH DAYTONA 660 PRICE ട്രയംഫ് ഡേടോണ 660 2026 TRIUMPH DAYTONA 660 FEATURES
2026 Triumph Daytona 660 (Photo - Triumph Motorcycle)

2026 ട്രയംഫ് ഡേടോണ 660: എഞ്ചിൻ

പുതുക്കിയ ഡേടോണ 660ന്‍റെ എഞ്ചിനിൽ കമ്പനി മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. ഇതിൽ ട്രയംഫിന്‍റെ 660cc, ഇൻലൈൻ-ത്രീ-സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 95 bhp പവറും 68 Nm ടോർക്കും നൽകുന്ന ഈ എൻജിൻ 6-സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സുമായാണ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

2026 TRIUMPH DAYTONA 660 NEW TRIUMPH DAYTONA 660 PRICE ട്രയംഫ് ഡേടോണ 660 2026 TRIUMPH DAYTONA 660 FEATURES
2026 Triumph Daytona 660 (Photo - Triumph Motorcycle)

2026 ട്രയംഫ് ഡേടോണ 660: കളർ ഓപ്ഷനുകൾ

പുതിയ ട്രയംഫ് ഡേടോണ 660 ആകെ മൂന്ന് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ലഭ്യമാവുക. സാഫയർ ബ്ലാക്ക് ഹൈലൈറ്റുകളോട് അലുമിനിയം സിൽവർ, കോസ്മിക് യെല്ലോ, സാഫയർ ബ്ലാക്ക് എന്നീ നിറങ്ങളിലാണ് ലഭ്യമാവുക.

2026 TRIUMPH DAYTONA 660 NEW TRIUMPH DAYTONA 660 PRICE ട്രയംഫ് ഡേടോണ 660 2026 TRIUMPH DAYTONA 660 FEATURES
2026 Triumph Daytona 660 (Photo - Triumph Motorcycle)

2026 ട്രയംഫ് ഡേടോണ 660: വില

9.99 ലക്ഷം രൂപയാണ് പുതുക്കിയ ട്രയംഫ് ഡേടോണ 660ന്‍റെ എക്‌സ്‌-ഷോറൂം വില. ഇതിന് മുൻ മോഡലിനേക്കാൾ 11,000 രൂപ കൂടുതലാണ്. 9.88 ലക്ഷം രൂപയ്‌ക്കാണ് മുൻ മോഡൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ലഭ്യമായിരുന്നത്. വിലയിൽ ചെറിയ വർധനവ് ഉണ്ടെങ്കിലും പുതുക്കിയ 2026 ഡേടോണ 660ന്‍റെ റൈഡ് പാക്കേജിൽ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ, പുതിയ ടയറുകൾ, ക്വിക്ക് ഷിഫ്റ്റർ എന്നിവ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡായി ലഭ്യമാണ്.

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2026 TRIUMPH DAYTONA 660
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ട്രയംഫ് ഡേടോണ 660
2026 TRIUMPH DAYTONA 660 FEATURES
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