മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ഹാൻഡ്ലിങും പ്രീമിയം കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകളും: പുതിയ ട്രയംഫ് ഡേറ്റോണ 660 ആഗോളവിപണിയിൽ
പെർഫോമൻസിൽ വലിയ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളൊന്നും കാണാനാകുന്നില്ലെങ്കിലും വാഹനത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന നിരവധി ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ കാണാം. അതേസമയം മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതകളിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല.
Published : March 22, 2026 at 3:46 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: മോട്ടോർസൈക്കിൾ നിർമ്മാതാക്കളായ ട്രയംഫ് മോട്ടോർസൈക്കിൾസ് വിദേശ വിപണികളിൽ ട്രയംഫ് ഡേറ്റോണ 660ന്റെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. 8,995 പൗണ്ട് അഥവാ ഏകദേശം 11.11 ലക്ഷം രൂപയാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത മോഡലിന് വിലയിട്ടിരിക്കുന്നത്. പെർഫോമൻസിൽ വലിയ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളൊന്നും കാണാനാകുന്നില്ലെങ്കിലും വാഹനത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന നിരവധി ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ കാണാം.
2026 ട്രയംഫ് ഡേറ്റോണ 660: ഹാർഡ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ്
ട്രയംഫ് ഡേറ്റോണ 660ന്റെ മുൻ സസ്പെൻഷൻ കമ്പനി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കംപ്രഷനും റീബൗണ്ടും ക്രമീകരിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുള്ള 41mm ഷോവ സെപ്പറേറ്റ്-ഫംഗ്ഷൻ ബിഗ്-പിസ്റ്റൺ ഫോർക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ മോട്ടോർസൈക്കിളിൽ കമ്പനി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് മോട്ടോർസൈക്കിളിന്റെ ഫ്രണ്ട്-എൻഡ് ഫീഡ്ബാക്കും മൊത്തത്തിലുള്ള ഹാൻഡ്ലിങ്ങും മെച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബൈക്കിന്റെ പിൻ പ്രൊഫൈൽ നോക്കുമ്പോൾ, മുമ്പത്തെപ്പോലെ പ്രീലോഡ്-അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഷോവ മോണോഷോക്ക് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണാം.
കൂടാതെ ടയറുകളും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ ട്രയംഫ് ഡേറ്റോണ 660 ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡായി മെറ്റ്സെലർ സ്പോർടെക് M9RR ടയറുകളുമായി വരുന്നു. മിഷേലിൻ പവർ 6 ടയറുകളാണ് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിന് പകരമാണ് പുതിയ ടയറുകൾ.
ഈ മോട്ടോർസൈക്കിളിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡായി ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വിക്ക്ഷിഫ്റ്റർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നേരത്തെ ഒരു ഓപ്ഷണൽ ആക്സസറിയായി മാത്രമേ കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ. ആക്സസറികൾക്കായി അധികം പണം ചെലവഴിക്കാതെ കൂടുതൽ സ്പോർട്ടി റൈഡിങ് അനുഭവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന റൈഡർമാർക്ക് പുതിയ ട്രയംഫ് ഡേറ്റോണ 660 കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നു.
മെക്കാനിക്കൽ അപ്ഡേറ്റുകൾക്ക് പുറമേ, ട്രയംഫ് മോട്ടോർസൈക്കിളിൽ സഫയർ ബ്ലാക്ക്, അലുമിനിയം സിൽവർ/സഫയർ ബ്ലാക്ക്, കോസ്മിക് യെല്ലോ/സഫയർ ബ്ലാക്ക് നിറങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനുകൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലൂടെ കമ്പനി ഇതിന് ഒരു പുതിയ ലുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള കളർ പാലറ്റിനേക്കാൾ മൂർച്ചയുള്ളതും പ്രീമിയം ലുക്കും ഈ പുതിയ ഷേഡുകൾ മോട്ടോർസൈക്കിളിന് നൽകുന്നു.
2026 ട്രയംഫ് ഡേറ്റോണ 660: എഞ്ചിൻ
അതേസമയം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ട്രയംഫ് ഡേറ്റോണ 660ന്റെ മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതകളിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല. മുൻ മോഡലിന്റെ അതേ പവർട്രെയിൻ തന്നെയാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത മോഡലിലുമുള്ളത്. 660 സിസി, ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ്, ഇൻലൈൻ-ത്രീ എഞ്ചിനാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇത് 94 ബിഎച്ച്പി പവറും 69 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കും.
